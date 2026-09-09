«Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.0 комментариев
Посетитель кафе в Хасавюрте расстрелял двух женщин
Следователи возбудили дело об убийстве двух женщин в кафе Хасавюрта
Местный житель дагестанского Хасавюрта открыл огонь из неустановленного оружия по посетительницам заведения из-за внезапно вспыхнувшей личной неприязни, в результате чего обе пострадавшие погибли, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
Трагедия произошла в одном из заведений общественного питания на территории республики, передает ТАСС. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на произошедшее и начали расследование инцидента.
В пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили: «Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)».
По версии следствия, мужчина умышленно открыл стрельбу по женщинам из-за внезапного конфликта. Одна из пострадавших умерла на месте происшествия. Вторую жертву доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу об убийстве в ходе перестрелки на окраине Махачкалы.
Осенью прошлого года в дагестанском селе Унцукуль в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека.
Весной прошлого года суд арестовал жительницу Хасавюртовского района за подготовку теракта в здании силовых структур.