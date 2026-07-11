КНДР окончательно закрыла вопрос о ядерном разоружении

МИД КНДР заявил об окончательном закрытии вопроса денуклеаризации республики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова больше не стоит на повестке дня Пхеньяна, передают «Вести». В Министерстве иностранных дел КНДР подчеркнули, что эта тема закрыта как в теории, так и на практике.

«Денуклеаризация Корейской Народно-Демократической Республики – вопрос, который как теоретически, так и практически окончательно закрыт и абсолютно необратим», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Северокорейские дипломаты отметили, что процесс ядерного разоружения должен касаться прежде всего Японии и Южной Кореи. По их словам, эти страны демонстрируют желание получить собственное ядерное оружие, а устаревшие заявления Вашингтона, Токио и Сеула никак не повлияют на статус КНДР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын назвал понятие денуклеаризации бессмысленным.

Позже глава МИД России Сергей Лавров указал на открытые обсуждения в Японии пересмотра неядерного статуса страны.

В мае Северная Корея внесла в конституцию поправки об автоматическом ядерном ударе при атаке на высшее руководство.