В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией
Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России
Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.
Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.
В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.
Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.
«Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.
Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.