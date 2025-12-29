Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.0 комментариев
В Туве возбудили дело о халатности после убийства школьника
В отношении сотрудников тувинской школы и отделения МВД в Туве возбудили уголовное дело о халатности после убийства одного подростка другим несовершеннолетним в местном селе.
По мнению следователей, должностные лица ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, что привело к трагедии во время школьного мероприятия 27 декабря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что подозреваемый часто пропускал занятия в техникуме, воспитывался в неполной семье и ранее учился с убитым в одном классе. Сейчас следствие выясняет, в какой степени сотрудники школы и полиции обеспечили охрану порядка и безопасность учеников.
Напомним, в тувинском селе 17-летний студент техникума смертельно ранил сверстника ножом на территории школы.