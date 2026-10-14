Президенты стран СНГ оценили русскую кухню на фестивале в Туркмении

Tекст: Дарья Григоренко

Российскую экспозицию на Фестивале национальных блюд стран СНГ в туркменской туристической зоне «Аваза» организовали Минпромторг, проект «Гастрономическая карта России» и Национальный центр «Россия», передает РИА «Новости».

Мероприятие открыл заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, а меню президентам представила руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова вместе с командой поваров. Концепция российского стенда «от Дальнего Востока до Арктики и Каспия» охватила кулинарные особенности практически всех регионов страны.

Гостям предложили таежную солянку из ямальской оленины, дальневосточную уху с камчатским крабом, а также блины с припеком и белгородским сгущенным молоком. «Русская кухня становится важным элементом продвижения российской культуры на международной арене. Наши кулинарные традиции вызывают неподдельный интерес у посетителей фестиваля из стран СНГ. В их числе и главы государств», – заявил Груздев.

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