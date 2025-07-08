Психолог назвал три прозвища для любимых, обрекающих отношения на провал

Tекст: Ирма Каплан

Доктор Марк Трэверс, американский психолог с учеными степенями Корнеллского университета и Университета Колорадо в Боулдере, в статье для Psychology Today назвал три ласковых обращения в паре, которые должны насторожить.

Малыш/детка/крошка. Трэверс считает, что такое обращение в начале отношений может успокаивать и умилять, но это может оказаться обманчивым. Подобные ласкательные имена могут имитировать эмоциональную близость двух совсем разных людей.

«Ласковые слова вызывают выработку окситоцина, гормона связи в мозге, который заставляет нас чувствовать эмоциональную близость даже при отсутствии доверия или постоянства. Вы можете начать испытывать привязанность к кому-то, кто на самом деле никогда не открывал вам свой эмоциональный мир», – сказал он.

Милая/милый/дорогой. Такое обращение, по мнению психолога, может использоваться как способ избавиться от своих тревог, вместо того, чтобы бороться с ними.

«Вместо решения проблемы партнер скажет, мол, ты слишком много думаешь, милая. Не беспокой этим свою хорошенькую головку. Такие ответы могут звучать ласково, но они сводят к минимуму ваши эмоции и отвлекают внимание от насущной проблемы. Это форма эмоциональной инфантилизации – обращение, будто вы слишком иррациональны или слишком уязвимы, чтобы к вам относились серьезно», – прокомментировал Трэверс.

Исследования показали, что такого рода инфантилизация – особенно в сочетании с ласковыми словами – является самым сильным предиктором негативных последствий для психического здоровья.

Ангелочек. Доктора Трэверс отмечает, что иногда приятные обращения могут использоваться для того, чтобы отвлечь внимание от реальной проблемы.

«После конфликта, вместо решения проблемы, может последовать поток нежных слов. Например, «Ангелочек, не злись», что действует как эмоциональный отвлекающий фактор, успокаивая партнера и не затрагивая реальные проблемы. Это также называется иллюзорным умиротворением ради избегания эмоциональной ответственности», – пояснил эксперт.

Трэверс подчеркнул, что в эмоционально здоровых отношениях уменьшительно-ласкательные обращения отражают искреннюю привязанность и нежность и могут способствовать снижению напряженности. Главное – понимать, когда говорить и с каким намерением, резюмировал психолог.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новое исследование британо-американских ученых показало, что общими чертами инцелов (неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание) людей стали слабое психическое здоровье и случаи травли в прошлом.

Кроме того, психологи предупреждают, что те, у кого ярко выражена склонность к соперничеству, могли быть воспитаны родителями с токсичными нарциссическими чертами.