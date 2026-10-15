Робот «Депеша» обезопасил эвакуацию раненых в зоне спецоперации

Ростех: Наземный робот «Депеша» позволил безопасно вывозить раненых из зоны СВО

Российские саперы на передовой начали активно применять автоматизированные платформы холдинга «Высокоточные комплексы» для разведки, доставки боеприпасов и спасения бойцов, сообщает Ростех.

В госкорпорации отметили, что аппарат выступает в роли беспилотного такси, способного перевозить около ста килограммов груза на расстояние более 20 км даже по разбитым дорогам. На обратном пути машина может вывозить из-под огня раненых на себе или с помощью эвакуационной петли.

Применение робота снижает риски для личного состава в условиях сброса противником замаскированных мин с тяжелых коптеров. Отдельную угрозу представляют мины западного производства с магнитными датчиками, которые реагируют на движение с расстояния в 10–15 метров. Использование техники превратило инженерное обеспечение из смертельного квеста в плановую работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Ростех заявил об эффективности наземных роботов «Импульс» в зоне спецоперации.

В апреле Марочко сообщил, что украинские войска используют разработки Вооруженных сил России в наземной робототехнике.

В прошлом году разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник».