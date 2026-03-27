Юношу осудили за убийство сверстника на школьной елке в Туве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подростка, зарезавшего бывшего одноклассника на новогоднем празднике в школе села Кызыл-Мажалык, приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В декабре 2025 года первокурсник Ак-Довуракского горного техникума пришел в свою прежнюю школу и во время ссоры нанес один удар ножом в грудь ровеснику. От полученного ранения тот скончался на месте, при этом директор техникума ранее отмечала, что осужденный пропускал занятия и рос в неполной семье.

В прокуратуре указали, что одной из причин трагедии стало формальное отношение руководства школы к безопасности детей и нарушения при организации новогоднего мероприятия.

У учреждения не было паспорта безопасности, охрана специализированной организацией не обеспечивалась, пропускной режим фактически отсутствовал. Несмотря на проведенный за бюджетные средства капитальный ремонт, в школе не обеспечили надлежащие санитарные условия.

По итогам проверки прокуратура подала иск об устранении выявленных нарушений, а руководство школы привлекают к административной ответственности.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при ремонте и о халатности должностных лиц школы и полиции. Наказан чиновник правительства Тувы, суд вынес частные постановления в адрес руководства полиции, школы, техникума и районных чиновников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туве после убийства 17-летним студентом сверстника на территории школы в селе Кызыл-Мажалык началась служебная проверка. В отношении сотрудников этой школы и местного отделения МВД возбудили уголовное дело о халатности.