Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.
Ученые из Швеции развенчали миф об успешных отношениях у хороших парней
Вопреки голливудским сюжетам ромкомов, от «Когда Гарри встретил Салли» до «Бриджит Джонс», новое исследование шведских ученых показало, что мужчины с покладистым характером имеют меньше шансов найти себе спутницу жизни.
Исследование ученых из Швеции показало, что «хорошие парни» реже вступают в отношения, чем «плохие», пишет Daily Mail со ссылкой на Times. Покладистость оказалась менее привлекательной для женщин, чем напористость и самоуверенность.
Профессор психологии Университета Умео Филип Форс Коннолли заявил: «У приятных мужчин было меньше шансов завести партнершу, но уверенный в себе мужчина-экстраверт может получить положительные отзывы при знакомстве с потенциальными партнершами».
Опросив 3800 взрослых в Швеции, Дании и Австралии и протестировав их на наличие «большой пятерки» черт характера – открытости, добросовестности, экстраверсии, сговорчивости и невротизма, выяснилось, что экстравертированные мужчины имели значительно больше шансов вступить в отношения. А чем приятнее мужчина, тем меньше вероятность найти партнершу.
Соавтор исследования Микаэль Гуссен отметил, что приятность связана с удовлетворенностью отношениями, но черты, помогающие их завязать, не всегда приносят удовлетворение.
