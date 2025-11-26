  • Новость часаПомощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США
    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО
    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи
    Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    Захарова поругала Макрона за «абракадабру» о российских активах
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины
    Песков объяснил «севший» голос Путина
    Израиль начал масштабную контртеррористическую операцию в Самарии
    На въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    11882 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    6 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    0 комментариев
    26 ноября 2025, 13:32 • Новости дня

    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике

    Политолог Минченко: В Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус

    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Этнические анклавы и диаспоры служат возможными проводниками недружественной политики по отношению к России. Негативные тенденции и способы противодействия им отражены в обновленной Стратегии национальной политики, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации.

    «Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Вместе с тем, более 80% населения Российской Федерации – это русские. Таким образом, в новой Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что в документе обозначены цели, связанные с продвижением русского языка и русской культуры. «Я думаю, что это главное позитивное изменение в тексте – наравне с тем, что в нем упоминаются такие негативные тенденции, как формирование этнических анклавов и вопросы диаспор как возможных проводников недружественной политики по отношению к России», – уточнил собеседник.

    Принципиально важной является предусмотренная Стратегией задача по устранению последствий антироссийской пропаганды в исторических регионах России. «Главный рецепт – не пытаться воспроизводить практики Советского Союза. Национальная политика СССР, попытка создания прообразов национальных государств внутри большого объединения привела к его развалу. Поэтому чем меньше будет советского опыта в Донбассе и Новороссии и чем больше акцента на русской идентичности – тем лучше», – считает Минченко.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    25 ноября 2025, 17:18 • Новости дня
    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp

    Депутат Кирьянов: Блокировка WhatsApp – вопрос времени

    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массовые сбои WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), фиксируемые по всей стране, и масштабные утечки данных свидетельствуют о нежелании сервиса заботиться о безопасности пользователей. Учитывая отказ компании соблюдать законодательство России, вопрос блокировки мессенджера становится лишь вопросом времени, считает депутат Госдумы Артем Кирьянов.

    Кирьянов в своем Telegram-канале отметил, что проблемы в работе сервиса наблюдаются регулярно и уже перестали быть чем-то неожиданным. По его словам, это происходит на фоне того, что мессенджер демонстрирует «полное пренебрежение к безопасности данных пользователей». Он напомнил о недавней утечке 3,5 млрд номеров телефонов WhatsApp, назвав ее «лишь верхушкой айсберга».

    Депутат подчеркнул, что WhatsApp не исполняет российские законы, игнорирует требования регуляторов, а его материнская компания Meta в России признана экстремистской и запрещена. «На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России», – заявил он.

    По словам Кирьянова, у сервиса было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими ведомствами, однако этого так и не произошло. Он считает, что постоянные сбои, утечки данных и несоблюдение законодательства делают использование платформы «крайне опасным».

    «Блокировка этого сервиса – вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», – резюмировал депутат.

    В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении WhatsApp и Telegram в России.

    Комментарии (75)
    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Комментарии (11)
    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Адвокат спрогнозировал волну уголовных дел против пенсионеров из-за схем с жильем

    Адвокат Бенхин: Пенсионерам грозят уголовные дела из-за схем с недвижимостью

    Адвокат спрогнозировал волну уголовных дел против пенсионеров из-за схем с жильем
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пенсионерам, замеченным в мошенничестве при продаже недвижимости, грозят многочисленные судебные иски, заявил адвокат Александр Бенхин.

    В интервью NEWS.ru он отметил, что серьезный инструмент давления на таких злоумышленников – перспектива тюремного срока, которая может заставить их вернуть похищенные средства.

    «Считаю, что в скором времени может появиться много исков в отношении пенсионеров из-за мошеннических схем с продажей жилья. На мой взгляд, можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупных размерах». Потому что под страхом реального тюремного срока эти бабушки будут давать заднюю и, соответственно, либо отдавать обратно квартиру обманутым россиянам, либо возмещать средства, полученные вот таким мошенническим путем», – подчеркнул Бенхин.

    Адвокат отметил, что при наличии всех необходимых документов и подтверждений мошеннических действий правоохранительные органы начнут расследования. При доказанности мошеннической схемы пенсионеры будут вынуждены либо вернуть недвижимость, либо компенсировать причиненный ущерб.

    Бенхин также уточнил, что многие преступления возможно предотвратить именно угрозой уголовной ответственности, так как гражданские иски малоэффективны: зачастую взять с мошенников нечего, а наличные средства, полученные преступным путем, отследить крайне сложно. Переход к уголовному преследованию меняет ситуацию принципиально, резюмировал юрист.

    Ранее замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий заявил, что в случае признания сделки по покупке жилья недействительной запись о праве собственности в Росреестре следует гасить только после фактического возврата продавцом полученных денег.

    Также Верховный суд Якутии впервые отменил решение о возврате квартиры пенсионерке, которая лишилась жилья после продажи мошенникам осенью 2023 года.

    В Российской гильдии риелторов (РГР) начал работу штаб, занимающийся системной защитой добросовестных покупателей жилья и анализом мошеннических схем на рынке.

    Комментарии (13)
    25 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Ракетоносцы Ту-160 пролетели более 11 часов над Ледовитым океаном

    Стратегические ракетоносцы Ту-160 в течение 11 часов пролетели над Ледовитым океаном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Арктики, длительность полета составила 11 часов, сообщает Минобороны.

    Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    В ведомстве подчеркнули, что миссия проходила в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Продолжительность полета составила более 11 часов, отметили в министерстве. Ранее аналогичные полеты Ту-160 уже проводились в различных регионах, включая Арктику, Атлантику и Тихий океан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС в октябре совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

    В сентябре эти же ракетоносцы выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.

    До этого стратегические ракетоносцы Ту-160 над нейтральными водами Баренцева моря отработали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам условного противника.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Москве арестовали подростка за нападение на охранника и полицейских

    Стало известно о заключении подростка под стражу по делу о покушении на убийство

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд заключил под стражу шестнадцатилетнего юношу, обвиняемого в нападении с ножом на охранника торгового центра и двоих сотрудников полиции.

    Суд в Москве избрал для подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    По информации столичной прокуратуры, фигуранту дела предъявлены обвинения в покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

    В ходе заседания защита настаивала на домашнем аресте, однако суд поддержал позицию прокуратуры.

    Инцидент произошел 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре. Подросток ударил ножом охранника, после сделанного ему замечания. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Попытавшись скрыться, обвиняемый оказал сопротивление полицейским и ранил при задержании двоих из них.

    Юноша отказался признавать вину и не стал давать показания в ходе разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16-летнему подростку предъявлено обвинение за нападение с ножом на охранника и двух полицейских в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве.

    Ученик десятого класса в московской школе напал на учительницу во время перемены, когда педагог потребовала вернуть похищенные тетради.

    Комментарии (8)
    25 ноября 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров: Европа на Украине провалилась по всем статьям

    Лавров заявил о провале Европы в урегулировании кризиса на Украине с 2014 года

    Лавров: Европа на Украине провалилась по всем статьям
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии заявил о провале Европы в попытках урегулировать украинский кризис, передает ТАСС.

    По его словам, каждый раз, когда появлялись промежуточные или долгосрочные договоренности, они срывались, и Европа потеряла все шансы повлиять на ситуацию с 2014 года.

    Лавров подчеркнул, что европейские страны не смогли реализовать свои возможности по участию в урегулировании конфликта.

    «Когда сейчас они говорят: «Не сметь без нас ничего делать», у вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также заявил, что поддержка Европой нынешнего киевского режима означает поощрение нацизма и расизма. По его словам, заявления европейских политиков о необходимости поддерживать Украину трактуются как «явка с повинной» в поощрении нацизма, а расизм проявляется в запрете русского языка, культуры, СМИ и канонической украинской православной церкви на Украине.

    Лавров подчеркнул, что Европа фактически узаконила идеологию и практику нацизма на Украине, а лозунг о защите европейских ценностей прямо связан с подобной поддержкой Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможным решение по ситуации на Украине без согласования с Европейским союзом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине.


    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о внесенных в план США по Украине изменениях

    Politico: В мирный план США внесли изменения по Донбассу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей, сообщает портал Politico.

    Мирный план Соединенных Штатов по Украине был скорректирован и теперь включает изменения, касающиеся новых российских территорий. Пересмотрены требования относительно передачи Донбасса России, а также затронуты дополнительные вопросы, связанные с территориальной целостностью на Украине, цитируют портал Politico РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что изменены и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины. Кроме Донбасса, детали новых территориальных предложений не приводятся, однако уточняется, что поправки затрагивают ряд наиболее спорных тем, фигурирующих в обсуждениях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов, предполагающий сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Российская сторона получила вариант плана Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи

    Политолог Шеслер: Образование излечит Донбасс и Новороссию от украинской лжи

    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Донбассе и Новороссии пока еще заметны следы антироссийской пропаганды Украины. Для ее устранения российским властям придется делать упор на образовательных проектах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала утвержденную Владимиром Путиным Стратегию государственной национальной политики.

    «На протяжении всего последнего десятилетия простым украинцам насаждалась идеология национализма. Она проникла во все сферы общества – от СМИ до системы образования и научной деятельности. Эта культура считалась главенствующей, а любое противодействие оной приравнивалось практически к преступлению против государства», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    Причем коснулись эти процессы, в том числе Донбасса и Новороссии, которые в 2022 году вернулись в состав Российской Федерации. «Если мы возьмем Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году, то, во-первых, жителей полуострова не так сильно задел националистический угар, а во-вторых, он уже во многом нейтрализован российской действительностью. Что касается Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, а также других населенных пунктов, то там от влияния киевских властей серьезно пострадали головы как взрослых, так и детей», – детализировала собеседница.

    Другими словами, воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией, с одной стороны, дало большой позитивный патриотический импульс, но с другой – в регионах еще заметны последствия агрессивной антироссийской пропаганды. «Излечение» субъектов – комплексная и непростая задача, подчеркнула политолог. «Чтобы устранить все негативные последствия, придется делать упор на образовании», – считает Шеслер.

    «На мой взгляд, в школах и вузах нужно вводить дополнительные курсы, посвященные разоблачению тотальной лжи Украины. В них, возможно, стоит представить идеи, например, академика Петра Толочко, историка Олеся Бузины, а также некоторых других мыслителей, которые разоблачали преступное содержание бандеровской идеологии», – рассуждает спикер.

    Она напомнила, что с этой целью уже создаются научно-исследовательские центры, один из них – в Мелитополе. При этом работа в зависимости от возрастной категории людей будет отличаться, продолжила эксперт. «В этом случае нужно обращаться к нашему общему историческому прошлому, к нашим победам во время Великой Отечественной войны, к нашей общей культуре. Важно составлять специальные культурные программы, которые будут продвигать соответствующие идеи», – заключила Шеслер.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Комментарии (3)
    25 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине

    Politico: Прибытие Рубио на переговоры по Украине изменило тактику США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие госсекретаря Марко Рубио привело к изменению подхода американской делегации в переговорах в Женеве по разрешению кризиса на Украине, отмечают американские СМИ.

    Переговорная тактика США в консультациях по урегулированию кризиса на Украине изменилась после того, как в нее включился госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    По данным издания, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально настаивал на реализации 28-пунктного плана, требуя от Украины и Европы пойти на серьезные уступки. Прибывший в Женеву Рубио изменил ход диалога, что отметил анонимный источник из страны НАТО: «Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья их темп замедлился, и это хорошо».

    Politico отмечает, что появление Рубио на переговорах придало американской позиции гибкость. Иностранные представители воспринимают Рубио как человека, способного навести порядок, несмотря на хаотичные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа, при которых высокопоставленные чиновники часто действуют самостоятельно. Сам Рубио успешно скоординировал работу ведомств только на женевских встречах.

    До вмешательства Рубио процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг министра сухопутных войск Дрисколла, однако потом американская делегация стала гибче. На переговорах также присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые активно продвигали менее выгодные для Киева позиции. По сведениям источника, уровень их координации с Рубио остается неизвестным.

    Один из собеседников Politico заявил, что Рубио – один из немногих в администрации, кто понимает невозможность капитуляции Украины даже в текущей ситуации. Тем не менее окончательные решения остаются за президентом.


    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 16:02 • Новости дня
    Захарова посоветовала Финляндии не забыть про туалеты у границы с Россией

    Захарова: Властям Финляндии лучше не забывать о туалетах у границы с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, заодно оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о возведении Финляндией заграждений в непосредственной близости от границы с Россией, пишет ТАСС. Она с иронией заявила, что теперь финским властям важно позаботиться о туалетах.

    По словам Захаровой, «если их худшие фобии начнут брать верх над разумом – это единственное, что им пригодится». Такое заявление она дала в ответ на просьбу прокомментировать решение Финляндии о строительстве новых заграждений на границе с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас среди граждан Финляндии вырос интерес к бомбоубежищам. А жители приграничных с Россией городов сообщают о подозрительных звуках и необычных световых явлениях.

    Аэропорт Лаппеенранта этой зимой перестанет очищать взлетно-посадочную полосу от снега из-за отсутствия российских туристов.

    В Финляндии планируют провести серию автопробегов у пунктов пропуска на границе с Россией в поддержку открытия границы.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Лавров: СССР помог Франции избавиться от национального позора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Советский Союз и силы генерала Шарля де Голля совместно помогли Франции избавиться от национального позора.

    В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» министр отметил, что после капитуляции Парижа власти Франции сдали все позиции Адольфу Гитлеру и продолжили жить под оккупацией, «попивая кофе на Монмартре», передает ТАСС.

    «Мы же просто их [французов] освободили. Вместе с генералом Шарлем де Голлем и его Движением сопротивления помогли им избавиться от национального позора после того, как они сдали все позиции Адольфу Гитлеру и жили, так сказать, попивая кофе на Монмартре под оккупацией», – подчеркнул Лавров. Интервью было записано 21 ноября.

    Также Лавров прокомментировал заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы возможном начале войны между Россией и НАТО до 2029 года. Глава МИД выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, страны Запада морально готовят своих граждан к неизбежности конфликта. Он добавил, что во Франции происходит переналадка всей экономики на военные рельсы, гражданские отрасли работают на военно-промышленный комплекс, а даже система здравоохранения становится военизированной для будущих условий. «Нет ни одного доказательства того, что Россия собирается нападать на Францию», – подчеркнул Лавров.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила о подготовке Франции к конфронтации с Россией.

    Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявлял о необходимости полной готовности французских вооруженных сил к возможному военному столкновению в условиях роста международной напряженности.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    Лавров указал на противоречия в позиции Зеленского по мирному плану США

    Лавров: Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления по мирному плану США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Позиция Владимира Зеленского и его окружения по американскому плану урегулирования ситуации на Украине выглядит противоречиво, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Слишком много непонятного происходит. То Владимир Зеленский говорит в Стамбуле, что он готов обсуждать этот план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. То его представители заявляют (в том числе заместитель постоянного представителя Украины при ООН), что это исключено», – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что ему сложно комментировать подобные заявления, однако Россия по-прежнему считает дипломатическое урегулирование предпочтительным. По его словам, любое продвижение диалога требует последовательной и понятной позиции всех сторон.

    Лавров рассказал, что встрече на Аляске предшествовал визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, который был наделен прямыми поручениями от президента США. Он добавил, что Уиткофф привез конкретные параметры урегулирования, учитывающие принципиальные подходы Москвы.

    По мнению Лаврова, основное внимание должно быть направлено на устранение первопричин конфликта. Глава МИД отметил, что именно этот вопрос Россия считает ключевым в поиске долгосрочного решения.

    Ранее президент США заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план Вашингтона. Европа предложила свой план урегулирования на Украине.

    Издание Politico писало, что Зеленский столкнулся с дилеммой между мирным предложением Трампа и поддержкой Евросоюза.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Лавров: ООН и Красный Крест ушли «под корягу»

    Лавров отметил уход представителей ООН и Красного Креста от обсуждения Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский министр иностранных дел указал, что представители международных организаций избегают открытого диалога по вопросам ситуации на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» заявил, что представители ООН и Красного Креста не идут на обсуждение с Москвой вопросов по Украине, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «Как только предлагаем им это, они тут же все уходят (как у нас говорится) «под корягу».

    Он пояснил, что Москва готова выслушать претензии и фактические материалы со стороны международных структур и предложила обсудить их напрямую. Однако представители ООН и Красного Креста, по словам министра, не проявили желания к открытому разговору.

    Лавров также обратил внимание на работу западной пропаганды и регулярное появление русофобских публикаций, уточнив, что у российских властей всегда есть готовая позиция по подобным случаям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декларации, принятой на саммите лидеров G20, конфликт на Украине назван одним из крупнейших мировых конфликтов наряду с ситуациями в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии.

    США предложили план урегулирования конфликта на Украине, по которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    США призвали страны, особенно европейские, прекратить закупки энергоресурсов у России, ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний, но не добились результата и готовы усилить давление на Москву.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров: Покупка 100 истребителей Rafale Украиной вне здравого смысла

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что объем обсуждаемой сделки между Киевом и Парижем по числу закупаемых Украиной истребителей явно выбивается из реальных рамок.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обсуждать предполагаемую сделку Украины по покупке 100 французских истребителей Rafale с точки зрения здравого смысла невозможно, передает ТАСС.

    В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» Лавров обратил внимание на необычно крупную цифру, фигурирующую в сделке, заявив, что речь идет о покупке до 100 истребителей Rafale. По его словам, тему «100» украинский президент использует не впервые и упомянул договор между Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером на 100 лет. Лавров также иронично заметил, что недавно было заявлено о расходовании еще 100 миллионов на взятки среди коррумпированных чиновников.

    Обсуждение сделки между Украиной и Францией не раз становилось предметом публичных заявлений западных и украинских источников, но деталей о ее реализации пока представлено не было.

    Ранее Лавров заявил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона по Украине не имеют отношения к мирному урегулированию.

    Европейские страны провалили все попытки повлиять на кризис на Украине с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык, добавил Лавров.

    Напомним, Украина рассчитывает закупить 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» у Франции до 2035 года.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Захарова призвала ЕС вернуть заблокированные активы России

    Захарова: Страны Европы должны вернуть активы России, если не хочет прослыть ворьем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны должны вернуть России ее замороженные активы, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она сделала это заявление в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что распоряжение российскими активами, заблокированными в Евросоюзе, остается за Европой.

    «Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ. А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал срочно конфисковать российские активы.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что лидеры стран Евросоюза настроены разрешить вопрос замороженных российских активов до декабрьского саммита ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бесперспективности конфискации замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
