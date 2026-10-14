Tекст: Тимур Шайдуллин

Соглашение о поставках дизельного топлива между Россией и США приносит существенную пользу не только участникам договора, но и всей глобальной экономике. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет РИА «Новости».

«Они действительно пытаются критиковать сделку по дизелю с США, которая выгодна как и России, так и США. И главное, это большая помощь глобальным рынкам», – сказал Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

По его словам, европейские политики стремятся помешать любому экономическому взаимодействию двух государств. Несмотря на эти попытки, Москва планирует продолжать сотрудничество с Вашингтоном в соответствии с поручениями Владимира Путина.

«Почему так ведут себя европейские коллеги, потому что они пытаются сорвать любое сотрудничество России и США. Но мы видим, что мы продолжим экономическое взаимодействие, как президент Путин нам и поручает», – отметил Дмитриев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России заявил о кампании австралийских СМИ против «дизельной сделки» с США.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал соглашение Москвы и Вашингтона взаимовыгодным. В понедельник Дмитриев охарактеризовал критику этого договора со стороны Евросоюза как лицемерие.