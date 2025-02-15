Фигурист Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной

Tекст: Вера Басилая

Российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца гимнастке Дине Авериной, пишет «Спорт-Экспресс».

Событие произошло 14 февраля во время их совместного путешествия в Абу-Даби. Дина опубликовала в соцсетях фотографию с кольцом и коротким комментарием: «Я сказала «да». 14.02.25».

Соловьев оставил комментарий под постом своей возлюбленной, отметив, что он самый счастливый человек на Земле.

Пара впервые объявила о своем романе в январе, после чего отправилась в путешествие, делясь теплыми снимками с подписчиками.

В декабре на Первом канале стартовало шоу «Народный Ледниковый», в котором участники встали в пару с профессиональными фигуристами. Дина Аверина попала в пару с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

Дина Аверина завершила свою карьеру в 2024 году. Она является 18-кратной чемпионкой мира и обладательницей олимпийского серебра. Дмитрий Соловьев стал олимпийским чемпионом в Сочи-2014 и серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. Он также бронзовый призер чемпионата мира и Европы в танцах на льду.