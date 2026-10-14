Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
МИД обвинил Южную Корею в угрозах американской ядерной дубиной в адрес КНДР
МИД сообщил о фактическом создании ядерного альянса Южной Кореи и США
Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что Сеул вместе с Вашингтоном фактически создает ядерный альянс, направленный против государств региона.
США и Южная Корея отказываются от комплексного урегулирования на Корейском полуострове, делая ставку на силовое давление в отношении Пхеньяна, передает РИА «Новости».
«Ожидать какого-либо комплексного решения ядерной проблемы Корейского полуострова в обозримой перспективе вряд ли возможно. Вместо реализации упомянутых мер Республика Корея решила нести мир и стабильность на Корейский полуостров путем размахивания американской ядерной дубиной в сторону КНДР», – сказал Воронцов во время выступления на общеполитических прениях в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.
Дипломат добавил, что Сеул и Вашингтон по-прежнему не желают отказываться от идеи денуклеаризации Северной Кореи. Южная Корея официально продвигает концепцию, состоящую из заморозки, сокращения и демонтажа северокорейской ядерной программы. В свою очередь, власти КНДР регулярно осуждают подобные призывы, называя их прямым посягательством на суверенитет страны и нарушением конституции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пхеньян назвал свой ядерный статус незыблемым в ответ на заявления американской стороны.
КНДР окончательно закрыла вопрос о ядерном разоружении.
Белый дом заявил об общей для Соединенных Штатов и Китая цели денуклеаризации Северной Кореи.