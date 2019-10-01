Ученые признали большое число мужей полезным для здоровья женщины

Группа ученых из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) и Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге пришли к выводу, что большое число мужей у женщины положительно влияет на ее здоровье. Исследователи выяснили это после анализа демографических данных, собранных в Танзании за последние два десятилетия.

По мнению ученых, мужчины могут защитить женщину от волнений и переживаний в трудные времена, а также обеспечить их экономическую и социальную стабильность. Выяснилось, что те женщины, которые меньше времени проводят в одиночестве, и быстрее вновь становятся женами, имеют больше детей, а уровень и жизни лучше, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на HindustanTimes.

Ранее ученые выяснили, что мужчины с высоким уровнем интеллекта реже изменят своим женам.