Президент Зимбабве Мнангагва заявил о почти семейных отношениях с Лукашенко

Tекст: Денис Тельманов

Глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал об особых отношениях с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

«Когда вы упоминаете Беларусь, первое, о ком я думаю – это мой брат. У нас с президентом Лукашенко сложились особые, личные отношения… Мы друзья, нас связывают братские, почти семейные узы», – заявил политик в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Мнангагва подчеркнул, что между двумя странами сложились дружественные отношения, назвав Беларусь и Зимбабве одной семьей.

Говоря о возможных взаимных визитах, он отметил, что пока таких планов нет, но он готов посетить Минск в любой момент. Также Зимбабве всегда готова принять Лукашенко в удобное для него время.

Зимбабвийский лидер назвал Белоруссию развитым государством «первого мира», у которого его страна стремится перенимать опыт прогресса и получать поддержку.

Отвечая на вопрос о росте товарооборота до 100 млн долларов к 2030 году, Мнангагва выразил надежду на еще большие показатели, отметив, что руководство создает благоприятные условия для бизнеса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минскому тракторному заводу выпустить уникальный супертрактор.

В мае прошлого года лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва приехал в Москву на торжества к 80-летию Победы. До этого африканская республика выразила твердое намерение присоединиться к БРИКС.