МИД обвинил Южную Корею в угрозах американской ядерной дубиной в адрес КНДР

МИД сообщил о фактическом создании ядерного альянса Южной Кореи и США

Tекст: Ольга Иванова

США и Южная Корея отказываются от комплексного урегулирования на Корейском полуострове, делая ставку на силовое давление в отношении Пхеньяна, передает РИА «Новости».

«Ожидать какого-либо комплексного решения ядерной проблемы Корейского полуострова в обозримой перспективе вряд ли возможно. Вместо реализации упомянутых мер Республика Корея решила нести мир и стабильность на Корейский полуостров путем размахивания американской ядерной дубиной в сторону КНДР», – сказал Воронцов во время выступления на общеполитических прениях в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат добавил, что Сеул и Вашингтон по-прежнему не желают отказываться от идеи денуклеаризации Северной Кореи. Южная Корея официально продвигает концепцию, состоящую из заморозки, сокращения и демонтажа северокорейской ядерной программы. В свою очередь, власти КНДР регулярно осуждают подобные призывы, называя их прямым посягательством на суверенитет страны и нарушением конституции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пхеньян назвал свой ядерный статус незыблемым в ответ на заявления американской стороны.

КНДР окончательно закрыла вопрос о ядерном разоружении.

Белый дом заявил об общей для Соединенных Штатов и Китая цели денуклеаризации Северной Кореи.