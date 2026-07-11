Биолог раскрыл неочевидную опасность сбора грибов в дождливую погоду

Биолог Смирнов разъяснил условия безопасного сбора грибов в дождь

Tекст: Елизавета Шишкова

Влияние дождя на грибы и правила их сбора разобрал биолог Сергей Смирнов, сообщает URA.RU. Он напомнил: «Грибы в дождь набирают воду, становятся очень скоропортящимися. В народе даже есть такое понятие – могут загореться, то есть испортиться в ведре». Особенно быстро намокают старые плодовые тела, дождевики и подберезовики, тогда как молодые упругие грибы лучше сохраняют структуру.

Смирнов подчеркнул, что основная проблема кроется не в самом сборе, а в дальнейшей сохранности урожая. Мокрые грибы необходимо переработать сразу после возвращения домой, иначе в тепле они быстро становятся скользкими, темнеют и начинают неприятно пахнуть. При комнатной температуре многие виды портятся в течение от двенадцати часов до суток, а в холодильнике при плюс 4 градусах их можно держать 2–3 дня.

Если холодильника нет, эксперт посоветовал разложить грибы в один слой в прохладном месте, например в подвале или погребе, чтобы они немного подсохли и не начали гнить. По его словам, моросящий дождь почти не мешает тихой охоте, а вот после сильного ливня лучше выждать несколько часов, чтобы грибы успели обсохнуть.

Смирнов отметил, что грузди и рыжики влаги не боятся, так как их все равно вымачивают или тщательно моют. Лучшее время для похода в лес он назвал через один–два дня после дождя, когда земля уже прогрелась, остается влажной, погода не слишком жаркая и грибы растут быстро, оставаясь крепкими.

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