Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России

Tекст: Валерия Городецкая

Заявка на регистрацию была подана концерном в сентябре, и ведомство уже приняло положительное решение, передает РИА «Новости».

Теперь компания получила право заниматься производством и продажей легковых автомобилей, а также комплектующих и запчастей на территории России.

Mercedes-Benz Group AG ранее назывался Daimler AG и является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Концерн был основан в 1883 году и занимает лидирующие позиции по объему производства автомобилей.

В 2022 году немецкий концерн заявил о прекращении своей деятельности на российском рынке.

Ранее Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России.

В декабре немецкий автогигант Audi официально зарегистрировал свой товарный знак в России сроком до 2035 года, подав заявку спустя более трех лет после остановки локального производства.