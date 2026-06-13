  • Новость часаВС России за сутки освободили в Константиновке 172 здания
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Война с Ираном принесла США и выгоду, и проблемы
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде
    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada
    В МИД сообщили о попытках Запада сорвать председательство России в АТЭС
    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    Спасатели рассказали подробности спасения раненого кита у Териберки
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    13 июня 2026, 13:47 • Новости дня

    В Красноярском крае двухлетний малыш утонул в септике

    В Красноярском крае двухлетний малыш утонул в септике во дворе частного дома

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В частном доме поселка Октябрьского Красноярского края двухлетний мальчик утонул в септике во дворе, по факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по региону.

    В Богучанском округе Красноярского края возбудили дело после гибели двухлетнего ребенка в септике, сообщает СУ СК по региону. «В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в септике во дворе дома на улице Таежной поселка Октябрьского тела двухлетнего ребенка. По данному факту Богучанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в официальном сообщении.

    По версии следствия, трагедия произошла 12 июня. 40-летняя местная жительница занималась бытовыми делами в частном доме, где вместе с ней находились трое ее малолетних детей. Около 11 часов двухлетний сын вышел во двор, а вскоре мать обнаружила его в септике на территории дома без признаков жизни.

    Сейчас следствие проводит необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося и проверки условий, при которых ребенок смог попасть в опасное сооружение во дворе частного дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Зеленодольском районе Татарстана четырехлетний мальчик и 34-летний мужчина утонули при катании на сапборде по Волге без спасательных жилетов.

    Ранее в Якутии следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в реке у села Арылах. До этого в том же Красноярском крае семилетний мальчик утонул в реке Кан около села Бражное, по факту его гибели также возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

    Комментарии (12)
    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил абсолютную уверенность в том, что Россия научит Европу жизни.

    Медведев заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что Россия научит Европу жизни.

    «Научим, научим, даже не сомневайтесь», – заверил Дмитрий Медведев, комментируя перспективы взаимоотношений с европейскими государствами.

    В мае Дмитрий Медведев предложил внушить Европе животный страх для предотвращения масштабного конфликта.

    Комментарии (10)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    13 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин раскритиковал скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественную ракетно-космическую отрасль необходимо популяризировать среди молодого поколения реальными научными прорывами, а не модными коллаборациями с известными брендами одежды, считает летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

    «Для меня космос и космонавтика – это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. <…> Что первично и что вторично –  привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», – сказал он ТАСС.

    Так Юрчихин прокомментировал сообщение о том, что бренд Prada будет шить одежду для астронавтов, в частности, один из костюмов уже представлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аудитор НАСА сообщил, что задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне. Глава НАСА Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов.


    Комментарии (9)
    12 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения

    Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук указал на украинский след в покушении

    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, что указывает на «устойчивые признаки» потенциального заказчика, заявил он.

    «Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения – признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив.<…> Это теракт», – сказал Пинчук ТАСС.

    В пятницу, 12 июня, в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.


    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

    Комментарии (2)
    12 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве нейтрализованы два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве уничтожены два дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В течение дня на подлете к Москве по состоянию на 19.40 силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ. При этом в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    Минобороны доложило об уничтожении за ночь над Россией более 175 дронов ВСУ

    Минобороны доложило об уничтожении за ночь над Россией 177 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале доложило об уничтожении 177 дронов ВСУ над регионами страны, а также акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями. А также над Московским регионом, Краснодарским  краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


    Комментарии (2)
    13 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    Стало известно о задержании в Армении блогера и математика Михаила Вербицкого

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Армении взяли под стражу математика и блогера Михаила Вербицкого, признанного экстремистом и террористом, который находился в международном розыске за призывы к террористической деятельности.

    Вербицкого (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) взяли под стражу в ереванском аэропорту Звартноц. Мужчину поместили в специальную комнату для задержанных на территории авиаузла, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники «Известий».

    «Блогер и математик Михаил Вербицкий был задержан полицией Армении», – отметили в правоохранительном ведомстве Армении.

    Известно, что ранее математик публично призывал к нанесению ударов по территории России.

    В январе 2025 года МВД России объявило Вербицкого в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Росфинмониторинг включил блогера в реестр террористов и экстремистов.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    МИД заявил о новых правилах пересечения границы для дипломатов

    МИД: Россия вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза, сообщает департамент государственного протокола МИД России.

    С 15 июня Россия изменит правила прохождения государственной границы для сотрудников диппредставительств государств Евросоюза, передает ТАСС. Теперь для них начнет действовать специальный уведомительный порядок.

    «Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран – членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве», – отмечается в сообщении МИД.

    В январе 2026 года Швеция уведомила российское посольство об обязанности дипломатов заранее информировать власти ЕС о пересечении границ Шенгенской зоны.

    Аналогичные ограничения на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза ввела Дания.

    Ранее Европейская комиссия обязала представителей России сообщать о планируемых визитах минимум за сутки до въезда на территорию объединения.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин заявил о необходимости помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием.

    Президент Владимир Путин назвал главной задачей общества и государства помощь молодым людям в поиске своего предназначения, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, важно, чтобы каждый человек занимался делом с удовольствием.

    Заявление прозвучало в День России во время традиционного награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий.

    «Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях», – отметил Путин. Президент добавил, что поддержка в поиске призвания поможет молодежи добиваться таких же выдающихся успехов, как и нынешние лауреаты.

    Торжественная церемония вручения государственных наград началась в Большом Кремлевском дворце.

    Владимир Путин назвал лауреатов премий незаурядными и сильными людьми.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    BZ узнала о страхе германцев перед антироссийскими санкциями из-за рыбы

    BZ: В Германии боятся антироссийских санкций из-за рыбы

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередной пакет европейских санкций направлен на банки, танкеры для перевозки сжиженного природного газа и рыбные ресурсы, причем последние могут серьезно пострадать на фоне рекордного роста поставок морепродуктов из России, пока 17% всего импорта рыбы в Германию приходится на Россию.

    Европейский союз намерен ввести ограничения против российской рыбной отрасли, пишет Berliner Zeitung. С 2021 года, согласно Федеральному статистическому управлению, объемы поставок морепродуктов в ФРГ увеличились почти втрое, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

    «Мы сосредоточимся на секторах, которые пострадают больше всего, в том числе, впервые, на рыболовстве», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ожидается, что в рамках грядущего пакета санкций ввоз некоторых видов водных биоресурсов значительно ограничат. Поставки трески планируется полностью запретить.

    В 2025 году на долю немецких компаний пришлось около 40% стоимости всего европейского импорта российской рыбы. Сейчас поставки из России составляют почти 17% от общего объема ввозимой в Германию рыбной продукции. От 55% до 72% минтая для популярных полуфабрикатов поступает на местные заводы от российских рыбаков.

    «Соглашение по санкциям должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. Однако оно особенно затронет немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК предложила запретить импорт российской трески. посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций. Песков назвал санкции ЕС против российских банков привычным давлением.

    Комментарии (2)
    13 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций

    Посол Гармонин: Швейцария лишает себя нейтралитета из-за поддержки санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    Присоединение к западным антироссийским санкциям разрушает статус Швейцарии как независимого государства и отпугивает потенциальных мировых клиентов от местного финансового сектора, заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    Поддержка антироссийских ограничений наносит серьезный ущерб имиджу европейской страны. Несмотря на внеблоковый статус и отсутствие членства в Евросоюзе, с 2022 года Берн поддерживает все рестрикции Вашингтона и Брюсселя.

    «Пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Откровенная банковская дискриминация российских клиентов является самой эффективной антирекламой услуг финсектора конфедерации», – заявил посол РИА «Новости».

    По словам дипломата, подобные действия демонстрируют странам мирового большинства реальную зависимость местных банков от западных столиц. Разумные инвесторы делают соответствующие выводы, что в итоге оборачивается для швейцарцев колоссальной упущенной выгодой.

    Гармонин обратил внимание на однобокость местной прессы. Журналисты предпочитают рассуждать о проблемах российской экономики, намеренно замалчивая потери собственной страны от закрытого неба и ухода с перспективного рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария ужесточила правила выдачи виз российским гражданам. Посол Гармонин заявил о том, что стратегия нацбезопасности Швейцарии стала антироссийской. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил в мае об окончательной утрате Швейцарией статуса нейтрального государства.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать

    Россия поддержит способного вернуть авторитет ООН кандидата в генсеки

    Tекст: Катерина Туманова

    Кандидат на пост генсекретаря ООН, который повысит авторитет организации и сократит затраты, получит одобрение и поддержку России, заявил директор департамента международных организаций МИД, глава российской делегации Кирилл Логвинов на закрытии 66-й сессии Комитета ООН по программе и координации (КПК).

    «Любые осуществляемые реформы должны предполагать как повышение эффективности и результативности работы ООН, в частности путем сокращения затрат, так и восстановление утраченного в последние годы авторитета организации и доверия к ней», приводит его слова ТАСС.

    Логвинов отметил, что эта задача должна стать ключевой для будущего генерального секретаря ООН. Такого кандидата будет готова поддержать Россия.

    Дипломат добавил, что прошедшая сессия комитета была сложной, однако командная работа позволила согласовать большинство программ и докладов. Была создана качественная основа для консенсуса, поскольку большинство делегаций понимает предназначение комитета.

    Логвинов подчеркнул важность проверки соответствия работы Секретариата ООН выданным мандатам. Он сказал, что на фоне искусственного кризиса ликвидности роль комитета в утверждении программной деятельности остается чрезвычайно важной, особенно в условиях необходимости реформирования ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша. Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу. Кандидат в генсеки    ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине.


    Комментарии (0)
    Главное
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР
    Мадьяр анонсировал крупнейшее разоблачение правительства Орбана
    Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России
    Додик обвинил Украину в попытке спровоцировать протесты в России
    Захарова парой слов описала действия Зеленского в отношении русского языка
    В центре Вашингтона обнаружили зашифрованную угрозу убийства Трампа
    Умер сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» актер Паул Буткевич

    Война с Ираном принесла США и выгоду, и проблемы

    Глава Белого Дома неожиданно заявил, что любит инфляцию. В США она показала значительный рост из-за повышения цен на нефть и удорожания бензина внутри страны. Для американских нефтяников это манна небесная, которая приносит десятки миллиардов дополнительных доходов. Однако для бизнеса и простых американцев это стало проблемой. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР

    Газета The Wall Street Journal назвала Северную Корею страной с «самой удивительной историей экономического успеха в мире». Сегодня по улицам Пхеньяна носятся китайские электромобили, в городе появились зоомагазины, интернет-кафе с играми и автосалоны с BMW. Только за прошлый год в столице построили больше жилья, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго. В чем причины этого экономического рывка и какова роль России в его реализации? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации