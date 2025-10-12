Ученые из Швеции развенчали миф об успешных отношениях у хороших парней

Tекст: Ирма Каплан

Исследование ученых из Швеции показало, что «хорошие парни» реже вступают в отношения, чем «плохие», пишет Daily Mail со ссылкой на Times. Покладистость оказалась менее привлекательной для женщин, чем напористость и самоуверенность.

Профессор психологии Университета Умео Филип Форс Коннолли заявил: «У приятных мужчин было меньше шансов завести партнершу, но уверенный в себе мужчина-экстраверт может получить положительные отзывы при знакомстве с потенциальными партнершами».

Опросив 3800 взрослых в Швеции, Дании и Австралии и протестировав их на наличие «большой пятерки» черт характера – открытости, добросовестности, экстраверсии, сговорчивости и невротизма, выяснилось, что экстравертированные мужчины имели значительно больше шансов вступить в отношения. А чем приятнее мужчина, тем меньше вероятность найти партнершу.

Соавтор исследования Микаэль Гуссен отметил, что приятность связана с удовлетворенностью отношениями, но черты, помогающие их завязать, не всегда приносят удовлетворение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новое исследование британо-американских ученых показало, что общими чертами инцелов (неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание) людей стали слабое психическое здоровье и случаи травли в прошлом.

Кроме того, психологи предупреждают, что те, у кого ярко выражена склонность к соперничеству, могли быть воспитаны родителями с токсичными нарциссическими чертами.

Психолог назвал три прозвища для любимых, обрекающих отношения на провал.

