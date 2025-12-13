Якушев рассказал о ключевых достижениях «Единой России» в 2025 году

В административных центрах средний результат составил 54,7%. Особые успехи отмечены в Новосибирской и Челябинской областях, Ижевске, Тамбове и Томске. Якушев сообщил, что в рядах партии число участников специальной военной операции достигло 890 и продолжает увеличиваться. «Особое внимание уделим представительству участников СВО в Госдуме. Для этого запланированы специальные образовательные программы», – сказал он.

По его словам, количество избранных кандидатов-участников СВО кратно превышает показатели других партий.

Генсовет остановился на реализации народной программы: построено 60 новых школ, отремонтировано 54 детских сада и 749 школ, более 1300 медицинских учреждений обновлено или возведено. В 2026 году на эти цели выделено 5,9 трлн рублей, а целью остается эффективное распределение средств.

В 2026 году будет проведен конкурс среди 87 тыс. первичных партийных отделений. Грантовый фонд для победителей конкурса составит 200 млн рублей. Для секретарей организован обучающий курс на базе Высшей партийной школы, на данный момент зарегистрированы более 9,4 тыс. руководителей.

По итогам Года муниципального депутата проведен конкурс «Народный депутат», определено 407 победителей, подготовлено 350 предложений по совершенствованию работы депутатов. Якушев выразил уверенность, что эти меры активизируют работу муниципальных депутатов.

В 2025 году молодежное крыло «Единой России» установило рекорд по гуманитарной миссии, а конкурс «ПолитЗавод» превысил ожидания и собрал 15 тыс. участников. Партия провела первый форум с некоммерческими организациями, намерена продолжать взаимодействие в этом направлении.

Усилилась Высшая партийная школа, открылись филиалы в пяти регионах. Запущена онлайн-подача заявлений на вступление в партию, с октября уже подано почти 4700 заявлений. Ключевые задачи на 2026 год – федеральная кампания, реализация народной программы и подготовка к съезду и выбору кандидатов.