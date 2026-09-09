Кузнецова сообщила о развитии региональной поддержки семей «Единой Россией»

Tекст: Елизавета Шишкова

На дебатах на телеканале «Россия-24» она отметила, что просемейные обязательства государства закреплены народной программой партии и уже реализуются в субъектах России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Анны Кузнецовой, ключевая задача – выстроить систему проактивной помощи и не допускать финансовой нуждаемости семей. «Первое, что нужно делать, – это не допускать нуждаемости семей, а для этого необходимо отменить соответствующий критерий». Она подчеркнула, что этого уже добились в 49 регионах страны.

Еще одной важной мерой поддержки она назвала материнский капитал. Кузнецова напомнила, что партия поддержала решение президента о продлении программы и быстро его реализовала, на маткапитал заложено около 2 млрд рублей.

Она добавила, что материнский капитал проиндексирован и сейчас может достигать 960 тыс. рублей, а регионы вместе с партией прорабатывают возможность использовать эти средства, в том числе для приобретения автомобиля, чтобы рождение каждого следующего ребенка повышало благополучие семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова рассказала о главенстве темы поддержки семей с детьми в обращениях россиян при подготовке новой народной программы «Единой России».

Руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова заявила о масштабировании партией «Единая Россия» поддержки семей и создании бесшовной системы помощи в проактивном режиме.



