Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
Компания Mercedes-Benz зарегистрировала свой товарный знак в России, следует из электронной базы Роспатента.
Заявка на регистрацию была подана концерном в сентябре, и ведомство уже приняло положительное решение, передает РИА «Новости».
Теперь компания получила право заниматься производством и продажей легковых автомобилей, а также комплектующих и запчастей на территории России.
Mercedes-Benz Group AG ранее назывался Daimler AG и является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Концерн был основан в 1883 году и занимает лидирующие позиции по объему производства автомобилей.
В 2022 году немецкий концерн заявил о прекращении своей деятельности на российском рынке.
Ранее Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России.
В декабре немецкий автогигант Audi официально зарегистрировал свой товарный знак в России сроком до 2035 года, подав заявку спустя более трех лет после остановки локального производства.