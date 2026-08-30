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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    30 августа 2026, 20:00 • Новости дня

    Глава Минтранса Никитин сообщил о планах узаконить овербукинг

    Минтранс России анонсировал обсуждение легализации овербукинга до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское транспортное ведомство намерено узаконить практику перепродажи билетов на авиарейсы, обеспечив защиту прав пассажиров и прозрачность правил для отрасли.

    Министерство транспорта России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА «Новости».

    «В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», – сказал Никитин в ответ на вопрос о сроках легализации овербукинга.

    Ранее министр отмечал, что ведомство готовится узаконить эту практику, руководствуясь защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли.

    По его словам, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России разрабатывает поправки для официального закрепления практики овербукинга.

    В апреле суд оштрафовал авиакомпанию S7 Airlines на 45 тыс. рублей за превышение числа пассажиров над количеством свободных мест.

    В прошлом году депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи лишних авиабилетов.

    30 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»

    Анпилогов: Идея Киева ограничить работу спутников «Рассвет» обречена на провал

    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Требование Украины исключить ее территорию из зоны обслуживания российских спутников «Рассвет» нереализуемо как технически, так и организационно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Киев направил соответствующую ноту в Международный союз электросвязи (МЭС).

    «Запретить спутникам считывать данные с какого-то определенного диапазона – невозможно. Речь идет о направленном сигнале, который поступает напрямую в приемник аппарата с той территории, которая попадает в угол обзора механизма», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «То есть отследить, где именно и в какое время происходит контакт между спутником и данными с поверхности Земли нельзя даже чисто с технической точки зрения. К тому же и сам Международный союз электросвязи (МЭС) не обладает полномочиями что-либо запрещать суверенным государствам», – говорит он.

    МЭС при этом выполняет вполне конкретные технические функции, связанные с международной координацией связи. «Это консультативная международная структура, которая помогает странам регулировать использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, чтобы избежать аварий и помех. Кроме того, союз разрабатывает рекомендательные стандарты спутников для обеспечения бесперебойной связи», – добавляет собеседник.

    «На этом полномочия МЭС заканчиваются. Украина пытается превратить заведомо неполитическую площадку в арену для идеологических баталий, что, впрочем, у нее вряд ли получится, поскольку сам метод организации этой структуры не предполагает диалога с государствами, за исключением оформления рекомендательных нот», – уточняет эксперт.

    «Но даже если бы МЭС имел право что-либо запретить России, то большим вопросом стала бы реализация подобной меры. Как, например, заставить ВС РФ отказаться от использования получаемых со спутника данных? Какие рычаги давления у данной структуры имеются на нашу армию? Никаких», – заключил Анпилогов.

    Ранее Украина потребовала от МЭС вывести территорию страны из зоны обслуживания российской группировки спутников «Рассвет». Соответствующую ноту в организацию направил глава МИД Украины Андрей Сигиба. Он также призвал союзников Киева по всему миру поддержать данную инициативу.

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Неслучайно уже тогда агентство Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект на тот момент выглядел скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около одной тысячи км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы.

    Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

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    29 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Telegraph: Российская ракета «Бандероль» заблокировала украинские порты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование Россией новейшей крылатой ракеты «Бандероль» сыграло решающую роль в блокировке портовой инфраструктуры на Украине, пишет британское издание The Daily Telegraph.

    По версии The Daily Telegraph, с конца июля эти боеприпасы «превратили черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону, закрытую для грузовых судов», передает ТАСС. В результате в Черноморске и Одессе коммерческое судоходство практически остановилось.

    Президент Ассоциации украинских портов Дмитрий Баринов сообщил, что с 20 июля по 20 августа из Одессы выходило в среднем лишь одно судно в сутки. Ранее этот показатель достигал восьми кораблей.

    Зарубежные журналисты отмечают резкое падение экспорта зерна, обеспечивающего 60% всех экспортных доходов Киева. В первой половине августа поставки сократились на 75% в годовом исчислении. Экономисты прогнозируют, что к концу года страна может потерять 1,5% ВВП из-за простоя черноморских гаваней.

    Ранее французское издание Le Monde сообщило о полной парализации работы крупных портов Украины.

    Систематические российские удары в четыре раза сократили объемы перевозок через черноморский коридор.

    Крупные торговые суда перестали заходить в гавани Большой Одессы.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 21:40 • Новости дня
    Пропавшего в Ленобласти двухлетнего мальчика нашли мертвым в пруду

    МЧС: Пропавшего в Ленобласти двухлетнего мальчика нашли мертвым в пруду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели в Ленинградской области завершили поиски двухлетнего жителя деревни Надкопанье, его тело обнаружили в пруду недалеко от места исчезновения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

    «Тело ребенка обнаружено в пруду. Передано сотрудникам полиции», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Мальчик в возрасте двух лет бесследно исчез в субботу на территории Волховского района. Инцидент произошел в деревне Надкопанье, которая располагается в непосредственной близости от рек Паша и Косопаша.

    Сразу после поступления сигнала о пропаже развернулась активная поисковая кампания. Для обследования местности были оперативно задействованы профессиональные спасатели, наряды полиции и многочисленные добровольцы.

    В июне текущего года в Красноярском крае двухлетний мальчик утонул в септике во дворе частного дома.

    Зимой следователи обнаружили тело пропавшего петербургского школьника в водоеме на территории Ленинградской области.

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    29 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Россиянин Земляков стал чемпионом Европы по скалолазанию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Петр Земляков завоевал золотую медаль в лазании на скорость на чемпионате Европы по скалолазанию во французском Лавале.

    Результат отечественного спортсмена составил ровно пять секунд, передает РИА «Новости». Второе место занял француз Марсо Гарнье с результатом 5,05 секунды.

    Бронзовую награду турнира получил брат победителя Иван Земляков, который в напряженной борьбе за третье место обошел украинца Григория Ильчишина, показав время 6,25 секунды.

    В ходе соревнований, на стадии 1/8 финала, будущий чемпион Европы установил новый рекорд России, преодолев трассу за 4,86 секунды.

    Международная федерация World Climbing отстранила российских спортсменов от соревнований в марте 2022 года, однако в феврале 2026-го они были допущены до турниров в нейтральном статусе.

    Несколькими днями ранее отечественный гимнаст Даниил Смирнов завоевал золото в личном многоборье на чемпионате Европы в Загребе.

    В начале августа российские атлеты Никита Шлейхер и Руслан Терновой одержали победу на европейском первенстве по водным видам спорта в Париже.

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    30 августа 2026, 15:51 • Новости дня
    Водитель попавшего в ДТП на Ставрополье автобуса подменял отца

    Tекст: Денис Тельманов

    За рулем пассажирского автобуса, разбившегося на трассе «Кавказ», находился Акакий Топадзе, который отправился в рейс вместо своего отца.

    Водителем автобуса, который попал в ДТП, был Акакий Топадзе. Он поехал по маршруту вместо своего отца, передает РИА «Новости».

    Трагедия произошла ночью 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ».

    Пассажирский транспорт, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком «КамАЗ» и вылетел в кювет.

    В результате аварии погибли шесть человек, один из них скончался в реанимации. По данным Минздрава РФ, в больницы Ставропольского края доставили 26 пострадавших, среди которых девять детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв ДТП на трассе «Кавказ» выросло до шести человек.

    Большинство пассажиров разбившегося автобуса оказались гражданами Грузии.

    Работники тбилисского автовокзала опровергли отправление этого рейса со своей станции.

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    30 августа 2026, 14:27 • Новости дня
    В офисе немецкого депутата заметили кружку «Армия России»

    У немецкого политика из партии АдГ Тильшнайдера нашли кружку «Армия России»

    Tекст: Вера Басилая

    В рабочем кабинете заместителя руководителя отделения «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ханса-Томаса Тильшнайдера обнаружили сувенирную кружку с символикой российских вооруженных сил, сообщает Bild.

    Немецкий политик Ханс-Томас Тильшнайдер пытался юридически заблокировать обнародование видеозаписей из своего кабинета. Журналисты заметили на кадрах предмет посуды с надписью «Армия России», передают СМИUra.ru.

    «Эта кружка просто здесь стоит. Мне ее когда-то подарили», – сказал Тильшнайдер в комментарии изданию.

    Депутат принадлежит к крылу партии, выступающему за нормализацию отношений с Москвой. После начала конфликта он посещал Россию, однако досрочно прервал визит из-за критики коллег. В октябре 2025 года политик также присутствовал на приеме в российском посольстве в Берлине по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил возможность создания коалиции с «Альтернативой для Германии» из-за контактов оппозиции с российскими властями.

    Власти Германии начали прорабатывать варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай победы правой партии на сентябрьских земельных выборах.

    Ранее основательница партии ССВ Сара Вагенкнехт предрекла поражение союзу ХДС в этом регионе.

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    30 августа 2026, 16:26 • Новости дня
    Рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.

    Трагический инцидент произошел на строительной площадке на севере столицы, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранительных органов, рабочий упал с высоты девятого этажа. Несчастный случай произошел в ночное время на стройке, расположенной на улице 3-го Ямского Поля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле тяжелая бетонная плита обрушилась на двух строителей на улице Багрицкого.

    В апреле на объекте по улице Автозаводской один человек скончался в результате падения с высоты.

    Месяцем ранее в районе Солнцево рабочий сорвался с десятого этажа в лифтовую шахту.

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    30 августа 2026, 14:07 • Новости дня
    В Москве открыли мемориальную доску актера Игоря Кваши

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь народного артиста РСФСР Игоря Кваши, установленной на доме, где он жил долгие годы.

    Памятный знак в честь Игоря Кваши появился на фасаде дома в Глинищевском переулке, где знаменитый артист прожил 55 лет, передает РИА «Новости». В торжественном мероприятии участвовали художественный руководитель театра Владимир Машков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сын актера Владимир Кваша, а также известные деятели культуры.

    «В этом году легендарному театру «Современник» исполнилось 70 лет, и мы вспоминаем величайших создателей, молодых ребят, которые, подписавшись кровью, создали нечто абсолютно новое. Из этих семерых смелых Игорь Владимирович был, наверное, самым благородным», – сказал Машков во время церемонии.

    Эрнст подчеркнул выдающийся вклад Кваши в развитие телевидения, отметив его роль в успехе программы «Жди меня». По словам руководителя телеканала, актер воспринимал свою работу как миссию, пропуская каждую историю через себя, что помогало находить потерянных людей на протяжении десятилетий.

    Мемориальная доска, созданная скульптором Александром Свиязовым и архитектором Светланой Волковой, включает портрет артиста на фоне здания «Современника» и группы молодых актеров – основателей театра.

    Игорь Кваша сыграл более 50 ролей и поставил пять спектаклей, посвятив десятилетия ежедневной работе в родном театре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил коллектив московского театра «Современник» орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Позже глава государства присвоил актрисе этого учреждения Марине Нееловой звание Героя Труда.

    В начале августа художественный руководитель театра Владимир Машков рассказал российскому лидеру о посвященной театральному закулисью выставке «Наследие. Театр. Великие».

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    30 августа 2026, 14:22 • Новости дня
    Песков заявил о самой продвинутой интеграции России и Белоруссии в СНГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Взаимодействие России и Белоруссии достигло максимального уровня интеграции среди всех государств, ранее входивших в состав Советского Союза.

    Отношения между Москвой и Минском являются наиболее глубокой формой объединения на постсоветском пространстве, передает РИА «Новости». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это основная встреча, и давайте не забывать, что все-таки это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза. Повестка дня настолько обширная, что она требует регулярных встреч», – заявил официальный представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину.

    Таким образом Песков ответил на вопрос о необходимости дополнительных переговоров перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

    Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко в резиденции Ново-Огарево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президенты России и Белоруссии встретились в неформальной обстановке в подмосковном Ново-Огарево.

    Во время этих переговоров Александр Лукашенко заявил об отсутствии нерешенных двусторонних вопросов.

    Белорусский лидер также сообщил о разработке новых форматов взаимодействия для ускоренного развития высокотехнологичной отрасли.

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    30 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Еврокомиссия решила ограничить сервисы аренды Airbnb

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские власти разрабатывают инициативу для борьбы с сервисами краткосрочной сдачи квартир туристам, чтобы остановить резкий рост цен на недвижимость для местных жителей.

    Брюссель готовит нормативный акт, призванный помочь странам ЕС урегулировать деятельность платформ краткосрочной аренды, передает РИА «Новости». Главной целью инициативы является снижение нагрузки на европейский рынок жилья.

    Массовая сдача недвижимости путешественникам стала причиной серьезных конфликтов между туристическим бизнесом и муниципальными властями. Чиновники отмечают, что засилье туристов усугубляет кризис доступности квадратных метров.

    «Будущий закон ЕС, получивший название «закон о доступном жилье», установит критерии, которые города и регионы смогут использовать для применения соразмерных мер по снижению подобной нагрузки», – говорится в публикации.

    Исследовательский центр Еврокомиссии подсчитал, что в популярных локациях доля квартир для отпускников достигает 20% от всего жилого фонда. В качестве примера приводится итальянский Сорренто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Барселоны Жауме Колльбони заявил о намерении отозвать лицензии на краткосрочную аренду жилья.

    Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против сервиса Booking.com.

    Издание Politico описало проблему овертуризма для жителей популярных городов Европы.

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    30 августа 2026, 13:54 • Новости дня
    Минтранс сообщил о готовности России возобновить полеты на Кубу

    Минтранс: Россия заинтересована в восстановлении полетов на Кубу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова возобновить полномасштабное авиасообщение с Кубой сразу после решения проблемы с нехваткой авиационного керосина на острове, заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

    По словам Никитина, Россия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Кубой, как только нормализуется ситуация с топливом на острове, передает РИА «Новости».

    «Мы заинтересованы в том, чтобы восстановить стабильное воздушное сообщение между нашими странами, находимся в постоянном контакте с кубинскими коллегами. Но для того, чтобы запустить полетные программы в прежнем объеме, необходимо создать абсолютно стабильные и безопасные условия для перевозчиков», – сообщил Никитин.

    По словам главы Минтранса, главным препятствием сейчас является нехватка авиационного керосина на Кубе. Как только проблема с топливом будет решена, Россия сможет незамедлительно возобновить полетные программы в полном объеме. Эти заявления прозвучали в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    В феврале авиакомпании «Россия» и Nordwind изменили программу полетов на Кубу из-за сложностей с заправкой.

    Позже глава Минтранса Андрей Никитин назвал наличие горючего главным условием для возобновления рейсов.

    В начале августа кубинское министерство транспорта подтвердило продолжение совместной работы над перезапуском прямого авиасообщения.

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    30 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Песков назвал главные приоритеты России

    Песков: Приоритетом России является решение задач СВО и безопасность в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Приоритетами России являются решение задач специальной военной операции (СВО) и выстраивание новой архитектуры безопасности на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Для нас приоритетом является решение тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Это задача номер один», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передают «Вести».

    Представитель Кремля также отметил необходимость формирования новой архитектуры безопасности на европейском континенте. По его словам, этот вопрос также входит в число важнейших государственных приоритетов.

    В прошлом месяце Дмитрий Песков заявил о намерении России продолжать спецоперацию до полной победы.

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    30 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка Алина Загитова открыла школу фигурного катания

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитая российская спортсменка Алина Загитова дала старт работе нового спортивного учреждения в столице Татарстана, выступив на льду вместе с юными воспитанниками.

    В торжественной церемонии запуска объекта приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, передает РИА «Новости».

    Мероприятие также посетили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и глава регионального министерства спорта Владимир Леонов.

    После официальной части состоялись показательные выступления. На лед вышли начинающие спортсмены и сама прославленная фигуристка, которая затем провела автограф-сессию для всех желающих.

    «Сегодня открывается новая страница в развитии фигурного катания не только Татарстана, но и всей страны. Перед нами один из лучших дворцов, где, как отметил Рустам Минниханов, созданы все условия для фигуристов. Это наш общий успех: спасибо команде и Алине Загитовой за активное участие в проекте, двигаемся только в гору!» – заявил Леонов.

    Спортсменка выиграла Олимпийские игры и чемпионат Европы в 2018 году. Весной 2019 года она стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о паузе в карьере. Сейчас Загитовой 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года власти Татарстана отклонили проект школы Алины Загитовой из-за высокой стоимости.

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал отказ в финансировании строительства спортивного объекта.

    Ранее Президентский фонд культурных инициатив не предоставил фигуристке грант на создание ледового шоу «Алые паруса».

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    30 августа 2026, 12:24 • Новости дня
    Россияне Петров и Штыль выиграли золото чемпионата мира в каноэ-двойках

    Tекст: Вера Басилая

    Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль финишировали первыми на дистанции 500 метров, опередив соперников из Бразилии и Венгрии на чемпионате мира по гребле в Польше.

    Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м, передает ТАСС. Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, преодолели дистанцию за одну минуту и 39,23 секунды.

    Второе место занял бразильский экипаж Габриэла Ассунсао и Джекки Насименто, уступивший лидерам 0,58 секунды. Бронзовые медали достались венгерским гребцам Криштофу Коллару и Иштвану Юхасу с отставанием в 0,80 секунды.

    24-летнему Петрова эта победа принесла шестой титул чемпиона мира. Его напарник, 40-летний серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Штыль, завоевал золотую медаль мирового первенства в 19-й раз. Турнир завершится 30 августа.

    В июне российские каноисты завоевали золото на чемпионате Европы в Португалии.

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    30 августа 2026, 14:54 • Новости дня
    Российская пловчиха победила на заплыве в Дарданеллах

    Россиянка Короткова одержала победу на межконтинентальном заплыве в Дарданеллах

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянка Марина Короткова показала лучший результат среди женщин старшего возраста на межконтинентальном заплыве через пролив Дарданеллы в Турции.

    Марина Короткова заняла первое место в категории от 65 до 69 лет на 39-м заплыве через турецкий пролив Дарданеллы, передает РИА «Новости». Она проплыла дистанцию за 56 минут 54 секунды. Всего в воскресном соревновании приняли участие более 1,5 тыс. пловцов.

    «Я участвовала в заплыве впервые, а в июне проплыла 150 км по Дону», – рассказала победительница. Третье место в возрастной группе от 35 до 39 лет досталось еще одной россиянке Екатерине Барбашиной.

    Организаторы отмечают, что из-за сильного южного течения фактическая дистанция сокращается с пяти до трех с половиной километров. Опытные участники предупреждают, что плыть по прямой линии ошибочно. В этом году особое внимание уделили мерам безопасности после гибели российского спортсмена на Босфоре в августе 2025 года.

    Количество участников из России выросло почти втрое и достигло 50 человек из 300 иностранных атлетов. Об этом сообщил представитель турагентства Wilusa Tur Эрхан Измирлиоглу.

    Неделей ранее около 2,5 тыс. спортсменов переплыли пролив Босфор.

    В августе прошлого года российский пловец Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва.

    После этого инцидента турецкие организаторы усилили меры безопасности на соревнованиях в Дарданеллах.

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