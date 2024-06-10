Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.2 комментария
Зимбабве выразила твердое намерение присоединиться к БРИКС
Зимбабве поддерживает дружеские отношения со всеми государствами БРИКС и близка к вступлению в объединение, заявил президент республики Эммерсон Мнангагва по возвращении с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Мнангагвы, во время встречи в Петербурге с президентом России Владимиром Путиным он рассказал ему о намерении присоединиться к БРИКС. Кроме того, до этого он провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который заверил его в том, что ни одна из стран – членов БРИКС не настроена против Зимбабве. Также Мнангагва отметил, что Зимбабве поддерживает «прекрасные отношения с Китаем и Бразилией», передает ТАСС.
Как отметил президент африканской республики, членство в БРИКС обеспечит стране доступ к новым мировым рынкам, инвестициям и технологиям.
Также по итогам петербургского форума стало известно, что Зимбабве попросила Россию о сотрудничестве в сфере удобрений. Президент Мнангагва подчеркнул, что страна намерена занять лидирующее положение в Африке в этой области.
Как сообщалось ранее, президент Зимбабве предложил Путину ряд направлений сотрудничества.