Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Президенты стран СНГ оценили русскую кухню на фестивале в Туркмении
Главы государств Содружества Независимых Государств (СНГ) оценили блюда русской кухни в рамках Фестиваля национальных блюд стран СНГ в Туркмении.
Российскую экспозицию на Фестивале национальных блюд стран СНГ в туркменской туристической зоне «Аваза» организовали Минпромторг, проект «Гастрономическая карта России» и Национальный центр «Россия», передает РИА «Новости».
Мероприятие открыл заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, а меню президентам представила руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова вместе с командой поваров. Концепция российского стенда «от Дальнего Востока до Арктики и Каспия» охватила кулинарные особенности практически всех регионов страны.
Гостям предложили таежную солянку из ямальской оленины, дальневосточную уху с камчатским крабом, а также блины с припеком и белгородским сгущенным молоком. «Русская кухня становится важным элементом продвижения российской культуры на международной арене. Наши кулинарные традиции вызывают неподдельный интерес у посетителей фестиваля из стран СНГ. В их числе и главы государств», – заявил Груздев.
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