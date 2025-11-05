  • Новость часаShaman и Мизулина поженились в Донецке
    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей
    МИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    Разведка Южной Кореи раскрыла состояние здоровья Ким Чен Ына
    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту
    В Эстонии задержали пророссийского блогера Беседина
    Двое обвиняемых признали вину по делу об убийстве генерала Кириллова
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    Минченко объяснил назначение Королева врио главы Тверской области
    Объявлено о запуске детских SIM-карт в России
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    19 комментариев
    5 ноября 2025, 15:35 • Новости дня

    Премьер Японии провела первый разговор с Зеленским

    МИД Японии: Премьер Такаити провела первый разговор с Зеленским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела первый телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Это состоялось спустя девять дней после официального вступления Такаити в должность 21 октября, передает ТАСС. Разговор длился около 30 минут, сообщил МИД Японии.

    «Премьер-министр Такаити подчеркнула, что позиция «Япония будет с Украиной» не поменяется», – отметили в японском внешнеполитическом ведомстве. Она также заверила, что Токио продолжит осуществлять «решительную поддержку Украины, направленную на достижение справедливого и долгосрочного мира».

    В сообщении отмечается, что Такаити выразила личное уважение Зеленскому.

    Напомним, Санаэ Такаити одержала победу на выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП), обеспечив себе возможность стать первой женщиной-премьером в истории Японии.

    5 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска

    Минобороны: Зеленский скрывает правду о Купянске ценой жизни тысяч украинских военных

    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении в Купянске зачистки «до 60 оставшихся русских» свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск, заявило Министерство обороны России.

    Владимир Зеленский, заявивший о зачистке до 60 российских военных в Купянске, полностью утратил связь с реальностью или пытается скрыть безысходное положение своих войск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, полагаясь на лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского.

    «Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», – заявили в российском военном ведомстве.

    В ведомстве уточнили, что ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военных глава киевского режима стремится до последнего не раскрывать реальное положение дел своим гражданам и зарубежным союзникам.

    Кроме того, ситуация вокруг украинских воинских группировок, находящихся в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. По информации Минобороны, войска ВСУ несут значительные потери и не имеют шансов на спасение, кроме как сдаться в плен. Российская сторона подчеркивает, что эти формирования оказались в окружении и продолжают терять позиции под натиском российских сил.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске «гнилой неправдой».

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Журналист из Донецка Сергей Миркин пояснял способы, которыми украинские пропагандисты пытаются убедить мир, что Украина не проигрывает.

    Минобороны России рассказало о потерях окруженных украинских частей в Купянске и Красноармейске.

    Комментарии (8)
    4 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    Комментарии (16)
    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 12:28 • Новости дня
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    @ V_Zelenskiy_official

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны символы, напоминающие знаки подразделений СС (запрещено в России).

    Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с военнослужащими 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж». На снимках, размещенных президентом Украины, видны нацистские символы, которые ранее использовали карательные подразделения СС, передает ТАСС.

    Часть военных, которых награждал Зеленский, носили на форме нашивки с изображением двух молний. Эти знаки идентичны символам, которые в годы Второй мировой войны использовали нацистские формирования. На одной из фотографий также запечатлено знамя, дизайн которого напоминает свастику.

    Отдельные подразделения Национальной гвардии Украины и ВСУ открыто придерживаются неонацистских взглядов. Официальные украинские СМИ, как правило, стараются не показывать кадры, на которых заметны эти эмблемы, и предпочитают публиковать фотографии без их изображения.

    Ранее французская газета Le Monde признала массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мирным инициативам США на Украине мешает неконтролируемый нацизм.

    Комментарии (3)
    5 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск

    Российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении.

    Российские военные не допустили прорыва противника из кольца окружения. За минувшие сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР, освобождены 24 здания.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

    В целом подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Торецкого, Доброполья, Родинского, Удачного, Котлино в ДНР, Петропавловки и Демурино в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоплатоновки и Петропавловки в Харьковской области и Новоселовки в ДНР.

    В районе населенного пункта Купянск подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Моначиновки, Благодатовки и Петровки в Харьковской области.

    За последние сутки в районе Купянска уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе американские бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Константиновки, Северска, Дружковки и Федоровки в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Равнополья, Успеновки в Запорожской области и Егоровки в Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее в среду сообщалось, что группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска.

    Экс-военный ВСУ рассказал о жертвах ради удержания Красноармейска.

    Накануне Минобороны рассказало о потерях окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Орбан назвал альтернативный вариант членству Украины в Евросоюзе

    Tекст: Катерина Туманова

    Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В своем обращении к украинскому лидеру венгерский премьер напомнил, что поддержка, которую Украина получает от Европейского союза, включает и венгерские деньги. Более того, Венгрия ничем не обязана Украине, которая не защищает ни от кого и ни от чего.

    «Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе и вывело бы деньги венгров на Украину. Мы считаем, что Европейский союз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС», – написал Орбан в соцсети Х свое предложение.

    Премьер Венгрии добавил, что правительство страны будет придерживаться этой позиции в будущем, так как имеет на нее полное право.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством. ЕК заявила о планах начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС до конца года.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    Кремль: Власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничив доступ прессы в районы окружения ВСУ в Красноармейске и Димитрове, власти в Киеве фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти Украины препятствуют инициированному Владимиром Путиным предложению допустить СМИ в районы, где украинские войска оказались в окружении, передает ТАСС.

    «Поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг», – подчеркнул представитель Кремля.

    По словам Пескова, Киев скрывает бедственное положение своих войск, не пуская журналистов в окруженные районы.

    Песков отдельно уточнил, что среди тех, кто изъявил желание посетить районы окружения, не было представителей украинских СМИ. «Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать», – добавил он в разговоре с журналистами.

    Кроме того, Песков сообщил, что западные СМИ продемонстрировали значительный интерес к возможности посетить так называемые котлы на фронте. Представитель Кремля констатировал, что многие иностранные корреспонденты высказывали желание попасть в эти районы.

    Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

    Сообщалось, что Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности.

    Между тем в Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 10:04 • Новости дня
    Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чешское правительство рассматривает возможность уменьшения объемов военной помощи Украине и акцентирования внешней политики на дипломатических инициативах, заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты», претендующий, по данным СМИ, на пост главы МИД Чехии, Филип Турек.

    По его словам, новое правительство Чехии будет сокращать военную помощь Украине и сосредоточится на дипломатических мерах для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Турек сообщил европейскому изданию Politico: «Оно будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чехии создали новую правительственную коалицию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался финансировать Киев.

    Между тем в Словакии поддержали идею объединения с Венгрией и Чехией против Украины.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о предоставлении США карт с линией фронта на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не предоставляет США карт с актуальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в августе появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (3)
    5 ноября 2025, 08:04 • Новости дня
    Times: Украина не получит всех денег от продажи «Челси» Абрамовичем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опубликованные финансовые данные показали, что Украина вряд ли получит основную часть денег от продажи футбольного клуба «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем, пишут британские СМИ.

    Значительная часть средств от продажи клуба ушла на погашение кредитов, предоставленных Абрамовичу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Всего из вырученных 2,35 млрд фунтов стерлингов около 1,54 млрд фунтов было направлено на оплату долгов офшорным компаниям российского бизнесмена.

    В финансовых документах отмечается, что только «чистая выручка» после урегулирования всех кредитных обязательств может быть передана благотворительному фонду, а речь идет примерно о 987 млн фунтов стерлингов.

    Однако эксперты считают, что эти деньги вряд ли дойдут до Украины. Британский эксперт по финансовым вопросам в футболе Киран Магуайр заявил, что ожидания того, что вся выручка от продажи «Челси» пойдет «пострадавшим от войны», была преувеличена.

    Также сообщается, что часть средств продолжает оставаться замороженной на счетах компании Fordstam, связанной с Абрамовичем. Британское правительство до сих пор не основало фонд, который был обещан для направления этих средств, несмотря на публичные заявления о поддержке гуманитарных программ на Украине.

    Между бывшим владельцем «Челси» и правительством Британии продолжается спор о том, как именно должны быть использованы деньги.

    В 2023 году Абрамович отказался передавать 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси» исключительно Украине.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 01:27 • Новости дня
    Флинн заявил об участии администрации Обамы в событиях 2014 года в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн заявил, что администрация экс-президента Барака Обамы активно участвовала в процессах, которые привели к власти на Украине Владимира Зеленского.

    «Мы, Соединенные Штаты Америки, тоже внесли в это свой вклад. Посмотрите на [экс-заместителя госсекретаря США] Викторию Нуланд, на администрацию Обамы того времени, на [экс-главу ЦРУ] Джона Бреннана – они были непосредственно причастны к решениям, принятым во время Майдана и приведшим к власти нынешнего президента [Владимира] Зеленского», – сказал Флинн РИА «Новости».

    Как писала в марте 2024 года газета ВЗГЛЯД, состоялась отставка Виктории Нуланд, которая прославилась в России после раздачи печенек на майдане, а также о том, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться ее сменщика.

    Теперь же постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершения украинского конфликта.


    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 07:19 • Новости дня
    За ночь над Россией перехватили 40 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь со вторника на среду средства противовоздушной обороны над российской территорией перехватили и уничтожили 40 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Воронежской областью уничтожили 11 дронов, над Ростовской – восемь, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Крымом и Курской областью сбили по шесть дронов, над Брянской областью уничтожили пять БПЛА, над Белгородской и Орловской – по два дрона.

    Напомним, в ночь с понедельника на вторник над Россией сбили 85 украинских беспилотников.

    Утром в среду глава Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что регион подвергся атаке украинских дронов, БПЛА били по энергетической инфраструктуре.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 17:38 • Новости дня
    Следственные действия провели в подразделении украинской компании «Энергоатом»

    Tекст: Ольга Иванова

    В одном из филиалов компании «Энергоатом» на Украине прошли следственные действия, при этом руководство подчеркивает приверженность нулевой терпимости к коррупции.

    Следственные мероприятия прошли в одном из филиалов обособленных подразделений украинской национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», передает РИА «Новости». В сообщении компании в Telegram отмечается, что сотрудники «Энергоатома» сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и разъяснения, необходимые для расследования.

    В заявлении подчеркивается: «Компания заинтересована во всестороннем, объективном и прозрачном расследовании обстоятельств, которые стали основанием для проведения этих процессуальных действий».

    В «Энергоатоме» также заявили, что придерживаются принципа нулевой толерантности к проявлениям коррупции. При этом не уточняется, кто именно проводил следственные действия и с чем они были связаны. В компании не указали дополнительные детали относительно подозрений или обстоятельств, но пообещали дальнейшую открытость в вопросах расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины провела обыски у бывших сотрудников НАБУ, работающих в государственной компании «Укржелдора».

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 08:31 • Новости дня
    Бывший боец ВСУ заявил о поддержке России в Харьковской области

    Бывший боец ВСУ сообщил об ожидании жителей Харьковской области прихода России

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей подконтрольной Украине части Харьковской области с нетерпением ждут прихода России, заявил бывший боец ВСУ и уроженец региона с позывным «Боб».

    Большинство жителей подконтрольной Украине части Харьковской области надеются на приход России и освобождение региона от националистического киевского режима, сообщил уроженец Харьковской области, бывший боец ВСУ с позывным «Боб», который сейчас воюет на стороне России в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря, передает ТАСС.

    «Люди, с которыми я общался, и в целом, да, все-таки больше ждут [Россию]. Вот именно те ценности, которые несет Россия, нам более близки, чем то, что пропагандируют сейчас на Украине», – сказал экс-военнослужащий ВСУ.

    По его словам, недовольство среди жителей началось после того, как на Украине запретили русский язык, причем подавляющее большинство харьковчан считает его родным. Он добавил, что вопрос языка стал для территории особенно болезненным и негативно воспринятым.

    «Боб» считает, что общество могло бы проявить большую активность в период госпереворота 2014 года. Также он отметил, что пример воссоединения Крыма с Россией мог бы повлиять на судьбу других русскоговорящих регионов Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска продолжают сжимать кольцо окружения возле Купянска в Харьковской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимиру Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 08:10 • Новости дня
    Группа украинских боевиков сдалась в Днепропетровской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Днепропетровской области группа военнослужащих 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области, сообщают информационные агентства.

    Украинские военные заявили, что их от смерти спасли российские бойцы, они выразили благодарность батальону ВС России «Нефрит» за это, передает ТАСС.

    По словам пленных, их бросили на первую линию обороны без подготовки и вооружения, также у них не было связи и снабжения.

    Ранее украинский военнопленный, сдавшийся в Красноармейске, рассказывал о событиях последней недели перед пленением. По его словам, его подразделение оказалось в окружении ВС России, оно просило командование вывести их из этого положения. Руководство обещало, что «ситуация наладится», и призвало ждать изменений, однако никаких действий предпринято не было.

    Другой украинский военнопленный сообщал, что его подразделение, сдавшееся под Купянском, испытывало голод.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 12:12 • Новости дня
    Bild: Киев опасается поражения из-за окружения ВСУ в Красноармейске и Димитрове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внутренняя аналитика ВСУ отмечает полное окружение украинских вооруженных сил в Красноармейске и Димитрове на фоне наступления российской армии, пишут западные СМИ.

    Украинские военные открыто признают возможность тяжелого ущерба из-за практически полного окружения своих позиций в Красноармейске и Димитрове. Официально Киев продолжает заявлять о контроле над населенными пунктами, однако источник Bild в ВСУ отмечает, что реальная ситуация на фронте куда более критична, цитирует немецкое издание ТАСС.

    Главной угрозой называют возможность полного окружения группировок украинских военных. Также обсуждается ответственность Владимира Зеленского за положение украинской армии.

    «Да, ситуация неприятная. Мы обороняемся, но утверждаем, что в России ситуация еще хуже, чем она сама заявляет, а потом мы отступаем. Разведывательное подразделение действует для защиты города только тогда, когда уже представляется завершение разбирательства», – признал в интервью Bild неназванный украинский дипломат.

    Сторонники Зеленского уверяют, что удержание этих городов имеет значение для поддержки его реноме перед президентом США Дональдом Трампом. Считается, что потеря Красноармейска и Димитрова может стать значимым сигналом для Белого дома, особенно на фоне возможного изменения позиции Трампа по конфликту в Украине. По данным Bild, в Киеве опасаются последствий такого развития событий.

    4 ноября Министерство обороны России заявило, что российские подразделения зачистили 35 зданий в Красноармейске и 17 зданий в Димитрове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил , что российские войска закрепились на улицах Павлова на южной окраине Северска в ДНР. Российские военные ранее зашли в Звановку на юге от Северска.

    Сейчас командиры ВСУ жалуются , что ТЦК мобилизуют людей с инвалидностью, с открытой формой туберкулеза и сердечными заболеваниями.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 15:35
Премьер Японии провела первый разговор с Зеленским

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место?

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей

    Парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – документа, который, как заявляется, «пытается нормализовать гомосексуализм». И хотя стоящий во главе государства открытый гей отправил закон на новое рассмотрение, выяснилось, что большинство политиков стоит за возрождение традиционных ценностей, отстаиваемых в том числе и Россией. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

      Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

