    Деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран
    Минпросвещения обещало рассмотреть предложение о новых функциях классных руководителей
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией
    Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
    Дания начала переброску войск в Гренландию
    ЕК обязала Киев тратить кредит на закупку европейского оружия
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    22 комментария
    14 января 2026, 16:20 • Новости дня

    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией

    Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.

    Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.

    В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.

    Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.

    «Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.

    Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.


    13 января 2026, 19:22 • Новости дня
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Генсек НАТО Марк Рютте после недавнего удара российским комплексом «Орешник» изменил формулировку цели для Киева, передает РИА «Новости».

    Ранее он неизменно подчеркивал, что Украина должна победить в конфликте. На форуме во вторник Рютте заявил: «Мы это делаем, потому что ваша борьба – это наша борьба, вы… вы должны выжить в этой войне».

    Модератор уточнил у Рютте, означает ли это смену цели с победы на выживание. Генсек ушел от прямого ответа, подчеркнув, что задача Запада – «привести Украину сильной за стол переговоров». До этого в своих публичных заявлениях он не использовал подобных формулировок относительно Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Корреспондент Die Welt назвал удар «Орешником» намеком европейцам из-за их планов разместить войска на Украине.

    Комментарии (3)
    14 января 2026, 07:10 • Новости дня
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары российских военных по украинской военной инфраструктуре вызвали серьезные трудности для киевского режима и усилили недовольство украинцев правительством, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

    Последние атаки Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима привели к самой сложной ситуации для Украины с начала спецоперации, говорится в материале Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины – прим. ВЗГЛЯД). Зима – исторический союзник русской армии», – отмечается в публикации.

    Удары ВС России затруднили проведение восстановительных работ, а украинские власти предпочли игнорировать возникшие проблемы, что привело к недовольству среди граждан.

    В статье также говорится, что особое недоверие испытывают к украинскому правительству, поскольку оно не демонстрирует прозрачности относительно реальных масштабов возникших трудностей.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали бежать с занимаемых позиций под натиском российской армии в районе Старицы на Харьковском направлении.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 11:47 • Новости дня
    Politico: ЕС пытается предложить Трампу сделку по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры ищут компромисс по Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО, сообщает Politico.

    Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.

    По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».

    По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.

    НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.

    В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.

    Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.

    Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.

    В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.

    Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.

    Комментарии (5)
    14 января 2026, 09:00 • Новости дня
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, страны Евросоюза ведут обсуждение возможности назначения специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

    В числе возможных кандидатов на эту должность рассматриваются президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

    Впервые идея создания поста спецпосланника обсуждалась на саммите ЕС в марте 2025 года, однако тогда она не была реализована. По информации издания, в последние недели в Европе усилились призывы к диалогу с Россией, что поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Один из французских чиновников заявил, что Макрон и Мелони не наивны и понимают, чего можно достичь в таких переговорах.

    Politico отмечает, что параметры инициативы пока остаются дискуссионными – не определен ранг спецпредставителя, его подотчетность, а также формат должности. Европейские чиновники подчеркивают, что в настоящее время должность спецпредставителя не создана, а обсуждения кандидатов преждевременны.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Финский политик Мема поддержал призыв Мелони к переговорам с Россией.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальности намерений Мелони вести переговоры.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным как можно скорее.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    Комментарии (11)
    14 января 2026, 03:58 • Новости дня
    Бастрыкин: В результате агрессии Киева убиты 7184 мирных жителя Донбасса
    Бастрыкин: В результате агрессии Киева убиты 7184 мирных жителя Донбасса
    @ Следственный комитет Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    В результате действий киевского режима с 2014 года в Донбассе были убиты 7184 мирных жителя, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

    «В результате агрессии киевского режима убиты 7184 мирных жителя, 21 тыс. человек получили ранения», – приводит слова Бастрыкина ТАСС.

    Он отметил, что пострадавшими признаны более 132 тыс. человек. По словам главы СК, с 2014 года следователи возбудили 8800 уголовных дел в отношении 2240 человек, среди которых представители военно-политического руководства Украины, силовых структур и иностранные наемники.

    Бастрыкин также заявил, что ущерб от уничтожения гражданской инфраструктуры в Донбассе и приграничных российских регионах, установленный Следственным комитетом, превышает 706 млрд рублей.

    Российские суды вынесли обвинительные приговоры более 1 тыс. украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса. Бастрыкин подчеркнул, что масштабы преступлений со стороны киевского режима значительно возросли. Следственный комитет начал расследовать преступления Киева с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд вынес приговор боевику украинского националистического батальона, уроженцу Сумской области, по обвинению в терроризме и военных преступлениях в Донбассе. Его приговорили к 19 годам колонии. Уроженец Одесской области приговорен к 18 годам лишения свободы за военные преступления в Донбассе.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 03:47 • Новости дня
    В результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону загорелись квартиры в многоэтажных домах
    В результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону загорелись квартиры в многоэтажных домах
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону возник пожар на одном из промышленных объектов, загорелись квартиры в многоэтажных домах, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В Ростове идет отражение воздушной атаки», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Он сообщил, что дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно направляются на места происшествий для ликвидации последствий.

    В западной части города спасатели тушат возгорание на одном из промышленных объектов. Дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных жилых домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва беспилотника в городе Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Володин призвал лидеров Евросоюза покинуть свои посты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал санкционную политику Евросоюза причиной экономической стагнации и призвал к смене политического руководства ЕС.

    Санкционная политика Евросоюза привела страны объединения к экономической стагнации, передает ТАСС. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нынешнюю ситуацию в экономике ЕС.

    По словам Володина, экономика стран Евросоюза не показывает роста, а действующие лидеры этих государств должны задуматься о последствиях своей политики. Он отметил: «Их экономика стагнирует, там нет роста. Им надо задуматься, к чему эти действия привели. Те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку, дать дорогу другим политическим лидерам и силам, которые более ответственно подходят к мироустройству».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций.

    Ранее санкционные списки ЕС дополнили 17 физических лиц и четыре организации из России. Также совет Евросоюза ввел санкции против 41 нефтяного танкера, которые подозреваются в перевозке российской нефти.

    Комментарии (3)
    13 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    @ Владислав Сергиенко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов над Крымом, Азовским морем и регионами России были уничтожены десятки украинских беспилотников различных типов.

    В период с 13:00 до 18:00 мск 13 января российские силы ПВО перехватили и уничтожили сорок украинских беспилотников, передает ТАСС. По информации Министерства обороны РФ, большинство беспилотников было сбито над территорией Крыма – 22 аппарата.

    Семь летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Азовским морем. Кроме того, по два беспилотника удалось уничтожить в Волгоградской и Ростовской областях, еще один – в Брянской области.

    Ведомство подчеркнуло, что все цели были успешно нейтрализованы, угрозы для гражданских объектов не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников за пять часов, из которых десять перехватили над Крымом.

    При атаке дронов ВСУ в Таганроге получили повреждения промышленный объект и газовые коммуникации.

    В ночь на 13 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Комаровку в Сумской области
    Российские войска освободили Комаровку в Сумской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Хотени, Ястребиного и Кондратовки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и погранотряда погранслужбы Украины возле Круглого, Терновой, Старицы и Волчанских Хуторов.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад горючего и три склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, инженерной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Шийковкой, Осиново, Глушковкой, Березовкой, Купянском-Узловым, Кутьковкой, Чернещиной в Харьковской области, Маяками и Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты в районах Закотного, Константиновки, Краматорска и Новотроицкого в ДНР.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе итальянский бронетранспортер Puma, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Гришино, Шевченко, Торецкого и Ленино в ДНР, Ивановки, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

     Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины «Казак».

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Копани, Риздвянки, Воздвижевки, Зализничного, Жовтневого, Терноватого и Староукраинки в Запорожской области и Маломихайловки в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, бронетранспортер, семь бронемашин, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и боевую машину чешской РСЗО Vampire, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    На этой неделе российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области. Ранее они освободили Белогорье в Запорожской области.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 06:24 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске
    ВСУ попытались атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка атаки беспилотниками промышленной зоны в Невинномысске Ставропольского края была предпринята со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

    «Действует ПВО», – сообщил Владимиров в Telegram.

    По словам губернатора, экстренные службы уже работают в районах падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки в Ростовской области возник пожар на промышленном объекте и загорелись квартиры в многоэтажных домах. Пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 23:48 • Новости дня
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск четыре дрона были сбиты над акваторией Азовского моря. Еще три беспилотника удалось ликвидировать над территорией Крыма. Два аппарата были уничтожены над Ростовской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА за два часа.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 06:58 • Новости дня
    ВСУ стали спешно покидать позиции в районе Старицы

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения вооруженных сил Украины спешно покидают занимаемые позиции под натиском группировки российских войск «Север» в районе Старицы на Харьковском направлении.

    «Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции под натиском «Северян», а оставленные окопы тщательно минируют. Кроме того, противником активно проводится дистанционное минирование с помощью БПЛА», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Северяне» продвинулись на четырех участках в районе Старицы, суммарное продвижение составило 450 м.

    На Харьковском направлении российские войска продолжают наступление почти на всех участках, используя все имеющиеся средства поражения. ВСУ находятся в обороне.

    В районе Лимана российские подразделения заняли участок леса и закрепились, продвинувшись до 500 м. В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли и зачистили четыре промышленных здания, обеспечив продвижение на 250 м. В районе Меловое-Хатнее продолжается зачистка лесопосадок, авиация и дроны «Герань-2» уничтожили пункты дислокации ВСУ. На Липцовском участке фронта без существенных изменений.

    На Сумском направлении скорость продвижения российских войск сохраняется высокой. Авиация и артиллерия наращивают интенсивность ударов по позициям ВСУ, которые укрепляют рубежи и пытаются проводить контратаки.

    В Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись на 11 участках, а в Краснопольском – на трех, общая глубина продвижения достигла 650 м. В районе Варачино попытка прорыва штурмовой группы ВСУ была своевременно обнаружена, боевики уничтожены комплексным огневым поражением.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, российская авиация наносила удары по выявленным позициям ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 65 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» сохраняет высокие темпы продвижения в Сумской области, на Харьковском направлении фиксируется высокая интенсивность боев.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 19:59 • Новости дня
    В Таганроге погибла женщина при обстреле города

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из разрушенных зданий Таганрога после утреннего обстрела ВСУ обнаружили тело 65-летней женщины, находившейся на рабочем месте.

    Как передает ТАСС, тело погибшей женщины нашли в доме, разрушенном после утреннего обстрела города. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жертвой стала 65-летняя сотрудница, которая убирала помещения в момент атаки.

    «К концу дня пришла горькая новость из Таганрога, который подвергся сегодня утром вражескому обстрелу. Погибла 65-летняя женщина. На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшей. Гибель родного человека не восполнить, но мы окажем близким материальную помощь», – заявил Слюсарь.

    Губернатор также пообещал оказать материальную поддержку семье погибшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили десятки украинских беспилотников различных типов над Крымом, Азовским морем и регионами России за пять часов.

    В Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации из-за удара ВСУ по территории одного из предприятий. В результате атаки дронов ВСУ в Таганроге пострадали промышленный объект и газовые коммуникации.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о «вечной» заморозке российских активов в ЕС

    Фон дер Ляйен: ЕС не отказался от экспроприации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение об использовании российских активов для поддержки Украины «остается на столе», если страны ЕС примут соответствующее решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что предложение об экспроприации российских активов для поддержки Украины по-прежнему остается актуальным. По ее словам, европейские страны могут реализовать это решение в любой момент, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Еврокомиссия не планирует размораживать российские активы даже в случае прекращения боевых действий. «Они заморожены перманентно, и это решение больше не должно продлеваться каждые шесть месяцев», – отметила глава ЕК.

    По словам главы Еврокомиссии, разморозка активов возможна только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза – то есть 55% стран ЕС, или 16 из 27 государств, где проживает 65% населения объединения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.

    Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву.

    Премьер-министр Бельгии Александр де Вевер заявил, что Евросоюз не намерен возвращать России активы.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Комментарии (3)
    13 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Захарова заявила о гибридной войне Запада против России

    Захарова: Запад ведет гибридную войну против России ради глобального господства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада ведут против России полномасштабную гибридную войну, чтобы сохранить свое глобальное господство, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, конфликт на Украине становится «активным полем битвы в этом противостоянии», передает ТАСС. Она подчеркнула, что конечная цель этих действий – сохранить глобальное господство Запада любой ценой.

    «На самом деле мы наблюдаем полномасштабную гибридную войну, направленную против России. Конфликт на Украине служит активным полем битвы в этом противостоянии. Конечная цель этой войны – сохранить глобальное господство Запада любой ценой», – заявила дипломат по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN).

    Ранее министр обороны Латвии заявил о гибридной войне с Россией.

    Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Британии Дэвид Ричардс заявил, что Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией.

    Комментарии (0)
    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства

    2025-й для сельского хозяйства России не был легким сезоном. Испытания принесла не только погода, производству мешало подорожание кредитов и растущая нехватка кадров. И тем не менее российские аграрии закончили год с впечатляющими результатами. Как такое произошло? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО

    Два отстоящих друг от друга примерно на 100 километров направления выглядят наиболее перспективными для продвижения российских войск в зоне СВО в 2026 году. О каких именно участках и городах идет речь, почему оба из них принципиально важны – и как операции в этих зонах будут отличаться тактически? Подробности

    Деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри

    Европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. И этот раскол выходит даже за пределы Европы. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

