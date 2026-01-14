  • Новость часаСША остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    За скандалом вокруг китайского посольства в Лондоне стоит тайная игра США
    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР
    Эксперты предложили способы борьбы с этническими анклавами
    Минпросвещения обещало рассмотреть предложение о новых функциях классных руководителей
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией
    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи
    ЕК обязала Киев тратить кредит на закупку европейского оружия
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    26 комментариев
    14 января 2026, 18:36

    В Новокузнецке заменили персонал роддома после гибели младенцев

    В Новокузнецке заменили персонал роддома после гибели младенцев
    @ Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В роддоме №1 Новокузнецка после трагических случаев с гибелью младенцев были назначены новые сотрудники.

    В роддоме №1 Новокузнецка сменили персонал, передает РИА «Новости». Сотрудник медицинского учреждения сообщил, что кадровые перестановки связаны с произошедшими трагическими событиями.

    Он отметил: «Здесь заменили персонал в связи с происходящим».

    Напомним, в Новокузнецком родильном доме № 1 умерли девять новорожденных.

    Следственный комитет передал уголовное дело о гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка в центральный аппарат. Шесть новорожденных из роддома № 1 Новокузнецка были переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю.С. Малаховского.

    14 января 2026, 12:31
    В Мах зарегистрировались 85 млн пользователей

    Число пользователей мессенджера Мах достигло 85 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Национальный мессенджер Max достиг отметки в 85 млн зарегистрированных пользователей, при этом суточная аудитория сервиса превысила 55 млн человек.

    Число зарегистрированных пользователей мессенджера Max достигло 85 млн человек, передает ТАСС.

    В пресс-службе платформы отметили, что суточный охват сервиса превысил 55 млн активных пользователей.

    С момента запуска пользователи Max написали более 18 млрд сообщений и совершили более 2,5 млрд звонков. Пользователи также записали свыше 200 млн видеокружков и отправили более миллиарда стикеров.

    Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тыс. публичных каналов в Max, которые собрали суммарную аудиторию более 54 млн подписчиков, уточнили в пресс-службе.

    Кроме того, более 40 тыс. магазинов внедрили функцию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID».

    Ежедневная аудитория Max достигла 46,4 млн пользователей в конце декабря.

    Образовательное пространство «Сферум» на платформе Max привлекло более 15 млн педагогов, учеников и родителей.

    Мессенджер Max стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры».

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 20:56
    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»

    Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казахстане будет создана комиссия по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways в небе над Шымкентом.

    Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.

    Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.

    В декабре самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 13:03
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти субъектов смогут получить право вводить ограничения для предотвращения появления этнических анклавов, соответствующие предложения должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов к середине 2026 года.

    МВД, ФСБ и Минэкономразвития совместно с региональными органами исполнительной власти должны подготовить предложения по изменению законодательства до 1 июля 2026 года, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что высшие органы исполнительной власти регионов смогут устанавливать ограничения и запреты, чтобы не допустить формирования этнических анклавов и пространственной сегрегации.

    Данные предложения станут частью плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. К установленному сроку в правительство России будет представлен соответствующий доклад по результатам работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Евгений Минченко отметил, что этнические анклавы и диаспоры могут быть инструментами недружественной политики против России.

    В 2025 году более 54 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства были выдворены из России за различные нарушения законодательства.

    Комментарии (26)
    14 января 2026, 11:30
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    Комментарии (18)
    14 января 2026, 17:04
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии

    NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии

    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели разработать предложение о приобретении Гренландии, сообщает NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

    По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.

    «США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    Комментарии (5)
    14 января 2026, 07:10
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары российских военных по украинской военной инфраструктуре вызвали серьезные трудности для киевского режима и усилили недовольство украинцев правительством, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

    Последние атаки Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима привели к самой сложной ситуации для Украины с начала спецоперации, говорится в материале Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины – прим. ВЗГЛЯД). Зима – исторический союзник русской армии», – отмечается в публикации.

    Удары ВС России затруднили проведение восстановительных работ, а украинские власти предпочли игнорировать возникшие проблемы, что привело к недовольству среди граждан.

    В статье также говорится, что особое недоверие испытывают к украинскому правительству, поскольку оно не демонстрирует прозрачности относительно реальных масштабов возникших трудностей.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали бежать с занимаемых позиций под натиском российской армии в районе Старицы на Харьковском направлении.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 11:47
    Politico: ЕС пытается предложить Трампу сделку по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры ищут компромисс по Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО, сообщает Politico.

    Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.

    По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».

    По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.

    НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.

    В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.

    Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.

    Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.

    В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.

    Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.

    Комментарии (5)
    14 января 2026, 10:34
    Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
    Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 64 лет умер известный российский педагог, актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    О смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого сообщил источник, передает ТАСС.

    «Умер Игорь Золотовицкий», – сказал собеседник агентства.

    Причиной смерти, как уточнил собеседник агентства, стало онкологическое заболевание.

    Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Он был советским и российским актером театра и кино, педагогом, а также заслуженным артистом России с 2001 года.

    Золотовицкий приобрел широкую известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Такси-блюз», «Ландыш серебристый», «Удачный обмен», «Краткий курс счастливой жизни» и «Актрисы».

    Комментарии (3)
    14 января 2026, 01:49
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Массовая скупка хлеба и питьевой воды в Киеве и Киевской области Украины произошла на фоне опасений, связанных с длительным отключением электричества, сообщают украинские СМИ.

    На распространенных в соцсетях фотографиях и видео видно, что полки магазинов, где обычно размещался хлеб, полностью опустели, передает ТАСС.

    Причиной ажиотажа стало решение ряда торговых сетей закрыть часть магазинов из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Ряд украинских СМИ заявил, что в городе уже наблюдается дефицит хлеба. После этого в соцсетях распространяются видео с пустыми полками, на которых раньше стояла бутилированная вода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Киева испытывают большие проблемы с энергоснабжением с начала года. В украинской столице, по словам корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Супермаркеты крупнейших торговых сетей начали закрываться в Киеве после перебоев с электроснабжением.

    Комментарии (25)
    14 января 2026, 08:57
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал жест Дональда Трампа, адресованный рабочему завода Ford в Мичигане, уместным и недвусмысленным ответом, сообщает The Washington Post.

    Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун назвал уместным и недвусмысленным жест Дональда Трампа, который показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган, передает ТАСС.

    «Какой-то безумец в приступе ярости выкрикивал нецензурные ругательства, и президент дал уместный и недвусмысленный ответ», – заявил Чун.

    Инцидент произошел после того, как один из сотрудников завода выкрикнул в адрес Трампа оскорбление, назвав его «защитником педофилов». В ответ президент США несколько раз выругался и показал средний палец работнику. По данным The Washington Post, сотрудник завода временно отстранен от работы, а руководство предприятия проводит внутреннее разбирательство.

    В СМИ напомнили, что Дональд Трамп входил в круг знакомых американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.

    Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года, ему вменялась организация встреч с несовершеннолетними девушками в 2002–2005 годах. В числе его знакомых также фигурировали политики, предприниматели и представители шоу-бизнеса разных стран.

    Уголовное преследование против Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth зловещее поздравление с Рождеством, адресованное «мерзавцам», которые любили Джеффри Эпштейна.

    Газета ВЗГЛЯД писала,  что «дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 14:47
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 09:37
    Главврач и завотделением реанимации больницы в Новокузнецке задержаны после смерти младенцев
    Главврач и завотделением реанимации больницы в Новокузнецке задержаны после смерти младенцев
    @ sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Новокузнецке после трагической гибели девяти младенцев задержаны руководители больницы, подозреваемые в халатности и причинении смерти по неосторожности, сообщил Следственный комитет России.

    Задержаны главный врач и временно исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подозреваемым вменяют халатность и причинение смерти по неосторожности двум или более лицам при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

    По данным следствия, с 4 по 12 января 2026 года в Новокузнецком роддоме скончались девять новорожденных, родившихся с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

    По мнению следствия, трагедия произошла из-за неправомерных действий задержанных при оказании медицинской помощи.

    Сейчас подозреваемые участвуют в следственных действиях, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

    В рамках дела уже допрошены потерпевшие и свидетели, изъята медицинская и кадровая документация, а также электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

    Назначено девять комиссионных судмедэкспертиз.

    Ранее сообщалось, что шестерых новорожденных из новокузнецкого роддома, где погибли девять малышей, отправили в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

    Напомним, дело о гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

    Комментарии (29)
    13 января 2026, 21:14
    Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России
    Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Японская компания Toyota и южнокорейская Kia зарегистрировали новые товарные знаки на территории России, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей, следует из данных Роспатента.

    Согласно данным ведомства, соответствующие свидетельства о регистрации опубликованы в официальном бюллетене от 13 января, передает ТАСС.

    Товарный знак Toyota получил регистрацию по 12 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили, а также различные запчасти и аксессуары к ним.

    Kia зарегистрировала товарный знак «Kia connect diagnosis» сразу по 9 и 42 классам МКТУ. Первый относится к программному обеспечению для диагностики автомобилей, а второй – к облачным платформам, предназначенным для удаленного мониторинга технического состояния транспортных средств и анализа их работы.

    В декабре прошлого года компания Toyota зарегистрировала три новые торговые марки на территории России, до этого она также зарегистрировала пять новых товарных знаков в России. Кроме того, Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado.

    Ранее Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России.

    Комментарии (5)
    13 января 2026, 19:52
    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

    Стало известно о повреждении танкеров Delta Harmony и Matilda после атаки БПЛА

    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажа нет.

    Два нефтяных танкера были атакованы украинскими беспилотниками у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства сообщил, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, однако остались на плаву и не потеряли возможность передвижения.

    В «Казмунайгазе» уточнили, что один из танкеров должен был загрузиться сырьем 18 января, а экипажи обоих судов не пострадали. После первичного осмотра серьезных повреждений у танкеров не обнаружено, добавили в компании.

    Представители КТК отказались от комментариев по поводу случившегося. Источник агентства пояснил, что оба судна были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для перевозки казахстанской нефти.

    По информации Reuters, под удар попали еще два судна – Freud и Delta Supreme.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог подверглись атаке беспилотников, в результате которой были жертвы среди мирного населения.

    Цены на страхование судоходства в Черноморском регионе выросли после ударов украинских беспилотников по судам и объектам инфраструктуры.

    Анкара провела встречу с украинским послом из-за беспокойства по поводу атаки на российский танкер в Черном море.

    Комментарии (8)
    14 января 2026, 09:00
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, страны Евросоюза ведут обсуждение возможности назначения специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

    В числе возможных кандидатов на эту должность рассматриваются президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

    Впервые идея создания поста спецпосланника обсуждалась на саммите ЕС в марте 2025 года, однако тогда она не была реализована. По информации издания, в последние недели в Европе усилились призывы к диалогу с Россией, что поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Один из французских чиновников заявил, что Макрон и Мелони не наивны и понимают, чего можно достичь в таких переговорах.

    Politico отмечает, что параметры инициативы пока остаются дискуссионными – не определен ранг спецпредставителя, его подотчетность, а также формат должности. Европейские чиновники подчеркивают, что в настоящее время должность спецпредставителя не создана, а обсуждения кандидатов преждевременны.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Финский политик Мема поддержал призыв Мелони к переговорам с Россией.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальности намерений Мелони вести переговоры.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным как можно скорее.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    Комментарии (11)
