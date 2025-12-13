  • Новость часаСША решили снять санкции с белорусского калия
    Цены на газ загоняют руководство США в политическую ловушку
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    Лидеров BLM обвинили в краже миллионов долларов на борьбу с расизмом
    Назван единственный собственник квартиры Долиной
    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами
    Bild сообщила о подключении Бундесвера к операции «Восточный щит»
    Axios: США сочли прогрессом слова Зеленского о референдуме
    Задержанная во Франции россиянка Новикова сообщила о новых обвинениях
    В Госдуме заявили о необходимости увеличить число уроков математики и русского языка
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    13 декабря 2025, 16:24 • Новости дня

    Непряева получила квоту на Олимпиаду-2026

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лыжница Дарья Непряева получила квоту на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии в спринтерской гонке, сообщают информационные агентства.

    Непряева в субботу заняла 39-е место в квалификации к спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Давосе, передает ТАСС.

    Ранее международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса.

    12 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, они попали под ФАБы, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Shot, за их задачей стояло, по меньшей мере, попытаться занять часть города, который сейчас контролирует российская армия. Перед наступлением подразделение наемников разместилось в районе сел Соболевка и Мировое.

    В этот момент по их позициям нанесли авиационный удар Воздушно-космические силы России, использовав фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Прямо во время налёта погибли около 40 человек из числа наемников.

    После этого оставшиеся бойцы украинской армии еще несколько раз попытались атаковать на окраинах Купянска, однако ВС РФ успешно отбили эти контратаки.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Ранее сообщалось, что российские войска развернули наступательные действия к юго-западу от Купянска, создав тактическую изоляцию для украинских формирований на левой части берега Оскола.

    12 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Начато строительство космодрома в Сомали
    Начато строительство космодрома в Сомали
    @ Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое правительство официально начало строительство космодрома на территории Сомали в рамках своей космической программы, сообщил глава турецкой авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар на форуме Take off в Стамбуле.

    По его словам, Турция получила участок площадью 30 на 30 километров для возведения нового объекта, который позволит запускать ракеты-носители и выходить в космос, передает ТАСС. Байрактар отметил важность расположения космодрома рядом с океаном, что необходимо для безопасной эксплуатации ракет. Он подчеркнул, что подобных площадок в мире насчитывается всего 12, и теперь у Турции есть собственная площадка глобального значения.

    «Теперь у Турции есть и космодром, с которого можно будет выходить в космос. Обычно космодром должен находиться недалеко от океана, чтобы эксплуатировать ракеты-носители. И в Сомали Турция располагает такой территорией площадью 30 на 30 километров. Таких площадок в мире всего 12. Государство уже приступило к строительству космодрома в Сомали», – заявил Байрактар.

    Помимо этого Турция работает над созданием собственной системы глобального позиционирования. Байрактар уточнил, что новая инициатива получила название «Фергани», и в ней задействованы 130 инженеров. Турецкая GPS-система будет называться Ulug Bey в честь известного астронома, математика и просветителя Улугбека, который в XV веке создал большую обсерваторию на территории современного Самарканда.

    Ранее сообщалось, что турецкие власти готовятся к началу работ по созданию космической базы на побережье Сомали площадью 900 кв. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция запустила в космос ракету-зонд собственного производства со стартовой площадки в Игнеаде.

    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    12 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    @ Stoccy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская судебная инстанция приняла решение об изъятии акций и дебиторской задолженности компании Google France в рамках исполнения постановления российского суда.

    Как сообщило агентство AFP, изучившее материалы процесса, объем дебиторской задолженности превышает 526 млн. евро.

    Партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян подтвердил «Коммерсанту», что в ближайшее время ожидается серия процессуальных шагов в Париже, направленных на защиту интересов российских кредиторов. В среду французский суд постановил изъять принадлежащие структуре Google International LLC акции Google France и связанную с ними задолженность.

    Ранее Зурабян сообщал, что в Париже было арестовано имущество Google France по требованию российского ООО «Гугл». По словам юриста, меры носили обеспечительный характер.

    Напомним, что в октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Позднее, в январе 2025 года, суд установил, что компания в 2021 году незаконно перевела своей американской материнской компании Google International LLC около 9,5 млрд рублей дивидендов и перечислила 500 млн рублей налогов с этой суммы.

    12 декабря 2025, 22:00 • Новости дня
    Europol предсказал беспорядки из-за роботов и атаки дронов в Европе
    Europol предсказал беспорядки из-за роботов и атаки дронов в Европе
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Европу в ближайшие десять лет могут ждать масштабные социальные потрясения и новые формы преступности, связанные с развитием робототехники и ИИ. Такой вывод содержится в 48-страничном аналитическом докладе Европола, в котором перечислены угрозы, с которыми правоохранительным органам предстоит столкнуться уже совсем скоро.

    По оценке авторов доклада, роботы вскоре могут стать настолько привычной частью городской среды, что будут буквально «скользить по торговым центрам, доставлять посылки на верхние этажи и убирать транспортные платформы по ночам», пишет The Telegraph.

    Но широкое внедрение автоматизации, предупреждает Europol, способно привести к волне социального недовольства. В документе описывается сценарий, когда толпы людей, потерявших работу из-за роботизации, выходят на улицы и устраивают массовые акции протеста, включая «bot bashing» – уничтожение сервисных роботов.

    Любые сбои техники, даже самые незначительные, в атмосфере такой социальной напряженности могут перерастать в массовые беспорядки: «В этой неспокойной обстановке даже незначительные сбои, такие как введение неправильного лекарства роботом-терапевтом в больнице, раздуваются до масштабов национальных протестов, подпитывая популистские призывы «ставить людей на первое место».

    В прогнозе также говорится, что киберпреступники смогут взламывать роботов-помощников с искусственным интеллектом, предназначенных для ухода за восприимчивыми взрослыми и детьми. Таких роботов после взлома можно будет запрограммировать на сбор информации о жертве и даже на ее подготовку к противоправным действиям. В докладе Europol отмечается, что в будущем эмпатические способности социальных роботов могут быть использованы преступниками и террористами для самых разных злонамеренных целей.

    Еще один опасный сценарий связан с переносом технологий, полученных в ходе украинского конфликта, в криминальную сферу. Europol прогнозирует, что террористические группировки смогут задействовать сотни небольших квадрокоптеров с ИИ для нападений на критически важные объекты – электросети, водоснабжение, а также для организации побегов из тюрем. Эксперты отмечают, что уже сегодня мексиканские картели и радикальные группировки активно используют недорогие дроны для разведки, транспортировки наркотиков и атак на соперников.

    В документе отдельно описаны сложности, которые могут возникнуть при расследованиях, если «уликами» станут автономные устройства. Эксперты ставят вопрос: как выяснить, было ли действие робота – например, автопилота в беспилотном авто – случайностью или намеренным нарушением? В отчете упоминаются уже произошедшие инциденты: в 2022 году робот-шахматист сломал палец семилетнему участнику турнира, в Колумбии был найден управляемый по Starlink подводный дрон с 1,5 тоннами кокаина, в США полиция остановила машину из-за опасного маневра – и обнаружила, что это беспилотник.

    Однако не все специалисты разделяют тревогу Europol. Денис Незгода, коммерческий директор компании Locus Robotics, производящей роботов с искусственным интеллектом для работы на складах, считает, что роботизация в Европе вызвана нехваткой работников: «Реальность такова, что нам не хватает людей – в большинстве европейских стран стареющее население, доступной рабочей силы стало меньше. Есть и работа, которой люди не хотят заниматься, поэтому мы стремимся автоматизировать эти процессы».

    В то же время он согласен с прогнозом о грядущих войнах между преступными группировками и правоохранительными органами, которые начнутся из-за доступности и простоты применения беспилотников – эти технологии широко распространятся после конфликта на Украине.

    Напомним, на Украине уже применили для попытки заказного убийства.

    12 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    Руководство партии обратилось к членам, сторонникам и всем гражданам страны с призывом участвовать в обсуждении будущего России и делиться своими идеями, а также обозначать проблемы, которые требуют решения, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В заявлении подчеркивается, что все усилия партии объединены вокруг президента Владимира Путина. Представители партии активно поддерживают российских военных: оказывают помощь на передовой, доставляют гуманитарные грузы на прифронтовую территорию, а также содействуют восстановлению военнослужащих и поддержке их семей.

    «Власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России, – вам, сограждане!» – говорится в обращении. В партии считают, что доверие к героям-участникам спецоперации способствует их избранию депутатами, после чего они продолжают служить стране уже в новом качестве.

    По словам представителей «Единой России», Народная программа будет реализовываться через конкретные проекты и решения, каждое из которых приблизит страну к победе и обеспечит благополучие граждан. Партия заявляет, что не просто добивается поддержки, но и работает над тем, чтобы полностью оправдать оказанное доверие обществом.

    «Народная программа, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу, – не «набор обещаний». Она – план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны. Который рождается в прямом разговоре с вами, сограждане», – подчеркивается в обращении.

    В своем выступлении на Генсовете партии в пятницу председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия»  практически завершила выполнение народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму в 2021 году.  «Только в этом году фракция партии внесла в ГД 248 законодательные инициативы, большинство из которых связаны с ее выполнением. Партия добилась увеличения финансирования на реализацию положений программы», – подчеркнул Медвевев, говоря о реализации народной программы ЕР.

    Дополнительные средства, отметил он, направят на капитальный ремонт школ, обновление научной инфраструктуры, лечение редких и тяжелых заболеваний, социальную газификацию, развитие сельских территорий и строительство дорог. Отдельной строкой обозначена поддержка фонда «Защитники Отечества».

    Контроль за исполнением народной программы, по словам руководства партии, обеспечивается участием граждан. «Один из примеров – проект «Партийный десант», в котором приняли участие более миллиона граждан. Они контролировали соблюдение сроков строительства и ремонта школ и детских садов, благоустройства общественных и дворовых территорий», – подчеркнул председатель партии.

    Ранее сообщалось, что впервые в народную программу «Единой России» решили добавить технологический блок.

    13 декабря 2025, 10:06 • Новости дня
    Назван единственный собственник квартиры Долиной

    Лурье является единственным собственником квартиры Долиной

    Назван единственный собственник квартиры Долиной
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полина Лурье записана как собственник квартиры, которую продала артистка Лариса Долина, такие данные указаны в регистрационных сведениях объекта недвижимости.

    У этого жилья сейчас значится один собственник, купивший в июне 2024 года его по договору купли-продажи, передает РИА «Новости» со ссылкой на документацию. До этого квартира числилась более 19 лет во владении другого человека.

    При этом отмечается, что певица оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности, это решение приняли законным Мосгорсуд и Второй кассационный суд.

    Лурье решила оспорить это решение в высшей инстанции, заседание назначено на 16 декабря.

    Ранее сообщалось, что риелтор, участвовавший в продаже квартиры Долиной Лурье, ранее выступал в СМИ как эксперт по защите от мошеннических схем на рынке недвижимости.

    Напомним, на суде певица заявляла, что квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства.

    12 декабря 2025, 17:48 • Новости дня
    Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
    Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
    @ Marcin Obara/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппонентов власти на митинг в пятницу на проспект Руставели в Тбилиси из-за визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном тридцатилетию нейтралитета Туркменистана, который также посетил российский лидер Владимир Путин, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Сегодня все на (проспект) Руставели! Нет совместному пребыванию Кобахидзе и Путина! Не уступим Грузию!» – написала она в социальных сетях.

    Зурабишвили назвала премьер-министра Грузии «прорусским правителем», который «жестко критикует партнеров в ЕС и США и дружит с автократами».

    В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно несерьезными спекуляциями» заявления оппозиционеров.

    «Абсолютно несерьезные спекуляции, которые говорят об общем несерьезном уровне оппонентов власти в Грузии, – сказал он журналистам. – Все эти претензии не заслуживают более глубоких комментариев». Грузинская оппозиция, в частности, высказала недовольство совместным фото участников форума, на котором глава грузинского кабмина находится неподалеку от президента России.

    Премьер-министр Грузии в своем выступлении в Туркменистане сказал, в частности, что «с учетом оккупации двух исторических регионов Грузии мир является не только политическим выбором, но и экзистенциональным приоритетом».

    12 декабря 2025, 18:12 • Новости дня
    Меркель отказалась от своего любимого жеста

    Меркель призналась, что больше не складывает руки ромбом

    Меркель отказалась от своего любимого жеста
    @ IMAGO/Poolfoto/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что отказалась от своего знаменитого жеста, поскольку считает, что он больше не гармонирует с ее образом.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в интервью журналу Stern, что прекратила складывать руки ромбом, пишет ТАСС. Ранее этот жест стал ее узнаваемой особенностью и часто фигурировал на протокольных съемках во время ее нахождения на посту с 2005 по 2021 год.

    «Я на самом деле больше не делаю его. Он мне больше не идет», – отметила Меркель. Она добавила, что иногда замечает, как люди в ее присутствии повторяют этот жест. «Я пристально слежу за этим, потому что это похоже на плагиат», – с иронией добавила бывший канцлер.

    Меркель также рассказала, что не придавала значения прозвищам, которые ей давали в политических и общественных кругах, включая «королева мать», «мамуля» и «девочка Коля», напоминая о ее первом этапе политической карьеры при канцлере Гельмуте Коле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Германии создали коллекцию плюшевых медведей в образе Ангелы Меркель. Бывший канцлер воплощена именно с таким жестом.

    Говоря о взаимодействии с Меркель во время ее работы канцлером, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Меркель кричала на него больше, чем его жена.

    В октябре Ангела Меркель не получила приглашение на прием в Бундестаге по случаю 70-летия Фридриха Мерца.

    13 декабря 2025, 00:03 • Новости дня
    Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских замороженных активов

    Совет ЕС принял решение о бессрочной блокировке российских суверенных активов

    Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских замороженных активов
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Европейского союза утвердил положение, которое запрещает возврат замороженных российских суверенных активов, не определяя сроки и процедуры разблокировки.

    Как передает ТАСС, в официальном заявлении Совета ЕС говорится, что прямые либо косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России, а также юрлиц, действующих от его имени, запрещены до устранения риска ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.

    Формулировки документа подразумевают бессрочный характер блокировки, поскольку не предусматриваются механизмы по возвращению активов.

    По действующим нормам, для разблокирования активов потребуется единогласное решение всех государств ЕС, что представляет собой крайне сложную юридическую процедуру.

    Руководство ЕС, включая Антониу Кошту, Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, назвали такое решение «бессрочной заморозкой» и не уточнили деталей возможного возвращения средств России.

    В документе отмечено, что принятое решение является первым шагом на пути к экспроприации средств под предлогом схемы «репарационного кредита» для дальнейшего финансирования Украины в 2026-2027 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия планирует доказать в суде законность блокировки и экспроприации российских активов.

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на форуме в Ашхабаде планы Евросоюза по заморозке российских активов.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал действия Евросоюза «грандиозным жульничеством».

    Банк России подает иск против депозитария Euroclear из-за замороженных активов в ответ на инициативы Еврокомиссии.

    12 декабря 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине
    Глава Пентагона Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению шефа Пентагона Пита Хегсета, сообщает Telegraph.

    Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии Дэна Дрисколла от участия в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК. Такое решение было принято после того, как Дрисколлу поручили представить Владимиру Зеленскому план из 28 пунктов, предполагающий согласие Украины уступить Донбасс России, но глава киевского режима отверг этот документ.

    The Telegraph отмечает, что Хегсет принял меру после превышения Дрисколлом полномочий. «Наша делегация была удивлена», – заявил один из украинских чиновников. По его мнению, Дрисколлу «не разрешили приехать».

    Министра армии относят к группе вице-президента Джей Ди Вэнса, конкурирующей с группой под руководством госсекретаря Марко Рубио, которая будет представлять США на переговорах в Париже. Активное участие в разрешении конфликта также принимает «бизнес-группа» под руководством посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    CNN ранее сообщал о напряженности между Хегсетом и Дрисколлом, связанной с его близостью к Белому дому и Вэнсу. Несколько месяцев обсуждался вариант замены главы Пентагона на Дрисколла. Сам Дрисколл отрицал конфликт, называя Хегсета «силой добра». По данным пресс-секретаря Белого дома, Хегсет остается вовлеченным в доклады Трампу по ситуации на Украине.

    Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда городов и спорных территорий – лишь вопрос времени. СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины.

    Газета ВЗГЛЯД в статье «Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом» писала, что Уиткофф и Кушнер были основными составителями первоначальной версии «мирной концепции Трампа» из 28 пунктов. Представил эту версию украинцам министр армии США Дэн Дрисколл. Трамп остался доволен его работой.

    13 декабря 2025, 05:46 • Новости дня
    Задержанная во Франции россиянка Новикова сообщила о новых обвинениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Анна Новикова, задержанная во Франции, написала в письме, что не все ее обвинения понятны, кроме подозрений в шпионаже и порче памятника.

    Обстоятельства задержания российской гражданки Анны Новиковой во Франции раскрыты в письме, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

    Новикова пояснила, что ей предъявлены обвинения по нескольким пунктам, среди которых шпионаж, порча памятника (афиши на Триумфальной арке), а также еще пара обвинений, суть которых ей осталась непонятна.

    По ее словам, некоторые из подозрений связаны с действиями в интересах другого государства.

    Издание Parisien со ссылкой на прокуратуру заявило, что задержанным членам ассоциации «SOS Donbass» вменяется сговор с иностранным государством, деятельность по сбору информации для этого государства и заговор с целью совершения преступлений.

    Вместе с Новиковой задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.

    Посольство России в Париже подтвердило факт задержания Новиковой и уточнило, что у нее имеется французское гражданство.

    Дипломаты подчеркнули, что это ограничивает доступ к консульской поддержке. Новикова сотрудничала с РИА «Новости» как внештатный корреспондент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти могут осудить российскую гражданку, вице-президента ассоциации SOS Donbass, на пятнадцать лет лишения свободы по делу о «разведывательной деятельности».

    Французские спецслужбы задержали членов организации SOS Donbass по подозрению в сговоре с иностранным государством, среди задержанных есть граждане России.

    12 декабря 2025, 17:18 • Новости дня
    Стартовали предпродажи российских электромобилей «Атом»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба «Камаза» объявила о старте предпродаж российских электромобилей «Атом».

    Продажи новых машин начались после завершения ключевого этапа в развитии проекта – сборки первого автомобиля серии PT в Москве в ноябре 2025 года, передает ТАСС. В компании отмечают, что предсерийные образцы электромобиля были созданы с применением тех же технологий и стандартов, которые планируется использовать и на этапе массового выпуска. Отмечается, что это подчеркивает технологическую готовность проекта «Атом» к полноценному выходу на рынок.

    В ноябре на автозаводе «Москвич» завершили сборку первого тестового электрокара «Атом».

    В апреле предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве.

    13 декабря 2025, 10:51 • Новости дня
    Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не хочет быть той частью Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    «Если жизнь россиянина или украинца – это <…> (ничто) для Западной Европы, то я не хочу быть частью такой Западной Европы», – заявил Фицо в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Ранее словацкий премьер Фицо заявлял о потере интереса Евросоюза к покрытию военных расходов Украины из своих средств.

    Также он отмечал, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    12 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Кипр объявил об открытии визовых центров в России

    Посольство Кипра объявило о запуске визовых центров в России с 15 декабря

    Кипр объявил об открытии визовых центров в России
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В восьми крупнейших городах России с 15 декабря начнут работать специализированные центры для подачи документов на кипрские визы, сообщает посольство страны.

    Кипр откроет визовые центры для российских граждан с 15 декабря 2025 года, передает ТАСС. Работа новых центров организована в сотрудничестве с компанией BLS International, которая будет заниматься приемом заявлений на получение кипрских виз, сообщает посольство страны в России.

    В сообщении диппредставительства отмечается: «Начиная с этой даты, заявители могут подавать заявления на получение визы в специальных визовых центрах, которыми управляет BLS International. Такое изменение позволяет предоставить заявителям больше возможностей, чем уже существуют».

    Оформить визу можно будет через центры в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Новая схема необходима для упрощения процедуры и расширения возможностей подачи документов. Дополнительных изменений в правилах приема документов не вводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство Японии объявило о планах открыть визовые центры в России для обслуживания туристов.

    До этого консульство Словакии возобновило выдачу туристических виз россиянам после двухлетнего перерыва.

    Соединенные Штаты также планируют увеличить число дипломатов в посольстве в Москве для улучшения процесса выдачи виз.

    12 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России

    Euractiv: Бельгия предложила странам ЕС прекратить все инвестиционные соглашения с Россией

    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России
    @ IMAGO/Guido Schiefer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бельгия предложила странам Евросоюза расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией, пишет Euractiv.

    Такая мера названа одним из условий одобрения бельгийскими властями схемы экспроприации замороженных российских активов для предоставления Киеву «репарационного кредита», сообщает Euractiv, передает ТАСС.

    По информации издания, в предложении Бельгии говорится о необходимости независимых и автономных финансовых гарантий от стран ЕС на сумму 210 млрд евро. Эти гарантии должны сохраняться даже в случае, если суд признает подобную схему юридически ничтожной.

    Кроме того, Бельгия требует полного покрытия всех возможных судебных издержек, которые может понести страна при рассмотрении исков со стороны России. Помимо прочего, власти Бельгии настаивают, чтобы европейские государства не только отказались от новых инвестиционных соглашений с Россией, но и расторгли все действующие договоры.

    Издание Politico писало, что Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

