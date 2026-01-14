Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.7 комментариев
Жительницу Выборга задержали за передачу данных террористам
В Выборге женщину задержали за передачу данных террористам
Жительница Ленинградской области отправила заказчикам в мессенджере фото и видео охраняемых объектов в Выборге, она задержана, сообщили в СК России.
Уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Ленинградской области возбуждено по признакам пособничества террористической деятельности, передает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в январе 2026 года женщина получила предложение денежного вознаграждения от неустановленных лиц через интернет-мессенджер. В целях содействия подготовке террористического акта она посетила охраняемые объекты в Выборге и сделала их фото- и видеосъемку.
Полученные материалы подозреваемая переслала заказчикам в мессенджере. Женщина была задержана в порядке статьи 91 УПК. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Москве приговорил гражданку Узбекистана к 15 годам лишения свободы за пособничество финансированию боевиков международного террористического сообщества.
А до этого, также в Москве были арестованы сразу шесть человек, включая одного несовершеннолетнего, по обвинению в участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму.