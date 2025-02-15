Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Фигурист Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной
Фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной во время их совместного путешествия в Абу-Даби.
Российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца гимнастке Дине Авериной, пишет «Спорт-Экспресс».
Событие произошло 14 февраля во время их совместного путешествия в Абу-Даби. Дина опубликовала в соцсетях фотографию с кольцом и коротким комментарием: «Я сказала «да». 14.02.25».
Соловьев оставил комментарий под постом своей возлюбленной, отметив, что он самый счастливый человек на Земле.
Пара впервые объявила о своем романе в январе, после чего отправилась в путешествие, делясь теплыми снимками с подписчиками.
В декабре на Первом канале стартовало шоу «Народный Ледниковый», в котором участники встали в пару с профессиональными фигуристами. Дина Аверина попала в пару с фигуристом Дмитрием Соловьевым.
Дина Аверина завершила свою карьеру в 2024 году. Она является 18-кратной чемпионкой мира и обладательницей олимпийского серебра. Дмитрий Соловьев стал олимпийским чемпионом в Сочи-2014 и серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. Он также бронзовый призер чемпионата мира и Европы в танцах на льду.