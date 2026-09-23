Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
Академик Онищенко объяснил необходимость ежегодной вакцинации от гриппа
Онищенко: Грипп легко обошел приобретенный годом ранее иммунитет
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вирус гриппа легко мутирует и обходит иммунитет, приобретенный человеком годом ранее.
Грипп представляет собой уникальную инфекцию, подверженную постоянному генетическому дрейфу, направленному на преодоление сформированной организмом защиты, передает РИА «Новости».
Из-за этой особенности сделанная в прошлом году прививка или перенесенное заболевание не гарантируют защиту от новых штаммов.
Для создания надежного популяционного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения страны, при этом в группах риска охват должен достигать 75%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце академик Геннадий Онищенко спрогнозировал отсутствие пандемии гриппа в новом сезоне.
Летом он предостерег россиян от поездок на Бали из-за высокого риска заражения.
В феврале эксперт сообщал о начале вспышки гриппа B в Москве.