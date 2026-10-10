Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.0 комментариев
Пропавшую в Новокузнецке четыре дня назад 13-летнюю девочку нашли в автобусе
Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке школьницу нашли живой
В Новокузнецке завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала 6 октября, сообщило ГУ МВД по Кемеровской области.
Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке 13-летнюю девочку нашли живой. Ее обнаружили в салоне одного из городских автобусов. В поисках принимали участие инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудник уголовного розыска, сообщает региональное управление МВД.
Отмечается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось, она передана семье. На 37-летнюю мать школьницы составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ранее она обратилась в полицию, сообщив об исчезновении дочери 6 октября.
Накануне в Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика. До этого сотрудники патрульно-постовой службы нашли живой исчезнувшую в Хакасии 11-летнюю девочку.
А в середине сентября волонтеры в Брянске отыскали пропавшего 13-летнего подростка.