«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Путин назвал русский язык объединяющей силой на всем пространстве СНГ
Президент Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества заявил, что русский язык является мощной объединяющей силой на всем обширном пространстве СНГ.
«Мощной объединяющей силой на всем обширном пространстве Содружества является русский язык. Об этом тоже говорилось сегодня», – сказал глава государства на встрече в узком составе, передает РИА «Новости».
Путин добавил, что в этом году дан старт деятельности Международной организации по русскому языку. В Москве прошло ее первое министерское заседание, на котором определили основные направления работы по сохранению общего культурно-гуманитарного наследия и популяризации русского языка в мире.
«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить признательность Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, президенту Казахстана, который, собственно, и предложил учредить столь полезную, на мой взгляд, структуру. И, конечно, всем вам, уважаемые друзья и коллеги, всем участникам СНГ, которые эту инициативу поддержали», – подытожил глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин пригласил лидеров СНГ на предновогодний саммит в Петербург.
Глава государства и представители стран Содружества собрались на заседание в узком составе.
Перед мероприятием российский лидер пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.