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Sky News: Центр Лос-Анжелеса охватили хаос и беззаконие
В центре Лос-Анджелеса вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии, сообщает канал Sky News.
По данным телеканала, протесты, изначально проходившие мирно, переросли в беспорядки после решения Дональда Трампа ввести Национальную гвардию вопреки воле губернатора Калифорнии. В самом центре города мужчина, размахивающий мексиканским флагом, забрался на горящую машину, а другие люди бросали в огонь дорожные конусы, играли на барабанах и выкрикивали лозунги против иммиграционных властей, передает Sky News.
Критики Трампа сообщили, что ввод войск лишь усилил напряженность и спровоцировал эмоции среди протестующих.
По информации телеканала, главная автомагистраль, проходящая через центр, была перекрыта почти на весь день из-за противостояния между полицией и демонстрантами, которое сопровождалось применением светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль. В полицию летели бутылки и другие предметы. Город охватил хаос и беззаконие, сообщает телеканал.
Ранее около 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса и задержала более 40 нелегальных мигрантов.
Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился с требованием к администрации Дональда Трампа аннулировать распоряжение о вводе национальной гвардии в Лос-Анджелес на фоне протестов.
Газета ВЗГЛЯД ранее рассматривала причины беспорядков в Лос-Анджелесе.