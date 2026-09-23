Спецслужбы Украины задержали священнослужителя УПЦ за призывы к поддержке России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представители ведомства обвинили священнослужителя в оправдании действий российской армии, передает ТАСС.

В официальном заявлении спецслужбы говорится: «служащий одного из храмов УПЦ призывал к захвату столицы Украины и публиковал в социальных сетях комментарии в поддержку ВС РФ».

Задержания представителей канонической церкви на Украине носят систематический характер. Священникам регулярно вменяют разжигание розни или поддержку России. Кроме того, духовенство УПЦ подвергается принудительной мобилизации, так как приходы не получили бронь от призыва в конце 2024 года.

Масштабные гонения на верующих начались после государственного переворота. Власти активно передают храмы раскольникам, а летом 2024 года Владимир Зеленский инициировал закон о полном запрете УПЦ в стране. Ранее он также лишил гражданства предстоятеля церкви митрополита Онуфрия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Служба безопасности Украины задержала одесского иерея канонической церкви по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.

В августе сотрудники украинского военкомата похитили митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия.

Накануне силовики силой захватили старинный Спасо-Преображенский храм в Черкасской области.