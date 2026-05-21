«Единая Россия» вступилась за лишенную жилищной субсидии многодетную семью
Многодетная семья из Таганрога рискует остаться на улице из-за халатности чиновников, которые вовремя не передали документы для оплаты жилищного сертификата. Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин пообещал разобраться в ситуации.
Парламентарий вмешался в ситуацию с невыплатой средств по государственной программе, говорится в его сообщении в Max.
Руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин направил обращение в прокуратуру Ростовской области для защиты прав граждан.
«Я узнал, что семья из Таганрога получила сертификат на жилье ещё в конце февраля, а средства должны были поступить до середины апреля», – сообщил политик. По его словам, деньги продавцу недвижимости так и не перечислили, поскольку местные власти не передали нужные документы в казначейство региона.
Единственной предложенной мерой стала запись на прием к руководителю жилищного отдела. Сидякин назвал такое отношение недопустимым и потребовал немедленно решить вопрос, а также привлечь к ответственности виновных в задержке чиновников.
