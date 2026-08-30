Tекст: Денис Тельманов

Россия по-прежнему готова вести диалог с украинской стороной на турецкой территории, однако реальных оснований для этого сейчас нет, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отсутствие необходимых условий для возобновления контактов.

«Мы сохраняем нашу открытость к таким переговорам… К сожалению, наличие предпосылок признать мы не можем. Их пока просто нет», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

1 сентября в Бишкеке состоится встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что турецкий лидер предложит услуги Анкары в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине.

Помимо этого, президенты планируют обсудить ситуацию в Черном море, обстановку на Ближнем Востоке, включая Сирию, а также двустороннее энергетическое сотрудничество.

В прошлом году Москва и Киев провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом тех встреч стал обмен военнопленными и телами погибших, а также передача проектов меморандумов о мирном урегулировании.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к миру с учетом текущих реалий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое правительство направило официальное уведомление о готовности предоставить площадку для мирного диалога.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил открытость Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о намерениях Анкары активно содействовать мирному процессу.