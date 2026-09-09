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    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

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    Илья Ухов Илья Ухов Как русский язык объединил и сохранил народы

    Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

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    9 сентября 2026, 09:38 • Новости дня

    В Москве два автомобиля врезались в стоявший на остановке электробус

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля и стоявший на остановке электробус, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

    Инцидент случился возле дома № 80 на Мичуринском проспекте около 8:31 мск, указали в предприятии, передает РИА «Новости».

    Там столкнулись два автомобиля и электробус № 793, который стоял на остановке.

    Пассажиры общественного транспорта в результате столкновения не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали и причины произошедшей аварии.

    В июле на юге Москвы маршрутный автобус врезался в препятствие.

    В мае на Мичуринском проспекте столкнулись автомобили Porsche и Voyah.

    В прошлом году на Профсоюзной улице 11 человек пострадали при аварии с двумя электробусами.

    6 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Эксперт назвал крестный ход в Москве примером духовного единения народа

    Политолог Асафов: Крестный ход в Москве показал единение народа перед внешними вызовами

    Эксперт назвал крестный ход в Москве примером духовного единения народа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Общемосковский крестный ход показал духовное единение народа и его готовность сплоченно идти к победе. Подобные мероприятия обретают особое значение на фоне внешнеполитических вызовов для России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В воскресенье в Москве прошел крестный ход с мощами Димитрия Донского.

    «Общемосковский крестный ход в честь собора московских святых – знаковое и значимое мероприятие. В торжественном шествии участвовало большое количество москвичей, паломников из других регионов», – рассказал Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

    Шествие прошло в атмосфере единодушия верующих, представителей духовных и светских властей, отметил спикер. «Крестный ход показал сплочение православных, по сути, всей России, духовное единение народа, готовность достойно встретить препятствия в стремлении к победе», – подчеркнул собеседник.

    «Подобные мероприятия, носящие традиционный характер, сейчас обретают особое значение – как в свете Дня города Москва, отмечавшегося в эти же выходные, так и на фоне внешнеполитических вызовов для всей нашей страны. Неравнодушие участников хода к судьбе отчизны дает нам уверенность в итоговой победе», – резюмировал политолог.

    В воскресенье в Москве прошел крестный ход. Верующие пронесли смоленскую икону Божией Матери, мощи Димитрия Донского, икону Всех святых московских. Шествие началось у храма Христа Спасителя, маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический Вал – до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность пути составила около шести километров, сообщает РИА «Новости».

    Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Кирилл после молебна, прошедшего на пересечении Фрунзенской набережной и улицы Хамовнический Вал.

    Спустя два часа голова колонны достигла Новодевичьего монастыря – финальной точки маршрута. В шествии приняли участие около 100 тыс. человек, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

    Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

    Накануне президент России Владимир Путин признался, что мощи святого Дмитрия Донского произвели на него неожиданно сильное впечатление. «Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все идет отсюда и все здесь. Здесь наши корни», – сказал Путин.

    Ранее во время реставрационных раабот в Архангельском соборе Московского Кремля был получен доступ к саркофагу князя. Исследования подтвердили принадлежность останков именно ему. Позже у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а затем в соборе молился Путин.

    Несколько фрагментов мощей были помещены в ковчеги для верующих. Святыня будет доступна для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября.

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    7 сентября 2026, 08:40 • Новости дня
    Пассажир московского метро погиб после падения под поезд

    Пассажир упал под поезд на станции «Бунинская аллея» и погиб

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Бутовской линии столичного метрополитена человек погиб в результате падения под прибывающий состав, сообщили в оперативных службах.

    Трагический случай произошел утром 7 сентября на станции «Бунинская аллея» Бутовской линии Московского метрополитена, передает ТАСС.

    «Инцидент произошел на станции «Бунинская аллея». Пассажир упал под прибывающий поезд, в результате умер от полученных травм», – сообщил источник агентства в оперативных службах.

    Ранее в департаменте транспорта Москвы информировали, что из-за происшествия движение поездов на участке от «Бунинской аллеи» до станции «Бульвар адмирала Ушакова» было приостановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Замоскворецкой линии столичного метрополитена скончался упавший под поезд молодой человек.

    В начале того же месяца на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на пути.

    В апреле на станции «Преображенская площадь» после падения на рельсы погибла девушка.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    7 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Мужчина выжил после падения в шахту лифта в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве человек сорвался в шахту лифта в жилом доме, при этом пострадавший остался жив и находится в сознании.

    Представитель экстренных служб столицы сообщил об инциденте, который произошел в центре города, передает РИА «Новости». По предварительной информации, после инцидента пострадавший находился в сознании.

    «Предварительно, произошло падение мужчины в шахту лифта по адресу: Малый Кисловский переулок, дом 3», – отметил собеседник агентства.

    Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, а также выясняют личность пострадавшего.

    В июле этого года в Москве лифт рухнул на находившегося в шахте рабочего.

    В марте на строительной площадке в столичном районе Солнцево молодой мужчина скончался после падения в лифтовую шахту.

    В сентябре прошлого года в жилом доме на Ивантеевской улице рабочий получил травмы из-за падения в шахту лифта с четырехметровой высоты.

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    7 сентября 2026, 23:56 • Новости дня
    Блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Блогер Алексей Столяров стал участником массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве, за рулем автомобиля находилась его супруга, сообщили в правоохранительных органах.

    «Алексей Столяров попал в массовое ДТП, за рулем в момент аварии находилась его супруга. В их автомобиль въехала машина, в которую врезалась еще одна. Сам блогер и его супруга не пострадали», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Сам Столяров подтвердил происшествие в соцсетях, сообщив, что они с супругой попали в аварию и находятся на месте случившегося.

    «Мы немного попали в аварию, но не переживайте, человек летел, он врезался в машину, ну а в конце в Верусика», – приводит слова Столярова РИА «Новости».

    Предварительно, столкнулись четыре машины.

    С декабря 2025 года Столяров женат на Вере Бондаревой, чемпионке мира по бальным танцам.

    Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу.

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    7 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Названа возможная причина конфликта со стрельбой на западе Москвы

    Возможной причиной стрельбы на западе Москвы назван конфликт из-за женщины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стрельба на западе Москвы могла стать следствием ссоры двух мужчин из-за женщины, один из участников получил несколько огнестрельных ранений.

    Ссора с применением огнестрельного оружия на западе российской столицы, по предварительным данным, началась из-за женщины, передает РИА «Новости». Инцидент произошел между двумя мужчинами.

    «Предварительно, конфликт между мужчинами произошел из-за женщины», – рассказал источник агентства в правоохранительных органах. В ходе выяснения отношений один из участников инцидента произвел в своего оппонента не менее пяти выстрелов.

    Напомним, в ходе уличного конфликта возле столичного жилого комплекса бизнес-класса пострадал мужчина, получивший ранения из травматического оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября прохожий у московского храма застрелил из травматики нападавшего на прихожан мужчину.

    В конце августа конфликт возле подмосковного ресторана перерос в стрельбу из травматического оружия с двумя пострадавшими.

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    8 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Такси перевернулось в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве столкнулись автомобили каршеринга и такси, в результате чего такси перевернулось, сообщает столичный департамент транспорта.

    Инцидент произошел вечером на Ленинском проспекте на юго-западе столицы, передает РИА «Новости».

    «Произошло ДТП с участием автомобилей каршеринга и такси с последующим опрокидыванием автомобиля такси», – говорится в сообщении дептранса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Алексей Столяров стал участником массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

    В Буйнакском районе Дагестана произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

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    7 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Неизвестный обстрелял жителя ЖК бизнес-класса Match Point в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе уличного конфликта возле столичного жилого комплекса бизнес-класса пострадал мужчина, получивший ранения из травматического оружия, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Инцидент произошел на улице Василисы Кожиной возле подъезда комплекса Match Point, передает ТАСС. Пострадавший оперативно госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    «В полицию поступило сообщение о противоправных действиях на ул. Василисы Кожиной. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что в ходе конфликта с неизвестным мужчине было причинено ранение, предположительно, из травматического оружия», – рассказали в ведомстве.

    Сейчас на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все детали случившегося и разыскивают скрывшегося злоумышленника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября прохожий у московского храма застрелил из травматики нападавшего на прихожан мужчину.

    В конце августа конфликт возле подмосковного ресторана перерос в стрельбу из травматического оружия с двумя пострадавшими.

    Месяцем ранее на юге столицы злоумышленник прострелил ногу оппоненту из травматического пистолета.

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    7 сентября 2026, 04:53 • Новости дня
    Биолог спрогнозировал сроки наступления золотой осени в Москве

    Биолог Сафонов: Золотая осень в Москве начнется с середины сентября

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Массовое пожелтение листвы в столице начнется во второй половине сентября, несмотря на теплую погоду в начале месяца, заявил биолог Дмитрий Сафонов.

    Пик осенних красок в столице ожидается в конце сентября – начале октября, пояснил эксперт РИА «Новости».

    «Массовое пожелтение, несомненно, будет во второй половине сентября, начнется примерно после 15 числа, плюс неделя – 15-25 сентября», – отметил эксперт.

    Специалист подчеркнул, что основной причиной смены окраски листьев служит сокращение светового дня, и этот процесс уже идет. При этом теплая погода может слегка замедлить пожелтение, сделав его менее резким, а сам листопад – более продолжительным.

    Однако сдвиг сроков составит не более одной-двух недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала наступление бабьего лета в Московском регионе 8 и 9 сентября.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ожидает первые осенние заморозки во второй декаде месяца.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус опроверг информацию о приходе метеорологической осени в российскую столицу.

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    7 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Из московского бизнес-центра «Авилон Плаза» эвакуировали 150 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве из бизнес-центра «Авилон Плаза» на Волгоградском проспекте эвакуировали около 150 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации.

    «Произошло срабатывание сигнализации в бизнес-центре «Авилон Плаза» по адресу: Волгоградский проспект, дом 43, корпус 3», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

    По его словам, эвакуация проводилась в целях безопасности. Собеседник агентства уточнил, что внешних признаков возгорания не наблюдается. В настоящее время специалисты выясняют причины инцидента.

    В начале сентября спасатели вывели людей из московского торгового центра «Солнцево Парк» из-за возгорания на крыше.

    В конце июля администрация столичного комплекса «Павелецкая Плаза» провела эвакуацию посетителей.

    Весной из-за задымления на складе экстренные службы частично эвакуировали сотрудников бизнес-центра Turas.

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    7 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Эксперт: Прямые рейсы из Калининграда в Сербию расширят возможности россиян

    Пантелеев: Авиасообщение с Сербией расширит международные связи Калининграда

    Эксперт: Прямые рейсы из Калининграда в Сербию расширят возможности россиян
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Прямые рейсы между Сербией и Калининградом расширят возможности для российских туристов и предпринимателей, а также станут новым маршрутом в Европу для жителей других регионов страны, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя договоренность Москвы и Белграда о расширении авиасообщения.

    Авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, благодаря чему сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы в Калининград и обратно, сообщил Минтранс России. Назначенные перевозчики получат право осуществлять полеты из городов Сербии в российский эксклав. Ожидается, что решение укрепит деловые, культурные и туристические связи между двумя странами, а также улучшит транспортную доступность Калининградской области.

    «Россия последовательно стремится расширить сеть международных полетов, в том числе и из региональных центров, чтобы дать возможность своим гражданам путешествовать как по личным интересам, так и в целях бизнеса», – говорит Пантелеев.

    По его словам, организация прямых полетов из Калининграда – это не только дополнительные возможности для жителей этого региона, до Калининграда можно быстро добраться из Санкт-Петербурга или из Москвы. При этом сербская авиакомпания не имеет ограничений на использование воздушного пространства стран ЕС, что может позволить ей совершать полеты по кратчайшему маршруту.

    «Безусловно, российская сторона заинтересована и в том, чтобы отечественные перевозчики летали в Сербию. Но из-за ограничений на использование воздушного пространства стран Евросоюза реализовать это невозможно», – заключил Пантелеев.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области. Минтрансу и Минпромторгу было указано проработать вопрос перевозки товаров в регион в срок до 1 ноября 2025 года. Кроме того, правительство приступило к подготовке предложений по проведению в области десятых Российско-китайских молодежных летних игр в 2026 году, когда регион отметит 80-летие.


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    7 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировала возвращение бабьего лета в Москву

    Синоптик Паршина: Бабье лето придет в Москву во второй половине сентября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина допустила вероятность возвращения бабьего лета в столицу после середины сентября.

    Потепление придет в Московский регион во второй половине первого осеннего месяца, передает РИА «Новости». «Во второй половине месяца ожидается повышение температуры, но будут ли дожди – это вопрос, поэтому не исключено, что бабье лето вернется», – сказала Паршина.

    До этого эксперт отмечала, что небольшое потепление порадует москвичей во вторник, среду и четверг. В предстоящие выходные дни в городе сохранится теплая, но облачная погода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец предрек москвичам потепление до 26 градусов тепла в середине предстоящей рабочей недели.

    Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала наступление бабьего лета в Москве и Подмосковье 8 и 9 сентября.

    До этого директор Гидрометцентра России Юрий Симонов сообщил о приходе долгожданного потепления в столичный регион после августовского похолодания.

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    8 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал главу совета директоров «Евротранса» Мартышова

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве арестовали председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова по обвинению в хищении топлива у подмосковного главка МВД.

    Мещанский суд Москвы отправил под стражу председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова в рамках уголовного дела о хищении горючего, принадлежащего МВД, передает РИА «Новости». «Постановлением Мещанского районного суда Москвы Мартышову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2026 года», – заявил собеседник агентства.

    Адвокаты просили назначить бизнесмену более мягкую меру пресечения и предлагали залог в размере 40 млн рублей.

    Ранее под арест были отправлены трое подчиненных Мартышова. Всем фигурантам инкриминируют присвоение или растрату в особо крупном размере. Никто из них свою вину не признает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова.

    Правоохранители задержали по делу о хищении топлива нескольких топ-менеджеров компании «Евротранс».

    На фоне этих событий котировки топливной организации резко снизились.

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    7 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Московский суд вынес приговор организаторам опасных фотосессий со львами

    Московский суд приговорил к штрафам организаторов опасных фотосессий со львами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Москве оштрафовал трех человек за незаконную организацию опасных фотосъемок со львами, которые впоследствии были переданы в Пермский зоопарк, сообщили в прокуратуре столицы.

    По информации из канала ведомства в мессенджере Max, трое организаторов опасных фотосессий с дикими животными получили штрафы от 200 до 350 тыс. рублей.

    «С учетом позиции государственного обвинителя межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы трое фигурантов признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд назначил каждому из них наказание в виде штрафа на сумму от 200 до 350 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

    В середине июля надзорное ведомство выявило факты использования львов в качестве реквизита для съемок. Хищники находятся под охраной международной Конвенции СИТЕС. Животных изъяли и передали в зоопарк, так как участники подобных мероприятий подвергались серьезной опасности. Сейчас львы находятся в Перми, где за ними ухаживают специалисты.

    Напомним, столичная прокуратура выявила факты незаконного использования львов для платных фотосессий.

    В конце прошлого года владелец изъятой из квартиры в «Москва-сити» львицы перечислил полмиллиона рублей на лечение животного.

    Весной прошлого года суд оштрафовал москвича за продажу краснокнижного львенка без документов.

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    7 сентября 2026, 08:49 • Новости дня
    Осень в Москве потеплела на три градуса за 35 лет

    Климатолог Терешонок: Температура осени в Москве повысилась на три градуса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последние 35 лет средняя осенняя температура в столице России увеличилась на три градуса из-за глобального изменения климата, рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Средняя осенняя температура в столице выросла на три градуса за последние 35 лет в связи с глобальным потеплением, передает ТАСС.

    «Важно отметить, что по причине глобального потепления за 35-летний период осенняя температура в Москве увеличилась на три градуса», – сообщил Терешонок.

    По словам эксперта, общий объем осадков за этот период остался прежним. Однако в последние годы наблюдается тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. Средняя температура осенью за последние десять лет составила плюс 7,0 градуса, а за последние пять лет достигла плюс 7,2 градуса.

    К концу текущего века температура воздуха в осенний период в Москве и на всей территории средней полосы может увеличиться еще на семь-восемь градусов, прогнозирует климатолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росгидромета Игорь Шумаков спрогнозировал значительное потепление климата на всей территории России в ближайшие десять лет.

    Ранее климатолог Николай Терешонок заявил о постепенном превращении осенней погоды в Москве в субтропическую из-за глобального роста температур.

    Специалисты ожидают повышения средней осенней температуры в столице на семь-восемь градусов к концу века.

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    8 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Рэпер Navai возместил ущерб за сбитый в Москве светофор

    Рэпер Navai выплатил компенсацию за поврежденный в ДТП в Москве светофор

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский музыкант Наваи Бакиров, известный под псевдонимом Navai, полностью оплатил восстановление сбитого им в центре Москвы светофора и бордюра, предоставив суду соответствующие платежные документы.

    Иск к артисту был подан Центром организации дорожного движения правительства Москвы, передает РИА «Новости». Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого музыкант, превысив скорость, врезался в бордюр и повредил светофор.

    «Со стороны ответчика поступили документы, в частности платежные поручения, подтверждающие оплату причиненного материального ущерба, а также расходы, понесенные учреждением за подачу искового заявления в суд. На данный момент решается вопрос о согласовании отказа от исковых требований с департаментом транспорта города Москвы», – сообщил представитель ЦОДД в Кунцевском суде.

    Судья предоставила время для решения вопроса об отзыве искового заявления. Следующее заседание назначено на 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спортивный автомобиль Ferrari с рэпером Navai попал в аварию на Зубовском бульваре.

    Данный спорткар не стоял на учете в правоохранительных органах. В июле столичный суд зарегистрировал иск к исполнителю о возмещении ущерба городской инфраструктуре.

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    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

    Размещение в Норвегии южнокорейских самоходных установок и американского комплекса Mk 70 превращает королевство в новый военный плацдарм НАТО у границ России. Эксперты предупреждают, что дальность соответствующих ракет позволяет угрожать Северному флоту и стратегической авиации. Чем опасны универсальные пусковые установки, зачем альянс усиливается в Арктике и какой ответ может подготовить Москва? Подробности

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    Как работает «второй слой» украинской агентуры в России

    Российские спецслужбы задержали еще одного агента украинских спецслужб – гражданина Молдавии, который пытался убить высокопоставленного офицера ВС РФ. Почему именно Молдавия стала поставщиком такого рода «одноразовых террористов» и кто дает им в руки оружие при попадании на российскую территорию? Подробности

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    Американских военных сажают на таблетки ради агрессии

    В США после протестов медиков приостановлено внедрение идеи о поголовной проверке военнослужащих на тестостерон. Почему военный министр Пит Хегсет так озаботился уровнем этого гормона в крови военных – и какой результат в смысле боевой эффективности желают получить Вооруженные силы США? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    • До ранения такого счастья не было

      Молодой кадровый военный Денис Тихонов знал войну только по кинофильмам, но с первых дней принял участие в СВО.

    • Выборы в Германии шокировали всю Европу

      Выборы в Саксонии-Анхальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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