СК начал проверку смертей младенцев в новокузнецкой больнице в 2018-2024 годах
Следователи инициировали соответствующую проверку по фактам гибели новорожденных и тяжких травм женщин в городской больнице Новокузнецка за последние шесть лет.
Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало проверку после сообщений о смертях младенцев в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 в 2018, 2021 и 2024 годах, передает ТАСС. Внимание правоохранителей привлекли публикации в СМИ и социальных сетях, в которых говорилось о ненадлежащем качестве медицинской помощи пациенткам учреждения.
В частности, одна из женщин, по данным ведомства, получила тяжкие последствия для здоровья, а ее новорожденный ребенок скончался из-за некачественной медицинской помощи. Еще у двух женщин произошла внутриутробная смерть плода. Также известно, что одной из пациенток гинекологического отделения был нанесен тяжкий вред здоровью, что создало угрозу для ее жизни.
По всем этим фактам следователи проводят доследственные проверки по статьям 109 и 118 УК РФ – это причинение смерти по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности соответственно. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее руководителей больницы в Новокузнецке задержали после гибели девяти младенцев.
Шестерых новорожденных направили из роддома в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние тяжелое, но стабильное.
Дело о гибели новорожденных передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Росздравнадзор пообещал тщательно разобраться во всех происшествиях в роддоме.