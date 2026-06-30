Ученые выявили связь между генетикой и неудачами в личной жизни

Университет Осло: Решения в личной жизни могут зависеть от генетики

Tекст: Катерина Туманова

Генетические особенности человека могут влиять на вероятность расставания с партнером или сохранения отношений. Исследователи выяснили, что генетические черты, связанные с высшим образованием, высоким уровнем благополучия и поздним рождением детей, способствуют более стабильным союзам, пишет Daily Mail.

В то же время склонность к курению, рискованному поведению и раннему началу половой жизни повышает риск разрывов и разводов. Ученые подчеркивают, что единого «гена развода» не существует. Вероятность сохранения отношений зависит от комбинации тысяч мелких генетических комбинаций.

«Наша судьба не кроется в генах, но если бы отношения были пазлом, наша генетика составила бы часть деталей, которые могут влиять на риск расставания», – заявила ведущий исследователь, социолог из Университета Осло Рут Ева Йоргенсен.

Она добавила, что именно сумма факторов может незначительно повышать или понижать вероятность разрыва.

Исследование основывалось на анализе ДНК тысяч участников Норвежского исследования матерей, отцов и детей. Ученые использовали «полигенные оценки», объединяющие эффекты множества генетических вариантов.

Неожиданным открытием стало то, что люди с генетической предрасположенностью к невротизму немного реже сталкиваются с расставаниями.

Для исключения влияния воспитания исследователи сравнили братьев и сестер. Различия в их личной жизни подтвердили роль наследственности.

По оценкам ученых, общие генетические варианты объясняют около 9% различий в вероятности разрыва у женщин и около 3% у мужчин. При этом факторы окружающей среды остаются ключевыми.

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