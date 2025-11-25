Турецкие ученые назвали признаки потенциального изменщика в паре

Психотерапевт составил портрет желающих вернуться на 50 лет в прошлое

Tекст: Татьяна Косолапова

«Выбор, куда отправиться – в прошлое, будущее или остаться в настоящем, не просто любопытство, а целые жизненные сценарии, стратегии мышления и попытки справиться с тревогой. Те, кто стремится в прошлое: романтики с ностальгической тоской. Если сердце тянется на полвека назад, скорее всего, такой человек обладает следующим складом характера: ориентация на опыт, он ценит то, что уже было, больше, чем то, что может быть. Его опора – в памяти и пережитых эмоциях. Прошлое надежно, настоящее непонятно, будущее тревожно», – рассказывает Кульгавчук.



Как правило, у таких людей нередко наблюдается высокая чувствительность ко всему происходящему и глубина, продолжает врач. Они склонны к рефлексии (размышление о своем психическом состоянии, склонность анализировать свои переживания), часто анализируют свои и чужие поступки. Не исключено, что такие люди интроверты, которые черпают силы в уединении и воспоминаниях.

«У стремящихся в прошлое часто наблюдается склонность к идеализации. Прошлое в их восприятии часто лишено бытовых сложностей и серых красок. Оно видится через призму ярких моментов, «золотого века» – будь то молодость, первая любовь или «то время, когда все было проще», – поясняет специалист.

Кроме того, он замечает, что такие люди нередко испытывают трудности с принятием настоящего, что является ключевым моментом. Дело в том, что желание вернуться назад почти всегда сигнализирует о неудовлетворенности текущей жизнью. Возможно, тех, кто выбирает такую категорию, тяготят нынешние обязательства, они пережили потерю или разочарование, и прошлое кажется безопасной гаванью.

«Если составлять психологический портрет персоны, которая хотела бы отправиться на 50 лет в прошлое, то это человек, который ищет в прошлом не столько конкретные события, сколько утраченное чувство безопасности, ясности или собственной значимости. Его девиз: «Раньше и трава была зеленее, и люди добрее». Риск в данном случае заключается в том, что, живя воспоминаниями, можно пропустить возможности для радости и роста в настоящем», – делится Кульгавчук.

Психотерапевт вспоминает пример из практики, когда за помощью разобраться в себе обратился 35-летний IT-специалист. Его жалоба заключалась в том, что он чувствовал, что проживает не свою жизнь, постоянно испытывал тоску и апатию. В ходе работы выяснилось, что он страстно мечтает о двух вещах: вернуться в студенческие годы (прошлое) или чтобы уже наступила эра технологической сингулярности, где искусственный интеллект (ИИ) решит все проблемы человечества (будущее).

«Прошлое для него было временем свободы, дружбы и ощущения, что «вся жизнь впереди». Будущее – возможностью избавиться от давления кредитов, рутины и сложных отношений с женой. А что же настоящее? Оказалось, что айтишник настолько погрузился в бегство по временным линиям, что полностью разучился слышать себя», – рассказывает собеседник.

По его словам, его пациент выбрал профессию, потому что это «престижно», женился, потому что «так надо». Он не знал, что ему нравится на вкус, какую музыку он любит слушать без оглядки на моду, чего хочет его душа, а не навязанные обществом установки.

«Наша работа в рамках коучинга началась с простого вопроса: «А кто вы без своего прошлого и без вашего футуристического будущего? Здесь. Сейчас». Поэтому, если часто тянет в прошлое, то спросите себя: какого чувства мне не хватает сейчас? Безопасности? Легкости? Признания? Как я могу дать себе это чувство сегодня?» – заключил Кульгавчук.

