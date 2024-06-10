Зимбабве выразила твердое намерение присоединиться к БРИКС

Tекст: Максим Попов

По словам Мнангагвы, во время встречи в Петербурге с президентом России Владимиром Путиным он рассказал ему о намерении присоединиться к БРИКС. Кроме того, до этого он провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который заверил его в том, что ни одна из стран – членов БРИКС не настроена против Зимбабве. Также Мнангагва отметил, что Зимбабве поддерживает «прекрасные отношения с Китаем и Бразилией», передает ТАСС.

Как отметил президент африканской республики, членство в БРИКС обеспечит стране доступ к новым мировым рынкам, инвестициям и технологиям.



Также по итогам петербургского форума стало известно, что Зимбабве попросила Россию о сотрудничестве в сфере удобрений. Президент Мнангагва подчеркнул, что страна намерена занять лидирующее положение в Африке в этой области.



Как сообщалось ранее, президент Зимбабве предложил Путину ряд направлений сотрудничества.





