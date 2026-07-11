Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.0 комментариев
КНДР окончательно закрыла вопрос о ядерном разоружении
МИД КНДР заявил об окончательном закрытии вопроса денуклеаризации республики
Денуклеаризация КНДР – это закрытый вопрос. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНДР, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова больше не стоит на повестке дня Пхеньяна, передают «Вести». В Министерстве иностранных дел КНДР подчеркнули, что эта тема закрыта как в теории, так и на практике.
«Денуклеаризация Корейской Народно-Демократической Республики – вопрос, который как теоретически, так и практически окончательно закрыт и абсолютно необратим», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Северокорейские дипломаты отметили, что процесс ядерного разоружения должен касаться прежде всего Японии и Южной Кореи. По их словам, эти страны демонстрируют желание получить собственное ядерное оружие, а устаревшие заявления Вашингтона, Токио и Сеула никак не повлияют на статус КНДР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын назвал понятие денуклеаризации бессмысленным.
Позже глава МИД России Сергей Лавров указал на открытые обсуждения в Японии пересмотра неядерного статуса страны.
В мае Северная Корея внесла в конституцию поправки об автоматическом ядерном ударе при атаке на высшее руководство.