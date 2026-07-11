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Ульянов заявил о договоренностях России и МАГАТЭ по ЗАЭС
Россия и МАГАТЭ договорились о шагах для улучшения ситуации на ЗАЭС
Делегации России и МАГАТЭ по итогам консультаций вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) договорились о возможных практических шагах для улучшения ситуации, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Консультации сторон прошли в пятницу в Калининграде, передает РИА «Новости». Российскую делегацию представляли сотрудники профильных ведомств, а команду специалистов агентства возглавил генеральный директор Рафаэль Гросси.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что переговоры носили откровенный, деловой и прагматичный характер. «По итогам обсуждения был достигнут ряд общих договоренностей относительно возможных практических шагов, направленных на улучшение текущей ситуации», – отметил дипломат в социальной сети.
Особое внимание в ходе встречи уделили ухудшению обстановки вокруг станции. Участники консультаций детально обсудили вопросы безопасности в городе Энергодаре, где проживают работники атомного объекта и члены их семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Калининграде стартовал очередной раунд консультаций России с МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС.
По итогам переговоров генеральный директор организации Рафаэль Гросси пообещал предложить конкретные шаги для решения проблем станции.
В конце прошлого месяца глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о многочисленных ударах украинских военных по Энергодару.