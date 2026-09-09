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    9 сентября 2026, 11:37 • Новости дня

    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США

    TWZ: Захваченный Ираном подводный дрон США предназначен для разведки и разминирования

    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    @ IRGC/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные перехватили американский подводный беспилотник Dive-LD в районе Ормузского пролива, аппарат был поднят из воды практически неповрежденным. Иран неоднократно захватывал американскую военную технику для изучения новейших технологий.

    Иранские власти заявили о захвате неповрежденного подводного дрона Dive-LD недалеко от Ормузского пролива, передает The War Zone.

    Тегеран распространил кадры поднятия аппарата из воды, что стало первым известным случаем оперативного применения данной модели. Корпус стражей исламской революции сообщил о захвате «одной из самых современных, беспилотных и умных подводных лодок» в ходе сложной разведывательной операции.

    Представитель США подтвердил поломку подводного беспилотника более суток назад. По его словам, аппарат проводил разведку региональных вод в интересах текущих операций. Чиновник отметил, что дрон был старой моделью и не собирал секретные данные, а операции США в этом районе продолжаются.

    Крупный подводный аппарат Dive-LD имеет длину около 5,8 метра, диаметр около 1,2 метра и весит почти три тонны. Дрон способен погружаться на глубину до шести тысяч метров и находиться в море около 10 дней. Аппарат разработан американской компанией Dive Technologies и предназначен для разведки, наблюдения и разминирования.

    Ранее американские чиновники заявляли об использовании подводных беспилотников для разминирования в районе Ормузского пролива. ВМС США активно применяют подобные системы для обеспечения безопасности судоходства и картографирования морского дна. Иранская сторона неоднократно захватывала иностранную военную технику для изучения и реверс-инжиниринга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные перехватили американский подводный аппарат Dive-LD у Ормузского пролива.

    В конце августа Корпус стражей исламской революции поразил разведывательный беспилотник США MQ-9 в этом же регионе.

    Весной американские военно-морские силы задействовали подводные дроны для очистки данной акватории от мин.

    7 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    @ Morteza Akhoundi/ISNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

    Вооруженный конфликт с Ираном не только привел к росту стоимости топлива и увеличению транспортных расходов, но и изменил расстановку сил на глобальном нефтяном рынке. Даже после завершения боевых действий некоторые последствия кризиса могут оказаться необратимыми, пишут американские аналитики.

    Одним из главных изменений стало усиление влияния Тегерана на судоходство в Ормузском проливе, через который до начала конфликта проходило около 20% мировой нефти, сообщает CNN. После атак США и Израиля Иран сначала попытался перекрыть этот маршрут, лишив рынок примерно 13 млн баррелей поставок в сутки, а затем перешел к регулированию движения судов.

    Иранские власти создали специальную администрацию пролива и потребовали от судоходных компаний регистрировать корабли, придерживаться согласованных маршрутов и платить сборы. Впоследствии Соединенные Штаты организовали ночное сопровождение танкеров, чтобы защитить их от атак беспилотников.

    Инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд полагает, что после войны позиции Ирана в Ормузском проливе останутся сильными. По его словам, страны, зависящие от ближневосточной нефти, будут вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

    «Закрытие Ормузского пролива из гипотетического маловероятного риска превратилось в продемонстрированную и эффективную тактику», – заявил эксперт.

    Аналитики допускают, что будущее соглашение с Тегераном может предусматривать плату за обеспечение безопасного прохода. Руководитель отдела анализа сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева оценила возможное влияние подобных сборов примерно в один доллар на баррель. Обслуживание одного рейса крупного нефтяного танкера туда и обратно может обойтись приблизительно в 260 тыс. долларов.

    Вторым значительным последствием стало укрепление роли Китая на нефтяном рынке. Хотя КНР не относится к крупнейшим производителям сырья, страна продемонстрировала способность быстро сокращать импорт и управлять спросом. Использование накопленных до войны резервов позволило Пекину уменьшить закупки примерно на пять млн баррелей в сутки.

    Одновременно в Китае продолжился переход на электрический транспорт. Во время майских праздников потребление энергии зарядными станциями на автомагистралях выросло на 55,6% по сравнению с предыдущим годом. Почти четверть автомобилей на китайских трассах в этот период составляли электромобили.

    КНР также смогла оперативно заменить часть нефти и газа углем при производстве электроэнергии. В результате мировой спрос на сырье сократился значительно сильнее прогнозов отраслевых аналитиков. По оценке JPMorgan, из потерянных рынком 1,9 млрд баррелей ближневосточной нефти около 800 млн удалось компенсировать благодаря снижению потребления.

    «История показывает, что прошлые нефтяные шоки часто приводили к устойчивому снижению спроса на бензин, и нынешний случай может не стать исключением», – отметила Канева.

    Третьим изменением стал рост нефтедобычи за пределами Ближнего Востока. Бразилия увеличила производство на 800 тыс. баррелей в сутки, Гайана – на 300 тыс., Канада – на 200 тыс., а Норвегия – на 150 тыс. баррелей. Соединенные Штаты сейчас добывают на 900 тыс. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

    Одновременно ближневосточные государства начали искать альтернативные способы доставки сырья. Саудовская Аравия задействовала автомобильные маршруты к Красному морю и максимально загрузила трубопровод Восток – Запад. Ирак обсуждает с Chevron строительство нефтепровода к Средиземному морю.

    Происходящие перемены усилили и внутренние противоречия в ОПЕК. После объявления Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из объединения дальнейшее участие в нем может пересмотреть Ирак. Багдад намерен увеличить добычу до рекордных пяти млн баррелей в сутки, а в дальнейшем – до семи млн.

    Расширение производства способно снизить цены для потребителей. Однако избыток предложения одновременно создает риск продолжительного перенасыщения рынка и существенного падения доходов нефтедобывающих стран и компаний.

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    7 сентября 2026, 06:31 • Новости дня
    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива

    Резаи: Иран создаст зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива

    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран намерен объявить о создании новой зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Высокопоставленный иранский представитель в сфере безопасности заявил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая зона ограниченного доступа», – сообщает Press TV.

    По словам Резаи, любое судно, которое войдет в этот район без предварительного согласования с иранскими властями, будет внесено в иранский санкционный список, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил, что судоходство через Ормузский пролив полностью закрыто.

    США признали снижение объемов нефтяного трафика через Ормузский пролив после американских атак на Иран.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    7 сентября 2026, 03:07 • Новости дня
    Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем

    Секретарь совбеза Ирана Резаи заявил об испытании ракеты над авианосцем США

    Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран впервые провел испытание противокорабельной ракеты непосредственно над американским авианосцем, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Иран впервые испытал иранскую противоэсминцевую ракету прямо над американским авианосцем», – сообщает Press TV со ссылкой на Резаи.

    По его словам, испытание состоялось 48 часов назад, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке баллистическими ракетами по американскому авианосцу и эсминцу.

    Ранее представитель КСИР пригрозил Вашингтону жестким ответом на новые атаки США.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    8 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Росатом заявил о желании Ирана совместно строить новые блоки АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Иран заинтересован в строительстве новых атомных энергоблоков совместно с Россией, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Желание у них есть, без сомнения», – сказал Лихачев, отвечая на вопрос о возможности сооружения совместно с «Росатомом» в Иране новых блоков АЭС.

    По его словам, в перспективе для реализации таких проектов еще потребуются новые контракты между сторонами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев сообщил о поэтапном возвращении российских специалистов на АЭС «Бушер» в Иране.

    Весной Росатом заявил о возобновлении строительства второго энергоблока станции после паузы.

    Лихачев также сообщил о наличии подписанных договоренностей на строительство 17 новых атомных энергоблоков в шести странах мира.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    6 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства энергетики США Крис Райт признал снижение объемов нефтяного трафика через Ормузский пролив после американских атак на Иран.

    Нынешний объем трафика нефти через Ормузский пролив оказался ниже показателей, зафиксированных до американских атак на Иран, передает РИА «Новости».

    «Мы не находимся на уровне, который был до конфликта», – сказал Крис Райт в интервью телеканалу CNN. По словам министра, Соединенные Штаты активно сотрудничают со странами региона для восстановления объемов перевозок.

    Глава ведомства подчеркнул, что помощь судам в прохождении пролива требует непосредственного участия американских военных. При этом он выразил уверенность, что цены на топливо в США в ближайшее время скорее снизятся, чем пойдут вверх.

    Ранее сообщалось о рекордном подорожании дизельного топлива в Соединенных Штатах. Его стоимость достигла почти шести долларов за галлон, что эквивалентно примерно 3,8 литра, превысив антирекорд июня 2022 года почти на один доллар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении транзита нефти через Ормузский пролив до 18 млн баррелей в сутки.

    Американские военные организовали скрытый судоходный маршрут для стабилизации мировых цен на энергоносители.

    Экономист Игорь Юшков назвал подобные публикации попыткой Белого дома сдержать рост стоимости топлива перед выборами.

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    7 сентября 2026, 04:49 • Новости дня
    Иран заявил о полной блокаде Ормузского пролива

    Секретарь совбеза Ирана Резаи заявил о полном закрытии Ормузского пролива

    Tекст: Антон Антонов

    Судоходство через Ормузский пролив полностью закрыто, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив полностью закрыт», – сообщает Press TV.

    По словам Резаи, Иран наносит удары по судам, которые американская сторона пытается провести через пролив. При этом из-за угрозы экологии региона их не топят намеренно. Резаи пояснил, что задержанные суда перевозят нефть, и их потопление нанесло бы серьезный ущерб окружающей среде, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи ранее назвал условия разблокировки пролива, включающие прекращение боевых действий в Газе и Ливане.

    Глава министерства энергетики США Крис Райт признал снижение объемов нефтяного трафика через Ормузский пролив после американских атак на Иран.

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    7 сентября 2026, 05:46 • Новости дня
    Глава Минэнерго США Райт: Ядерного соглашения с Ираном может и не быть

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование вопроса ядерного соглашения с Ираном мирным путем может не состояться при нынешней иранской администрации, заявил глава министерства энергетики США Крис Райт.

    «Ядерного соглашения может и не быть. Возможно, речь пойдет просто об уничтожении их возможностей сделать это. Соглашение может подождать следующей администрации в Иране. Мы просто этого не знаем», – отметил руководитель ведомства в интервью ABC News.

    Отвечая на вопрос о дальнейших планах Вашингтона, американский чиновник подчеркнул успешность кампании бомбардировок. По его словам, Соединенные Штаты планомерно снижают способность Тегерана разрабатывать и доставлять оружие массового поражения.

    По его словам, эта работа продолжается уже десятилетия и требует значительных усилий, однако американская сторона намерена довести дело до конца при поддержке союзников. Кроме того, блокада иранских портов должна привести либо к смене власти в стране, либо к радикальному пересмотру ее политического курса, заявил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские чиновники заявляли о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана.

    В Иране рассказали об ответе на возможные удары США по ядерным объектам.

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    8 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иранские военные захватили американский подводный беспилотник

    КСИР: Иранские военные захватили американский подводный беспилотник Dive-LD

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный беспилотник Dive-LD, принадлежащий американской армии, во время сложной разведывательной операции у Ормузского пролива, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Иранские военные перехватили передовой подводный аппарат американской армии у Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на входе в стратегически важный морской путь.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана в ходе сложных разведывательно-оперативных действий смогли захватить один из наиболее передовых подводных беспилотных аппаратов американской армии», – рассказали в пресс-службе КСИР.

    Уточняется, что иранским военным удалось взять под контроль беспилотник модели Dive-LD. Других подробностей операции пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    В конце августа военные сбили разведывательный дрон США MQ-9 в этом же регионе. Весной Корпус стражей исламской революции расширил зону своих операций в данной акватории в десять раз.

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    7 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Иран: Угрозы США атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угрозы американского руководства атаковать иранские нефтяные танкеры недостойны статуса великой державы, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

    Подобные действия недостойны государства, претендующего на статус величайшей державы, передает РИА «Новости».

    «Понимаете, стране, которая называет себя величайшей сверхдержавой в истории, прибегать к таким угрозам, прибегать к атакам на торговые суда в отмщение за то, в чем они сами сознались, в действительности никакой чести не делает», – отметил дипломат.

    Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил о готовности американских военных разгромить все нефтяные танкеры Ирана.

    Днем ранее Центральное командование США вывело из строя три иранских нефтевоза.

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    7 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    МИД Катара сообщил о подготовке соглашения между Ираном и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид аль-Ансари подтвердил разработку условий договора между Вашингтоном и Тегераном до применения жестких рычагов давления.

    Активная работа над базой для компромисса между двумя государствами уже идет, сообщил аль-Ансари, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу CNN катарский дипломат озвучил подробности текущего переговорного процесса.

    «Мы работаем над подготовкой условий соглашения, не дожидаясь момента, когда потребуется задействовать рычаги давления», – заявил он.

    Дипломат отметил, что используемые обеими сторонами способы воздействия в конечном счете отразятся в итоговом документе. Он также подверг критике мнение о том, что текущая обстановка в Ормузском проливе может стать новой нормой. По его словам, сторонники такой позиции вскоре ощутят последствия кризиса на себе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари анонсировал возобновление диалога между Вашингтоном и Тегераном благодаря договоренностям по Ормузскому проливу.

    Американские, иранские и оманские дипломаты подготовили временное соглашение о возобновлении работы этого морского пути.

    Ранее командующий армией Ирана генерал Амир Хатами запретил американским войскам проход через Персидский залив.

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    8 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник над Ормузским проливом

    Fars: Иранские военные сбили американский дрон MQ-1 над Ормузским проливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1, сообщило агентство Fars.

    По информации Fars, инцидент произошел в воздушном пространстве над стратегически важным Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    «Беспилотник MQ-1, находившийся над стратегическим районом Ормузского пролива, был обнаружен средствами ПВО юго-восточного направления армии Ирана и ликвидирован», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива.

    Днем ранее иранские военные сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над этими водами.

    В конце мая силы противовоздушной обороны Ирана уничтожили многоцелевой дрон США MQ-1 Predator.

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    8 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

    Tasnim: США ударили ракетой по танкеру Ирана у острова Харк

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в четырех милях (6,4 км) от острова Харк, сообщает информационное агентство Tasnim.

    «Небольшой иранский танкер подвергся ракетной атаке со стороны американских вооруженных сил в четырех милях от острова Харк. Судно было поражено снарядом в районе якорной стоянки у острова», – сказано в Telegram-канале агентства.

    Местные источники сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Проводится эвакуация экипажа танкера.

    Выясняются подробности о масштабах повреждений и деталях происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. Иран также решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру.

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    8 сентября 2026, 15:42 • Новости дня
    Лондон сообщил о введении санкций против ключевых отраслей Ирана

    МИД Британии: Лондон введет санкции против ключевых отраслей Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия введет новые секторальные санкции против иранской экономики и ядерной программы, заявил заместитель министра иностранных дел Британии Стивен Даути.

    По словам Даути, Лондон намерен ввести новые секторальные ограничения, которые затронут металлургию, энергетику, банки и судоходство исламской республики, передает РИА «Новости».

    «Великобритания примет закон о дальнейших секторальных мерах в отношении Ирана… Торговые запреты распространятся на новые товары, технологии и услуги, включая те, которые имеют значение для ключевых отраслей, способствующих ядерной программе Ирана, включая энергетику, программное обеспечение, металлургию, золото, и связанные с ними виды деятельности, такие как судоходство, страхование и банковское дело», – говорится в заявлении дипломата.

    Помимо этого, власти запретят экспорт продукции, способной усилить военный потенциал страны. Иранским самолетам закроют доступ в британское воздушное пространство. Ограничения также коснутся доступа к финансовой системе королевства.

    В документе предусмотрены исключения. В частности, санкции не затронут газовое месторождение «Шахдениз» в Азербайджане. Отмечается, что новые меры во многом повторяют ограничения, снятые ранее в рамках ядерной сделки.

    В августе администрация США ввела антииранские санкции против десятков организаций и морских судов.

    В прошлом году Британия анонсировала восстановление ограничений ООН в отношении ядерной программы Тегерана.

    Европейские страны официально уведомили Совет Безопасности о запуске механизма возврата прежних запретов.

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    Китай убивает европейский автопром

    Европейский автопром не справляется с конкуренцией с Китаем, терпит колоссальные убытки не первый год и пытается за счет увольнений и закрытия заводов удержаться на плаву. Брюссель решил пошлинами и запретами остановить китайское завоевание, однако эта стратегия не помогает. Что же поможет европейцам сохранить свой автопром? Спасение, как ни странно, в самом враге. Подробности

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    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

    Размещение в Норвегии южнокорейских самоходных установок и американского комплекса Mk 70 превращает королевство в новый военный плацдарм НАТО у границ России. Эксперты предупреждают, что дальность соответствующих ракет позволяет угрожать Северному флоту и стратегической авиации. Чем опасны универсальные пусковые установки, зачем альянс усиливается в Арктике и какой ответ может подготовить Москва? Подробности

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    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации

    Россия впервые показала за рубежом сразу несколько образцов новейшего оружия – в том числе уже испытанных в зоне спецоперации. Наиболее интересные среди них – новые виды крылатых ракет. В чем их особенность и почему перед нами демонстрация новой роли боевых вертолетов? Подробности

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    Американских военных сажают на таблетки ради агрессии

    В США после протестов медиков приостановлено внедрение идеи о поголовной проверке военнослужащих на тестостерон. Почему военный министр Пит Хегсет так озаботился уровнем этого гормона в крови военных – и какой результат в смысле боевой эффективности желают получить Вооруженные силы США? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    • До ранения такого счастья не было

      Молодой кадровый военный Денис Тихонов знал войну только по кинофильмам, но с первых дней принял участие в СВО.

    • Выборы в Германии шокировали всю Европу

      Выборы в Саксонии-Анхальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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