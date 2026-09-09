Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

Война США против Ирана актуализировала множество проблем Пентагона, причем не только связанных с быстро и динамично меняющимся обликом боевых действий, но и тех, что можно отнести к разряду системных и застарелых. И одной из них является глобальный дефицит современных систем ПВО и боеприпасов к ним.

Запущенная при Байдене и получившая второе дыхание при Трампе программа по созданию для киевского режима «гибридных» зенитно-ракетных комплексов из старых пусковых установок советских стандартов и старых зенитных американских ракет, реализуется явно не от хорошей жизни.

Напомню, что в 2023 году был начат проект FrankenSAM (отсылка к Франкенштейну), предполагающий компенсировать ВСУ нехватку ЗРК, «скрестив» старые советские комплексы, боеприпасов к которым не осталось, и старые же американские зенитные ракеты.

К началу СВО вся система ПВО Украины основывалась на комплексах, оставшихся от 8-й армии ПВО и частей 28-го корпуса ПВО 2-й отдельной армии ПВО Советской армии: «Стрела-10», «Оса», «Бук-М1» и С-300 ПТ/ПС. Часть полученного при разделе имущества СССР вооружения и военной техники пришла в негодность или была продана за рубеж. Однако в рамках подготовки к войне киевский режим сумел восстановить значительную часть комплексов, находящихся на складах. Но вот с боеприпасами, перележавшими все допустимые сроки хранения, было сложнее – тем более что массированное применение «Гераней» первоначально привело к перерасходу ВСУ зенитных ракет. Запущенная американцами в начале 2023 года программа предполагала адаптацию советских 9К37 «Бук-М1» под американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow, а также сопряжение ракет AIM-9M Sidewinder на импровизированной пусковой установке с советскими РЛС.

Хотя в результате модернизации дальность ЗРК «Бук-М1» упала более чем вдвое (30 км вместо 70 км), схема, по мнению разработчиков, получилась вполне рабочая.

Также сообщалось, что в рамках программы FrankenSAM американские инженеры собираются «научить» комплекс Patriot работать в связке со старыми радиолокационными системами Украины. Добились ли они успеха в этом, неизвестно, но сегодня тема явно неактуальна в силу дефицита пусковых установок и ракет ЗРК Patriot. Если, конечно, речь не идет о применении украинских (вернее, советских) РЛС в других местах, например, на Ближнем Востоке.

Теперь настало время «гибридизации» С-300 ПТ/ПС – транспортируемых и самоходных. Роберт Гамильтон, полковник вооруженных сил США в отставке и глава аналитического центра Delphi Global Research Center, сообщил, что принято решение о модернизации С-300, чтобы уже к концу 2026 года хотя бы частично заполнить вакуум в украинской ПВО.

Прежде всего речь идет об еще оставшихся на украинских складах ракетах 5В55 и 48Н6, в которых планируется заменить двигатели и другие компоненты с истекшим сроком эксплуатации, а также элементы электроники. Но, вероятно, запас даже старых ракет не очень велик, и поэтому заявляется о намерении создать новые ракеты для использования с пусковой установкой С-300.

Происходящее можно сравнить с практиками Третьего рейха, когда нацисты, несмотря на то, что на них работала промышленность всей Европы, вынуждены были вначале ставить на вооружение трофейное оружие, подгоняя под немецкие стандарты (в частности, часть автоматов ППШ, попавших в руки гитлеровцев, перестволили под патрон 9х19 Люгер, а затем и вовсе начали изготовлять эрзац-оружие).

«Нью-Йорк Таймс», рассказывая о программе FrankenSAM, сообщила, что отвечающий за евразийское направление высокопоставленный чиновник Пентагона Лаура К. Купер назвала программу «воскресением, возвращением к жизни реликвии ПВО», как бы признавая ее экстраординарный и вынужденный характер.

Между тем эта программа берет свое начало не на Украине. Еще в 2007 году американцы совместно с польским оборонным предприятием Wojskowe Zaklady Uzbrojenia запустили программу модернизации зенитно-ракетного комплекса «Куб» 2К12М2 для стрельбы ракетами RIM-7 Sea Sparrow, поскольку сами поляки модернизировать ракеты не могли, а воспользоваться помощью России не хотели. Уже тогда, когда о жесткой конфронтации с Россией не было и речи и не было перерасхода ракет ПВО на Ближнем Востоке, США оказались неспособными в сжатые сроки обеспечить одного из своих ключевых союзников современными зенитно-ракетными комплексами собственного производства.

А способность вооружать своих вассалов собственным оружием является одним из важных инструментов доминирования США, и необходимость создания «франкенштейнов» ПВО еще в 2007 году стала серьезным предупреждением Вашингтону о наличии критической уязвимости.

Британское издание The Economist пишет, что не только киевский режим столкнулся с проблемой отсутствия ракет для комплекса Patriot. Швейцария, являющаяся одним из эксплуатантов этих ЗРК, прогнозирует задержку ожидаемых поставок до семи лет. Также и Тайвань понимает, что не сможет получить 102 заказанные ракеты в обозримом будущем. И вот уже европейцы, как сообщает издание, намерены «разработать зенитную ракету за четверть стоимости PAC-3 без использования американских технологий и участия американцев» (в настоящий момент европейский ВПК способен производить боеприпасы только для 35% ЗРК, стоящих на вооружении европейских армий, все остальные закупаются в США). То есть американские союзники даже не надеются, что гегемон сможет в ближайшее время оправиться и взять ситуацию под контроль. США уже израсходовали почти две трети довоенного запаса ракет Patriot в ходе войны с Ираном и восстановить стратегические запасы не получится ранее 2029 года. А в случае гипотетической войны с КНР американцам потребуется в 20 раз больше PAC-3, чем у них было до нападения на Иран.

Запуская программу модернизации С-300 ПТ/ПС для Украины, США пекутся отнюдь не о киевском режиме, а отрабатывают технологию «возвращения к жизни реликвий ПВО» путем их гибридизации в собственных интересах или в интересах союзников. В мире, в том числе и в некоторых странах НАТО, имеется еще немалое количество различных ЗРК советских стандартов, которые можно модернизировать по этой схеме. Причем особенно важно то, что «франкенштейны» должны создать единую сеть с американскими системами ПВО, где «гибриды» работают по БПЛА и крылатым ракетам, а Patriot и THAAD осуществляют перехват сложных баллистических целей.

Причем речь идет не обязательно о советских «донорах». Уже запущены программы модернизации ЗРК Avenger, а также отдельно ПЗРК Stinger. Разработана программа модернизации старого комплекса средней дальности ЗРК MIM-23 Hawk до уровня Hawk XXI.

Все эти ухищрения смогут лишь отчасти прикрыть дыру, образовавшуюся в ПВО коллективного Запада. Происходящее говорит о грандиозном провале развития их систем ПВО и ПРО. «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – заявил The Economist сотрудник CSIS (нежелательная в РФ организация) Джастин Бронк. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан. Герой басни Крылова по имени Трифон, напомню, чинит протершийся на локтях кафтан нелогичным способом. Сначала отрезает часть рукавов, чтобы сделать заплатки, а затем, когда рукава стали слишком короткими, обрезает полы кафтана, чтобы их удлинить.