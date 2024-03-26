Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Генпрокурор потребовал прекратить «издевательство» над семьями при выдаче земли
Генпрокурор Краснов: Многодетным семьям часто чиновники дают участки «в местах, куда без вертолета не добраться»
Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в регионах предоставляют участки многодетным, куда без вертолета не добраться. Он потребовал от прокуроров пресекать волокиту и произвол чиновников.
Краснов, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента России Владимира Путина, обратил внимание прокуроров на проблемы, с которыми сталкиваются многодетные семьи при получении земель под строительство. По его словам, чиновники решают этот вопрос неспешно, а иногда издевательски: предоставляют участки, куда добраться можно только на вертолете, передает ТАСС.
Он поручил прокурорам добиться получения семьями земельных участков со сформированной инфраструктурой либо денежной компенсации с запланированным финансированием. Краснов напомнил, что это только одна из множества мер поддержки многодетных семей согласно указу президента.
Генпрокурор подчеркнул, что прокурорам следует взять на контроль реализацию этого указа, а также пресечь его произвольное толкование.
Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил меры поддержки многодетных семей.