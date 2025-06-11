Украинский дезертир напал с ножом на прохожих в Амстердаме

Tекст: Антон Антонов

Украинец Роман Д., совершивший нападение с ножом и ранивший пятерых прохожих, ранее служил в вооруженных силах Украины, но дезертировал в январе. Он заявлял, что собирается в отпуске навестить мать в Чехии, но вместо этого поехал в Нидерланды, передает РИА «Новости» со ссылкой на NOS.

По словам бывших сослуживцев, он неоднократно заявлял о желании оказаться в европейской тюрьме. Его бывший командир рассказал: «Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение».

Сослуживцы отметили, что у Романа были психические проблемы, а после тяжелой контузии в 2023 году он страдал головокружениями. Также он заявлял, что хочет убить человека в Норвегии и сесть там в тюрьму, где бы о нем «позаботились до конца жизни». В последние месяцы он увлекался радикальным исламом, криптовалютой и деятельностью Илона Маска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Амстердама мужчина совершил нападение с ножом на прохожих возле площади Дам. В результате нападения пострадали пять человек, среди которых четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемого задержал британский турист, который обезоружил его и передал полиции. Позднее выяснилось, что нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины.