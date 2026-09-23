В Белоруссии открылся Союзный слет граждан старшего поколения

Tекст: Вера Басилая

Мероприятие, которое продлится до 25 сентября, организовано министерствами труда двух государств в рамках программ Союзного государства.

Российскую делегацию возглавил министр труда Антон Котяков. В церемонии открытия также участвовала первый заместитель министра Ольга Баталина.

«Одним из важнейших направлений сотрудничества наших стран является проведение согласованной социальной политики России и Беларуси. На Слете в Витебске главной темой станет создание условий для активной, здоровой, продолжительной жизни граждан старшего поколения, развитие здоровьесберегающих технологий, формирование медицинских и социальных аспектов долголетия. На это нацелены действующие в наших странах национальные стратегии», – заявила Ольга Баталина.

Событие объединило более 1000 участников из девяти российских регионов и семи областей Беларуси. Программа открылась шествием команд. В рамках слета запланированы выставка социальных проектов, мастер-классы, спартакиада, экспертные сессии и совместное заседание коллегий профильных министерств.

Ранее Министерство здравоохранения России добавило в номенклатуру должностей специальность врача по медицине здорового долголетия.

Глава ведомства Михаил Мурашко назвал спорт и культуру важными факторами увеличения продолжительности жизни россиян.