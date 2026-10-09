Путин назвал русский язык объединяющей силой на всем пространстве СНГ

Tекст: Дарья Григоренко

«Мощной объединяющей силой на всем обширном пространстве Содружества является русский язык. Об этом тоже говорилось сегодня», – сказал глава государства на встрече в узком составе, передает РИА «Новости».

Путин добавил, что в этом году дан старт деятельности Международной организации по русскому языку. В Москве прошло ее первое министерское заседание, на котором определили основные направления работы по сохранению общего культурно-гуманитарного наследия и популяризации русского языка в мире.

«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить признательность Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, президенту Казахстана, который, собственно, и предложил учредить столь полезную, на мой взгляд, структуру. И, конечно, всем вам, уважаемые друзья и коллеги, всем участникам СНГ, которые эту инициативу поддержали», – подытожил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин пригласил лидеров СНГ на предновогодний саммит в Петербург.

Глава государства и представители стран Содружества собрались на заседание в узком составе.

Перед мероприятием российский лидер пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.