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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

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    23 сентября 2026, 12:59 • Новости дня

    Академик Онищенко объяснил необходимость ежегодной вакцинации от гриппа

    Онищенко: Грипп легко обошел приобретенный годом ранее иммунитет

    Tекст: Мария Иванова

    Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вирус гриппа легко мутирует и обходит иммунитет, приобретенный человеком годом ранее.

    Грипп представляет собой уникальную инфекцию, подверженную постоянному генетическому дрейфу, направленному на преодоление сформированной организмом защиты, передает РИА «Новости».

    Из-за этой особенности сделанная в прошлом году прививка или перенесенное заболевание не гарантируют защиту от новых штаммов.

    Для создания надежного популяционного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения страны, при этом в группах риска охват должен достигать 75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце академик Геннадий Онищенко спрогнозировал отсутствие пандемии гриппа в новом сезоне.

    Летом он предостерег россиян от поездок на Бали из-за высокого риска заражения.

    В феврале эксперт сообщал о начале вспышки гриппа B в Москве.

    21 сентября 2026, 19:37 • Новости дня
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей

    Исследование: Польза кальция и витамина D для костей сильно переоценена

    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Прием кальция и витамина D отдельно или в сочетании практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. К такому выводу пришли канадские исследователи, проанализировавшие данные 69 рандомизированных испытаний с участием более 153 тыс. взрослых.

    Кальций считается основным структурным компонентом костной ткани, а витамин D помогает организму усваивать его и поддерживает нормальный обмен веществ в костях. Несмотря на это, предыдущие исследования не давали убедительных доказательств того, что прием таких добавок позволяет предотвратить переломы.

    В ходе нового обзора ученые изучили результаты испытаний, в которых сравнивался прием кальция, витамина D или их сочетания с плацебо либо отсутствием лечения. Основное внимание исследователи уделили влиянию добавок на частоту переломов в результате падений. Результаты обзора опубликованы в научном журнале The BMJ.

    Анализ 11 испытаний с участием 9 тыс. 067 человек показал, что кальций практически не влияет на вероятность переломов. Аналогичные выводы были сделаны по итогам 36 исследований витамина D, охвативших 92 тыс. 045 участников.

    Еще 15 испытаний с участием 51 тыс. 126 человек касались совместного приема кальция и витамина D. Существенного снижения риска переломов исследователи также не обнаружили. Схожие результаты были получены при отдельном рассмотрении переломов шейки бедра и случаев падения.

    Общие выводы сохранились после учета возраста и пола участников, наличия у них переломов и падений в прошлом, а также среднего количества кальция, поступавшего с пищей.

    Авторы обзора считают, что полученные данные не подтверждают целесообразность регулярного приема кальция и витамина D для предотвращения переломов. По их мнению, врачам, разработчикам медицинских рекомендаций и регулирующим органам следует пересмотреть действующие подходы к назначению таких добавок.

    При этом ученые подчеркнули, что выводы могут не распространяться на людей с отдельными заболеваниями костей и пациентов, принимающих лекарства от остеопороза. Необходимость приема добавок в таких случаях должна определяться индивидуально.

    В сопровождающей обзор редакционной статье специалисты предложили уделять больше внимания методам профилактики с доказанной эффективностью. В их число входят упражнения на равновесие и силовые тренировки, способствующие укреплению мышц, улучшению устойчивости и поддержанию физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе россияне пожаловались в Роспотребнадзор на опасные дозировки витамина D в популярных добавках. Летом врач Александр Мясников призвал пациентов отказаться от сдачи анализов на этот элемент без строгих медицинских показаний. В прошлом году отечественные ученые разработали новый калькулятор оценки риска переломов у пожилых людей.

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    22 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ

    ФРП: Первая отечественная вакцина от ВПЧ поступит в медучреждения в сентябре

    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медицинские учреждения страны получат стартовую партию инновационного отечественного препарата «Цегардекс» для профилактики онкологических заболеваний до конца текущего месяца, сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

    В конце сентября ожидается отгрузка 30 тыс. доз нового препарата, передает РИА «Новости». «Компания Nanolek вывела на рынок первую российскую вакцину против вируса папилломы человека «Цегардекс», – подчеркнули представители ФРП. До конца текущего года объемы выпуска планируется увеличить до 600 тыс. доз.

    Производство полного цикла запустили в Кировской области в конце 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составил 7,5 млрд рублей, из которых 950 млн предоставило государство. К 2027 году мощности предприятия превысят 3 млн доз ежегодно.

    Препарат предназначен для пациентов от девяти до 45 лет и помогает предотвратить развитие рака шейки матки. Заявки на поставку уже направили несколько регионов России, а также крупные частные клиники. В первой половине 2026 года документы направили для регистрации в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

    В конце прошлого года в Кировской области открылось первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека по полному циклу.

    Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил о планах включить этот препарат в национальный календарь прививок с 2027 года.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о полном переходе национального календаря прививок на отечественные препараты.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    21 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Минобрнауки: Ученые СФУ нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны
    @ Luca Bruno/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследовательская группа из Сибирского федерального университета (СФУ) и Омского государственного педагогического университета разработала уникальный метод ранней диагностики рака молочной железы на основе биолюминесцентного анализа слюны и технологий машинного обучения, сообщило Минобрнауки.

    Технология основана на биолюминесцентном анализе слюны с использованием люциферазы – фермента, запускающего свечение. Ученые оценивают, как добавление слюны влияет на интенсивность света, сообщается на сайте ведомства.

    «Мы взяли образцы слюны у представителей трех групп: в первой были пациенты, страдающие злокачественными заболеваниями молочной железы, во второй – имеющие доброкачественные новообразования, и была контрольная группа пациентов без патологий молочных желез. Биолюминесцентное тестирование дает возможность измерить несколько кинетических параметров, таких как максимальное свечение, скорость выхода на максимум и другие. В работе мы показали, какие параметры эффективней использовать для диагностики рака молочной железы», – рассказала магистрант Полина Мартыщук.

    С помощью алгоритмов машинного обучения исследователи проверили значимость выделенных параметров. По словам старшего научного сотрудника Галины Жуковой, новые показатели оказались показательными и в будущем могут применяться в экспресс-тестах. В отличие от традиционных методов, оценивающих биохимический состав, новый подход предлагает комбинацию кинетических параметров свечения и машинного обучения для более быстрого и достоверного выявления патологий. В дальнейшем метод протестируют на более крупной выборке.

    Ранее в России успешно завершились доклинические испытания клеточного препарата против резистентных форм рака молочной железы.

    Позже отечественные специалисты выделили новый вариант вируса для лечения этого заболевания.

    Летом текущего года врачи впервые применили искусственный интеллект для выявления онкологии шейки матки.

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    21 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Минздрав: Женщины болеют раком чаще мужчин

    Tекст: Вера Басилая

    В России уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин превысил аналогичный показатель у мужчин, достигнув почти 498 случаев на 100 тыс. человек, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    Каприн сообщил об увеличении числа онкологических заболеваний в стране, передает ТАСС. В 2025 году показатели составили 493,85 случая на 100 тыс. населения. «Если в 2021 году грубый показатель заболеваемости составлял 397,91 случая на 100 тыс. населения, то в 2024 году – уже 478,11, а этот же показатель за 2025 год – 493,85. При этом у женщин он несколько выше: 497,76 против 489,35 у мужчин», – сказал он.

    Чаще всего у россиян диагностируют опухоли кожи (за исключением меланомы). Затем следуют рак молочной железы, предстательной железы, злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого и ободочной кишки.

    Структура заболеваемости у мужчин и женщин различается. У мужчин лидирует рак предстательной железы, у женщин – рак молочной железы. При этом перечень может меняться в зависимости от возраста населения, факторов риска, образа жизни и возможностей диагностики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России большинство новых случаев рака приходится на женщин.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал рост риска развития онкологии в ближайшие 25 лет.

    Количество выживающих в течение года после постановки диагноза россиян увеличилось на 25%.

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    21 сентября 2026, 02:55 • Новости дня
    Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы

    Диетолог Соломатина: Тыква опасна при болезни желудка и почек

    Tекст: Катерина Туманова

    Клетчатка является главным преимуществом тыквы, заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина, отметив ее способность защищать организм от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, однако при некоторых болезнях с тыквой нужно быть осторожнее.

    Тыква богата витаминами C, E, K, группы B, а также калием, магнием, фосфором и кальцием. По словам Соломатиной, продукт содержит много полезных микро- и макроэлементов.

    «Главная ее ценность, конечно, в достаточно большом количестве клетчатки. Именно клетчатка создает чувство сытости. Она очищает наш желудочно-кишечный тракт и, соответственно, является кормом для наших полезных бактерий», – рассказала диетолог в эфире радио Sputnik.

    Бактерии синтезируют компоненты, защищающие от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, пояснила она.

    Диетолог предупредила, что при язве, колите или гастрите нужно быть осторожными с клетчаткой. Также тыкву не стоит есть при наличии камней в желчном пузыре, заболеваниях почек и аллергии на оранжевые продукты.

    Хранить плод рекомендуется в сухом прохладном месте при температуре от +3 до +15 градусов хвостиком вверх на подложке. Продукт можно сушить или замораживать, в морозилке он может храниться до года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала три самых полезных осенних овоща. Ученые назвали лучшие растения для очищения воздуха во дворах.

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    21 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Жительница Подмосковья стала матерью в 17-й раз

    Минздрав: Врачи Красногорского роддома приняли 17-е роды у пациентки из Дедовска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье врачи помогли женщине благополучно перенести 17-е по счету роды, на свет появился здоровый крупный мальчик, сообщили в Минздраве Московской области.

    Многодетная мать из Дедовска благополучно родила мальчика весом более четырех килограммов, сообщается на сайте ведомства. Врачи Красногорского родильного дома оказали всю необходимую помощь пациентке, для которой это стали уже 17-е роды.

    «В Красногорский родильный дом из Дедовска поступила женщина с развитием родовой деятельности. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом четыре килограмма 560 грамм и ростом 56 сантиметров», – рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В ведомстве уточнили, что в этом медучреждении женщина рожает во второй раз.

    Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо, они уже выписаны домой. Теперь в большой семье воспитываются 12 девочек и пять мальчиков. Возраст детей варьируется от 22 лет до двух лет и восьми месяцев.

    В июле пациентка столичной больницы произвела на свет 16-го ребенка.

    Месяцем позже врачи московского роддома приняли 15-е роды у 41-летней женщины.

    Весной спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об увеличении числа многодетных семей в России на 10%.

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    22 сентября 2026, 04:42 • Новости дня
    Академик Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России

    Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Улучшение диагностики и рост продолжительности жизни привели к увеличению числа россиян, сталкивающихся с признаками деменции у себя или близких, сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Причины роста числа случаев деменции – это, во-первых, конечно, лучше диагностировать стали. Во-вторых, есть такое понятие, как доживаемость. Средняя продолжительность жизни увеличивается, и у кого-то исчерпываются ресурсы – кардиологические, сосудистые, эндокринные, в данном случае можно говорить о когнитивных. Суммация этих двух вещей», – пояснил академик ТАСС.

    Ранее появилась информация, что 24% жителей страны сталкивались с деменцией у своих родственников. При этом количество людей, замечающих симптомы этого состояния у знакомых, ежегодно растет.

    Онищенко призвал не поддаваться панике, а уделять должное внимание профилактике заболевания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи Сеченовского университета разработали новый метод лечения Альцгеймера. Врачи предостерегли здоровых людей от сдачи тестов на болезнь Альцгеймера. В ФМБА в 2025 году зафиксировали увеличение числа молодых пациентов с деменцией.

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    22 сентября 2026, 17:20 • Новости дня
    Терапевт рассказала о негативном влиянии бессонных ночей на организм

    Терапевт Вишнякова: Одна бессонная ночь может вызвать ухудшение работы мозга

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Врач-терапевт Александра Вишнякова предупредила о негативных последствиях даже одной бессонной ночи для работы мозга, эмоционального состояния и сердечно-сосудистой системы.

    Даже одна ночь без сна может заметно ухудшить самочувствие на следующий день. По словам Вишняковой, в первую очередь страдает работа мозга. «Недосып снижает внимание, ухудшает память и способность быстро обрабатывать информацию. Человеку становится сложнее выполнять задачи, требующие концентрации, а скорость реакции может снижаться», – уточнила врач в беседе с «Лентой.ру».

    Помимо когнитивных функций, недостаток сна негативно сказывается на эмоциональном фоне. Врач предупредила, что человек становится более раздражительным и тревожным. Также недосып провоцирует повышение аппетита и затрудняет контроль за выбором калорийной пищи.

    Однократное лишение сна временно влияет и на сердечно-сосудистую систему. На фоне усталости и активности стрессовой системы могут возникать учащенное сердцебиение, головная боль и чувство напряжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские ученые выявили связь между слишком коротким сном и ускоренным биологическим старением организма.

    Ранее врач-терапевт Юлия Кондальская назвала дефицит сна частой причиной снижения концентрации у молодых пациентов.

    Геронтолог Ольга Ткачева заявила о разрушительном воздействии недосыпа на сердечно-сосудистую систему.

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    21 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава ВОЗ предупредил о неготовности мира к новым пандемиям

    Глава ВОЗ Гебрейесус: Мир не готов к новым пандемиям

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о недостаточной готовности мира к пандемиям.

    Гебрейесус призвал мировых лидеров договориться о конкретных действиях для подготовки к глобальным угрозам, передает РИА «Новости». «Политическая декларация ясно говорит о том, что мир остается недостаточно готовым к этому», – сказал глава организации в видеообращении. Он напомнил о предстоящей встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    По словам руководителя ВОЗ, для решения проблемы требуются конкретные и срочные шаги. Это подразумевает укрепление потенциала на местном и национальном уровнях через усиление эпидемиологического контроля и систем раннего предупреждения.

    Гебрейесус также подчеркнул необходимость завершения работы над приложением о доступе к патогенам в рамках Пандемического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года эксперты ВОЗ предупредили человечество о риске новой разрушительной пандемии.

    В прошлом году страны организации завершили многолетние переговоры по специальному соглашению.

    Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал появление очередной глобальной инфекции эпидемиологической определенностью.

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    21 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    Sky News: Британия столкнулась с острой нехваткой донорских органов

    Британская служба здравоохранения сообщила о дефиците донорских органов

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная служба здравоохранения Британии приступила к разработке плана экстренного реагирования из-за острого дефицита органов для трансплантации.

    Медицинские руководители предупредили о резком снижении числа доступных для пересадки органов, в которых срочно нуждаются 8,7 тыс. пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    За период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года показатель посмертного донорства сократился на 9%. Кроме того, родственники доноров стали реже давать согласие на изъятие органов: доля положительных решений снизилась с 67% в 2021 году до 57% в 2025 году.

    Представители Национальной службы здравоохранения Британии назвали нынешний дефицит одним из самых сложных периодов для трансплантологии за последнее десятилетие. Для решения проблемы ведомство запускает план экстренного реагирования, однако его подробности пока не раскрываются.

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    22 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Эндокринолог назвала неочевидные признаки опасного дефицита витамина Е

    Частые болезни оказались следствием нехватки витамина Е

    Tекст: Катерина Туманова

    Сухость кожи и частые болезни являются признаками нехватки витамина Е, который необходим для антиоксидантной защиты организма, сообщила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

    Витамин Е (токоферол) – жирорастворим и способен накапливаться в теле человека. У витамина Е есть важная функция, он обладает высоким антиоксидативным свойством. Организм всегда находится в балансе оксидации. Момент оксидации – это все процессы, которые происходят с помощью кислорода.

    «Нам нужны процессы, которые будут это стабилизировать и активный кислород удерживать в норме, чтобы он условно все наши мембраны не сжег. И вот токоферол обладает той самой антиоксидантной защитой, поэтому это крайне важно», – пояснила специалист радио Sputnik.

    Кроме того, токоферол поддерживает эластичность кожи, сосудов и сердца. Эндокринолог добавила, что витамин Е участвует в синтезе половых гормонов и помогает иммунной системе бороться с инфекциями.

    Она напомнила, что ценный элемент содержится в маслах растительного происхождения: семечках, орехах и авокадо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эндокринолог назвала белый хлеб бесполезным продуктом. Врач объяснила опасность замены полноценного завтрака утренним кофе. Эндокринолог назвала идеальную дневную норму потребления сахара.

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    22 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Минздрав утвердил новые правила лечения шизофрении у взрослых

    Tекст: Денис Тельманов

    Минздрав России обновил стандарт помощи взрослым пациентам с шизофренией, добавив современные препараты, клинико-психологические тренинги и методы очищения крови.

    Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт диагностики и лечения шизофрении у взрослых пациентов, передает РИА «Новости». Документ включает расширенный список лабораторных исследований и новые терапевтические методы.

    В обновленный перечень вошли обязательный диспансерный прием и дополнительные анализы. Среди них – исследование уровня холестерина, С-реактивного белка, а также тестирование на антитела к гепатитам В и С, ВИЧ и возбудителю сифилиса.

    Значительно расширен спектр немедикаментозных методов помощи. Врачи смогут применять клинико-психологический тренинг, плазмаферез и гемосорбцию для очищения крови от токсинов. При этом групповая психообразовательная работа с родственниками была исключена из стандарта.

    Список одобренных медикаментов пополнился препаратами плазмы крови, кровезаменителями и солевыми растворами. В качестве терапии нервной системы добавлены антипсихотические средства «Тиаприд» и «Брекспипразол», а также препарат «Тетрабеназин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав подготовил проект приказа об изменении стандарта медицинской помощи при шизофрении.

    В начале сентября в России вступили в силу обновленные правила оказания психиатрической помощи.

    Ранее Министерство обороны запретило принимать на контрактную службу граждан с данным диагнозом.

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    21 сентября 2026, 21:10 • Новости дня
    Минздрав предложил каждые пять лет обследовать работающих с оружием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения разработало проект приказа об обязательном регулярном психиатрическом и медицинском освидетельствовании граждан, чья профессиональная деятельность связана с оборотом вооружений.

    Инициатива министерства предусматривает прохождение комплексного медосмотра один раз в пять лет, передает РИА «Новости». В настоящее время подобные проверки проводятся только единожды при официальном трудоустройстве.

    Новые правила затронут специалистов, которые занимаются производством, испытаниями, ремонтом и утилизацией вооружений. Также строгие медицинские требования коснутся работников сферы продаж, учета и хранения арсеналов.

    «Предложения Минздрава России направлены на своевременное выявление психических расстройств и призваны обеспечить безопасность граждан», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

    Напомним, для продления разрешения на оружие граждане предоставляют медицинские заключения раз в пять лет.

    Весной Министерство здравоохранения подготовило обновленный список противопоказаний для работы частным охранником.

    Летом ведомство утвердило новые протоколы терапии психических заболеваний.

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    22 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета

    Эндокринолог Галина объяснила частые осенние простуды проблемами с кишечником

    Tекст: Вера Басилая

    Интегративный врач-эндокринолог Кристина Галина назвала здоровье желудочно-кишечного тракта основой крепкого иммунитета и защитой от частых осенних простуд.

    «Иммунная система не работает по сезонному принципу, и одно из главных направлений, на которое стоит обратить внимание, – здоровье желудочно-кишечного тракта», – рассказала врач Кристина Галина, передает «Газета.Ru».

    По ее словам, в стенках кишечника находится множество иммунных клеток, поэтому состояние микробиоты напрямую определяет местные защитные функции организма.

    Медик подчеркнула, что хронические проблемы с пищеварением часто вызывают воспаления и ухудшают общее самочувствие. Тревожными сигналами служат постоянная тошнота, изжога, вздутие, тяжесть после еды и нарушения стула. Специалист предостерегла от простого подавления симптомов, посоветовав пройти полноценное обследование для выявления истинных причин недомоганий.

    Значительное влияние на здоровье оказывает и хронический стресс, постоянно взаимодействующий с кишечником. Длительное нервное напряжение меняет моторику ЖКТ, пищевое поведение и состав бактерий. Для укрепления защиты организма врач рекомендовала не только лечить пищеварение, но и снижать уровень стресса.

    Основой крепкого здоровья остается правильное питание, богатое овощами, зеленью, ягодами, бобовыми и орехами. Клетчатка из этих продуктов питает полезные бактерии. Полезны и ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, хотя при обострениях болезней ЖКТ они подходят не всем. Готовиться к сезону простуд нужно в течение всего года, соблюдая режим сна и физической активности.

    Академик Геннадий Онищенко предрек рост простудных заболеваний в сентябре.

    Врач Юлия Кондальская назвала хронический стресс частой причиной быстрой утомляемости.

    Диетолог Елена Игнатикова посоветовала употреблять пищевые волокна для улучшения состава кишечной микрофлоры.

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    22 сентября 2026, 04:04 • Новости дня
    Роспотребнадзор выявил более 250 осенних респираторных вирусов

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о циркуляции более 250 видов респираторных вирусов этой осенью.

    Российские специалисты выявили более 250 видов респираторных вирусов, представляющих угрозу здоровью населения в осенний период, передает РИА «Новости».

    По словам главы ведомства, с каждым годом наука открывает все больше новых патогенов.

    «Осень связана с активностью респираторных вирусов. Вирусы приходят разные, их много – на сегодня насчитывается больше 250. И чем глубже мы изучаем эту проблему, тем больше их видим», – отметила Попова.

    Риск заражения традиционно возрастает после завершения сезона отпусков и начала учебного года. Главная задача в осенние месяцы – защитить организм от проникновения вирусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор спрогнозировал интенсивность эпидсезона гриппа и ОРВИ. Глава Минздрава оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Врач рассказала о пользе детских садов для иммунитета детей.

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