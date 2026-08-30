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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    17 комментариев
    30 августа 2026, 20:23 • Новости дня

    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ

    Канцлер ФРГ Мерц назвал расходы на оборону важнее родительских пособий

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает необходимым отдать приоритет оборонным расходам перед социальными выплатами на фоне недостаточной боеготовности бундесвера.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости поставить расходы на оборону выше социальных выплат, в частности родительских пособий, передает РИА «Новости». По его мнению, бундесвер в настоящее время не обладает должным уровнем боеготовности.

    «Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» – подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Политик также отметил, что Германия планирует досрочно выполнить требование НАТО и довести оборонные расходы до 5% от национального ВВП. За последние 12 месяцев траты на армию увеличились на 25 млрд евро, достигнув отметки почти в 125 млрд евро.

    Согласно прогнозам МИД Германии, целевой показатель в 5% может быть достигнут к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств для пересмотра европейского финансового плана в пользу оборонных расходов.

    Ранее Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных вооружений стоимостью почти 12 млрд евро.

    В прошлом году немецкие власти ограничили финансирование реформы социальной сферы ради покрытия рекордного дефицита бюджета.

    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    В Британии опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    30 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии 15-летний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пишет Bild.

    Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

    По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

    Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

    Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

    Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    28 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink

    Российские войска успешно ограничили работу системы связи Starlink для нужд ВСУ

    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства радиоэлектронной борьбы критически снизили эффективность американской спутниковой связи Starlink, лишив украинскую армию главного технологического преимущества на линии фронта, пишут СМИ.

    Испанская газета El Mundo сообщает о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы американской спутниковой связи, передает ТАСС.

     «Окно возможностей Starlink закрывается. Российские системы радиоэлектронной борьбы не блокируют его полностью, но снижают его эффективность», – заявил изданию украинский военный Игорь Луценко.

    Военнослужащий добавил, что без собственного технологического суверенитета у страны нет будущего.

    Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Владимир Зеленский просил Дональда Трампа в Белом доме посодействовать в использовании Starlink. Однако американский лидер не дал однозначного ответа, а основатель SpaceX Илон Маск и вовсе отказался от встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink.

    Президент США не поддержал просьбу Киева об использовании данной сети для атак по российской территории.

    На фоне подобных отказов Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

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    28 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink

    В России стартовало серийное производство комплекса РЭБ «Волна купол гарант»

    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В России развернуто серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы, который эффективно нейтрализует работу спутниковой системы связи Starlink.

    Российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серию систему радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант», способную подавлять сеть Starlink, передает ТАСС.

    Источник в отрасли подчеркнул успешность разработки.

    «Система «Волна купол гарант» оказалась эффективной, и мы начали ее тиражировать, производить серийно. Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, комплекс не мешает работе наземных терминалов, а целенаправленно воздействует на орбитальные спутники. Мощный радиосигнал ослепляет антенны космических аппаратов, вызывая отказ систем. Одно устройство может парализовать связь на обширной территории, а несколько – закрыть целый регион.

    Собеседник также напомнил, что создатель Starlink Илон Маск недавно получил орден Свободы от Владимира Зеленского. В ответ на содействие в ударах беспилотников российские инженеры создали эффективное противодействие. Ранее испанская газета El Mundo писала о жалобах украинских военных на серьезные сбои в работе Starlink из-за российских систем РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант».

    Военные развернули новые системы радиоэлектронной борьбы на трассе «Новороссия».

    Отечественные средства РЭБ критически снизили эффективность американской спутниковой связи на линии фронта.

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    29 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    @ Axel Schmidt/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия намерена возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, информацию об этом подтвердили три немецких чиновника, знакомых с ситуацией, передает RT.

    Один из собеседников издания подчеркнул необходимость решительных действий в ответ на предполагаемое нападение. «Необходимы жесткие меры», – заявил он.

    В качестве возможных ответных шагов Берлин рассматривает ужесточение санкционного давления. Кроме того, обсуждается возможность значительного увеличения объемов поставок вооружений на Украину.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки на аэропорт Лейпцига.

    Немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от воздушной гавани.

    Следователи выявили на одном из найденных аппаратов генетические следы.

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    30 августа 2026, 11:41 • Новости дня
    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Verivox: ФРГ заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии
    @ B. Leitner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители ФРГ вынуждены платить за электричество более чем в два раза больше среднего показателя среди ведущих экономик мира из-за огромных внутренних налогов, свидетельствуют данные портала Verivox.

    Во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими тарифами на свет среди государств Группы двадцати, передает ТАСС.

    Средняя цена одного киловатт-часа в стране достигла 35,6 евроцента, тогда как средний показатель по G20 составил около 16,3 евроцента. Вслед за ФРГ расположились Италия и Британия с показателями 34,5 и 32,4 евроцента соответственно.

    Главной причиной столь высоких тарифов в Германии стало тяжелое налоговое бремя. Сейчас более 60% стоимости электроэнергии приходится на различные пошлины, надбавки и сетевые сборы. Остальную часть конечной цены формируют затраты поставщиков на закупку, сбыт и обслуживание.

    «Цены на электроэнергию в Германии относятся к числу самых высоких в мире», – заявил эксперт портала Verivox по энергетике Торстен Шторк. По его словам, непосредственно на производство энергии уходит лишь около трети от итоговой суммы для частных потребителей.

    Самое дешевое электричество зафиксировано на Кубе и в Эфиопии, где киловатт-час стоит менее одного евроцента. В настоящее время средняя мировая цена составляет 15,1 евроцента, что на 30% превышает показатели пятилетней давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие потребители переплатили 5,4 млрд евро за газ и свет за первые пять месяцев 2026 года из-за невыгодных тарифов.

    Цены на газ в Германии выросли в пять раз с 2020 года на фоне отказа от российских энергоресурсов.

    Россия вошла в тройку лидеров G20 по самой дешевой электроэнергии для населения.

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    29 августа 2026, 19:20 • Новости дня
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале следующей недели канцлер Германии Фридрих Мерц намерен анонсировать индивидуальные ограничительные меры в отношении Москвы, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, поводом станет инцидент с беспилотным аппаратом в Лейпциге, передает ТАСС. Пакет ограничений может включать высылку сотрудников дипмиссии, закрытие Русского дома в Берлине и передачу Киеву новых вооружений.

    Истинной причиной такого шага называется желание властей подорвать рейтинги партии «Альтернатива для Германии» накануне региональных голосований. Выборы состоятся 6 сентября в Саксонии – Анхальт, а 20 сентября – в Мекленбурге – Передней Померании и столице страны. Во всех трех регионах оппозиционная партия уверенно лидирует в опросах общественного мнения.

    Правительство обвиняет политических конкурентов в пророссийских взглядах, поэтому рассчитывает снизить их поддержку резкой риторикой за три дня до голосования. В рамках политического давления Берлин планирует вновь вызвать посла России в министерство иностранных дел. Журналисты отмечают, что власти намерены провести «всевозможные санкционные интервенции» внутри страны.

    Напомним, Мерц сообщил о наличии улик против организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига.

    Правительство Германии рассматривает возможность расторжения соглашения о работе Русского дома в Берлине.

    Власти страны прорабатывают варианты жесткой изоляции партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих земельных выборах.

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    28 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    @ Adam Hauner/wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Чешские предприятия подготовили для нужд украинской армии масштабную партию бронетехники, состоящую из сотен обновленных танков советского образца.

    Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников сообщил, что Чехия подготовила для украинских военных около 800 боевых машин, передает РИА «Новости».

    «Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72», – сказал эксперт во время выступления в пресс-центре.

    По словам аналитика, в советский период эти танки производились на чехословацких предприятиях по лицензии. Модернизация техники оплачивалась за счет средств США и Нидерландов, тогда как чешская сторона предоставила заводы и профильных специалистов.

    Плотников также добавил, что Чехия активно участвует в коалиции по обеспечению боеприпасами, занимаясь поиском 155-миллиметровых снарядов по всему миру. Значительную роль в поставках вооружений играет частная компания Czechoslovak Group, принадлежащая Михалу Стрнаду. Представители холдинга уже замечены в ряде стран СНГ, что требует внимания со стороны российских ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Чехии Петр Павел заявил о сокращении вдвое числа стран-доноров для закупки боеприпасов.

    Вопреки предвыборным обещаниям Прага сохранила теневую схему поставок артиллерийских снарядов украинским войскам.

    В прошлом году Украина получила до 3,5 млн снарядов по чешской инициативе.

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    28 августа 2026, 16:44 • Новости дня
    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ

    Рар: Провал ХДС и СДПГ на выборах в восточных землях ФРГ усилит требования об отставке Мерца

    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ
    @ Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты сентябрьских выборов в восточных землях ФРГ могут серьезно усилить позиции «Альтернативы для Германии» и одновременно спровоцировать кадровые перестановки в ХДС и СДПГ. В случае убедительной победы АдГ давление на канцлера Фридриха Мерца с требованием его отставки будет нарастать, считает германский политолог Александр Рар. При этом Мерц ранее исключил сотрудничество с АдГ, обвинив партию в связях с Россией.

    «В последние годы демографические и социологические прогнозы в ФРГ нередко оказывались неточными. В частности, прослеживалась тенденция занижать рейтинг «Альтернативы для Германии», чтобы отвлечь потенциальных избирателей от этой партии. Однако нынешние данные служб фиксируют заметный рост симпатий к АдГ», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, главная интрига предстоящих земельных выборов связана не с тем, займут ли правые лидирующие позиции в двух или трех землях Восточной Германии (в Берлине шансы скромные, там сильнее «Левая партия»), а с тем, смогут ли системные партии, ранее категорически исключавшие любое сотрудничество с АдГ, объединиться в некую правительственную коалицию против «Альтернативы».

    «Здравомыслящему избирателю до сих пор не ясно, как консервативная партия ХДС могла бы идти во власть вместе с «посткоммунистическими» «Левыми». Но в нынешней немецкой политике возможно все, вплоть до новых яростных попыток системных партий запретить АдГ на финише», – указал Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что риторика о построении общества на либеральных ценностях, демократии и правах человека в текущей повестке отошла на второй план. «Ключевым элементом политической агитации стала тема «войны с имперской Россией». Этим объясняется и то, почему системные партии в последнее время меньше нападают на АдГ за ее «ультраправые взгляды», но чаще пытаются навесить на фракцию ярлык «пособника российской агрессии против Украины», – уточнил эксперт.

    Как полагает политолог, выборы в таких маленьких и малозначимых землях, как Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, не повлияют напрямую на политику Фридриха Мерца. Тем не менее убедительная победа АдГ и провал ХДС и СДПГ почти наверняка спровоцируют кадровые перестановки в руководстве двух правительственных партий, считает он. «Давление на Мерца с требованием уйти в отставку при таком сценарии будет нарастать. Если к политическому напряжению добавится социальный кризис – например, из-за роста цен на энергоносители и топливо, – правительство может уже в 2027 году пойти на досрочные парламентские выборы», – заключил Рар.

    Напомним, осенью в трех восточных землях ФРГ пройдут выборы в ландтаги – местные законодательные органы: 6 сентября – в Саксонии-Анхальт, а 20 сентября – в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании.

    Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Сара Вагенкнехт предрекла поражение возглавляемому канцлером Германии Фридрихом Мерцем Христианско-демократическому союзу (ХДС) в федеральной земле Саксония-Анхальт. Согласно опросам INSA и Pollytix, блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 23%, а его партнеры по правящей коалиции, социал-демократы (СДПГ), – только на 7%.

    В Мекленбурге – Передней Померании ситуация обратная: социал-демократам прочат 29%, а ХДС/ХСС – 10%. Лидирует в обоих случаях правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) – у нее 43 и 36% соответственно. По прогнозам социологов, в Берлине ХДС/ХСС может рассчитывать на победу, однако «на пятки» блоку наступает «Левая партия» – разрыв составляет всего один п.п. – 20 против 19%. СДПГ в немецкой столице располагает поддержкой в 15%, а АдГ – в 17%.

    В преддверии региональных выборов Мерц заявил о невозможности коалиции между Христианско-демократическим союзом и правой партией. Главной причиной отказа от любого политического партнерства он назвал контакты представителей оппозиции с российскими властями. По словам канцлера ФРГ, этот фактор делает совместную работу фракций «абсолютно невозможной».

    В немецких и европейских СМИ активно продолжают критиковать АдГ. Причины для этого находятся разные – в том числе сотрудничество с Россией, ностальгия по ГДР. Как сообщает Politico, ранее использование «ностальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

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    29 августа 2026, 18:22 • Новости дня
    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards

    Названы лучшие сорта пива мира по итогам World Beer Awards 2026

    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Организаторы международного конкурса World Beer Awards назвали победителей 2026 года. По итогам слепых дегустаций главные награды в 11 категориях получили сорта пива из восьми стран, среди которых Великобритания, Канада, Бразилия, Бельгия, Германия, Франция, Молдавия и Китай.

    Организаторы престижной премии World Beer Awards 2026 объявили 11 победителей, которых признали лучшими в мире в своих категориях, передает Forbes. Награды достались пивоварам из Англии, Канады, Бразилии, Бельгии, Германии, Франции, Молдавии и Китая.

    Конкурс World Beer Awards проводится с 2007 года. Сначала напитки оцениваются в рамках национальных и стилевых категорий, после чего победители проходят следующие этапы отбора. В финале определяются лучшие представители 11 основных категорий.

    Главную награду в категории темного пива получило английское Harvey’s Lewes Castle Brown Ale. Это коричневый эль крепостью 4,8%, при производстве которого используются обжаренный солод и темный сахар. Во вкусе напитка отмечаются кофейные, лакричные и ореховые оттенки, а также горьковатое послевкусие.

    Лучшим ароматизированным пивом стало канадское Le Trou Du Diable Le Coq – Brassin Special из Квебека. Напиток сначала победил в категории ароматизированного дикого и кислого пива, а затем получил высшую награду среди всех ароматизированных сортов.

    В категории IPA первое место заняло бразильское Landel Atras do Bloco. Пиво крепостью 7,5% выполнено в стиле hazy IPA и подвергается двойному сухому охмелению сортами Mosaic, Cascade и Citra. Это придает напитку выраженные тропические и цитрусовые ноты.

    Лучшим лагером признали бельгийское Bavik Super Pils. Пиво производится исключительно из солода и ароматических хмелей, а затем проходит холодное созревание. Жюри выделило его сухой вкус и выраженный хмелевой характер.

    Еще одну награду Британии принесло Twice Brewed Pitch Black, ставшее лучшим пивом средней крепости. В этой категории оцениваются напитки, сочетающие насыщенный вкус с относительно небольшим содержанием алкоголя.

    Лучшим безалкогольным и слабоалкогольным пивом назвали немецкое Maisel’s Weisse Alkoholfrei. Пшеничный напиток смог обойти участников из разных стилей, включая лагеры, IPA, светлые сорта и стауты.

    Французское Angelus Blond победило в категории светлого пива. Оно сначала получило звание лучшего светлого эля бельгийского стиля, а затем оказалось первым среди всех участников категории Pale Beer.

    В категории кислого и дикого пива победил бельгийский Brouwerij Westkwartier Oud Bruin. Напиток выдержан в традициях фламандского стиля и сочетает солодовый вкус с характерной кислинкой, возникающей в процессе ферментации и выдержки.

    Лучшим специальным пивом стало немецкое Schneider Weisse TAP9 Eisbock. Его производят с использованием традиционной технологии айсбок – пиво частично замораживают с последующим удалением образовавшегося льда, чтобы сконцентрировать вкус и повысить насыщенность напитка.

    Одним из наиболее неожиданных результатов стало первое место молдавского Keller Holz Imperial Stout в категории стаутов и портеров. Напиток сначала был признан лучшим имперским стаутом, после чего обошел победителей из Великобритании, Ирландии, Германии, Японии и Китая.

    Китайское Fulu Fresh Beer German Wheat Beer замкнуло список победителей, получив звание лучшего пшеничного пива. Таким образом, европейский пивной стиль оказался на вершине международного конкурса благодаря китайской пивоварне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество подготовило новые стандарты для отечественной пивоваренной продукции. Корпорация AB InBev начала продажи американского пива на немецких футбольных стадионах. Россия в апреле увеличила закупки литовского пива в два раза.

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    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

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    28 августа 2026, 11:01 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР

    Politico: Партия АдГ сделала ставку на ностальгию по ГДР

    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР
    @ Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая партия «Альтернатива для Германии» активно использует ностальгию по временам ГДР для укрепления своих позиций перед выборами в восточных регионах страны.

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) активно использует ностальгию по ГДР для привлечения избирателей на востоке страны, пишет Politico.

    В городе Кведлинбург представитель партии Ульрих Зигмунд возглавил колонну мопедов Simson, производившихся в Восточной Германии. Мероприятие прошло в преддверии выборов в Саксонии-Анхальт, запланированных на 6 сентября, где АдГ лидирует в опросах.

    «Не все было прекрасно, ради бога. Но эта культура Simson символизирует индивидуальную свободу передвижения. Она символизирует время, когда мы держались вместе в этой стране. И именно это время я хочу вернуть», – заявил Зигмунд перед началом пробега.

    Историк Штефан Волле отмечает, что ранее использование «остальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

    Американский внук основательницы компании Simson Деннис Баум выразил протест против использования бренда партией АдГ. Он приехал в Германию для участия в демонстрациях, требуя оставить имя Simson вне политики. В ответ Зигмунд назвал эти комментарии неуместным иностранным вмешательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт из-за ожидаемой победы партии «Альтернатива для Германии».

    В ближайшее окружение кандидата в премьеры этого региона Ульриха Зигмунда вошли бывшие активисты запрещенной неонацистской организации.

    Консерваторы во главе с канцлером Фридрихом Мерцем пытаются остановить рост популярности ультраправых на востоке страны.

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    28 августа 2026, 07:59 • Новости дня
    В России создали управляемого со смартфона боевого робота

    Самый массовый боевой робот СВО «Курьер» получил управление со смартфона

    В России создали управляемого со смартфона боевого робота
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый массовый российский боевой робот в зоне проведения СВО «Курьер» способен вести огонь, минировать и разминировать местность, а также эвакуировать раненых. Платформу, которой оператор может управлять с обычного смартфона, представили на «Технопроме».

    Самый массовый российский боевой робот в зоне проведения СВО «Курьер» способен вести огонь, минировать и разминировать местность, а также эвакуировать раненых, передает ТАСС. Платформу, которой оператор может управлять с обычного смартфона, представили на форуме «Технопром».

    Наземный робототехнический комплекс создали на предприятии «Капс» совместно со специалистами Омского автобронетанкового инженерного института. Дальность действия машины превышает 10 км, управление происходит по оптоволокну, сотовой связи или радиоканалу. На робота устанавливают гранатометы АГС-17, пулеметы ПКТ и НСВТ калибра 12,7 мм.

    «Вечером робот выехал, заминировал эту дорогу, пока никто не видит, – с утра уже враг поедет по ней. Помимо этой турели мы можем поставить сюда совершенно другие навесные модули. Это может быть задымление, может быть лазерная установка для разминирования», – рассказал курсант ОАБИИ Вячеслав Калабин.

    Машина оснащена тепловизором и камерами кругового обзора, может раскладывать противотанковые мины ТМ-62. По словам разработчиков, это самый массовый и воюющий робот на сегодняшний день. Для перевозки грузов и личного состава к нему подключают модульный прицеп-трансформер «Троян», позволяющий скрытно доставлять другие компактные комплексы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Южной группировки войск оснастили наземный беспилотник «Курьер» скоростной системой наведения.

    В мае этот российский дрон огнем из пулемета уничтожил тяжелый украинский аппарат «Вампир».

    Первые 50 таких автономных комплексов отправили на передовую осенью 2024 года.

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    28 августа 2026, 05:59 • Новости дня
    Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску

    Марочко: Оборона ВСУ рушится близ Славянска и Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии успешно преодолели рубежи защиты украинских войск в районе двух ключевых городов Донецкой Народной Республики Славянска и Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – заявил он ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил прорыв первого оборонительного рубежа Южной группировкой войск. Марочко сообщает, что бойцы продвигаются западнее Николаевки и активно действуют со стороны Васютинского.

    По его словам, Славянско-Краматорская агломерация сейчас «самая горячая точка» на линии фронта.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – сказал он.

    Марочко напомнил о наличии у ВСУ второй и третьей линий укреплений. Украинские силы пытаются восстановить разрушенные позиции и устанавливают дополнительные минные заграждения на пути следования российских военнослужащих.

    «Буквально недавно Зеленский раскрыл «военную тайну», и сказал, что на данный участок направляются боевики запрещенного в России «Азова». Следовательно, если бы здесь было все хорошо, наверное, так называемые элитные подразделения, которые считаются самыми мотивированными на Украине, сюда бы не направляли. Ситуация в Славянско-Краматорской агломерации очень сложная, напряженная», – резюмировал эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВС России сорвали снабжение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри.

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    28 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    В Германии заявили о планах создать спецгруппу реагирования на Балтике

    Германия инициировала создание международной группы реагирования на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии планируют сформировать международную оперативную группу для реагирования на предполагаемые угрозы в акватории Балтийского моря, заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.

    Глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил о намерении властей Германии создать международную группу быстрого реагирования на якобы существующие угрозы в акватории Балтийского моря, передает РИА «Новости».

    «Наша цель – создать оперативную группу быстрого реагирования, которая позволит нам оперативно обмениваться информацией, особенно в регионе Балтийского моря», – сказал Добриндт перед началом конференции во Фленсбурге.

    Министр назвал Балтийское море пространством общей угрозы и выразил желание превратить его в пространство общей безопасности. При этом подробностей о новой инициативе он не привел.

    Встреча во Фленсбурге проходит с участием представителей министерств внутренних дел прибрежных государств Балтийского моря и Ирландии. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, что вызывает обеспокоенность в Москве.

    Военные эксперты назвали высокую концентрацию самолетов НАТО вблизи Калининградской области тренировкой по прорыву зоны ограничения доступа.

    Ранее российский МИД зафиксировал искусственное нагнетание напряженности западными странами в Балтийском регионе.


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