Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
В Приморье пропала 16-летняя воспитанница социального учреждения
В Приморском крае организовали розыск 16-летней девушки, которая покинула центр помощи в селе Сержантово и не вернулась обратно, сообщили в общественной организации «Примпоиск».
Специалисты ведут поиски подростка, ушедшего из центра помощи семье и детям 9 октября. В настоящий момент местонахождение девушки остается неизвестным, передает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Пропавшая родилась в 2010 году. Отмечается, что она плотного телосложения, ее рост составляет 165 сантиметров. У девушки зеленые глаза и волнистые рыжие волосы, подстриженные коротко.
В момент ухода из учреждения она была одета в черные штаны, кеды и куртку цвета хаки.
В воскресенье волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки.
В субботу пропавшую в Новокузнецке 13-летнюю девочку нашли в автобусе.