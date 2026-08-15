Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Княжеский дом Лихтенштейна уравнял права мужчин и женщин на престол
Лихтенштейн последним в Европе уравнял мужчин и женщин в праве престолонаследия
В Лихтенштейне приняли историческое решение о переходе к абсолютному первородству при наследовании княжеского престола, отменив исключительное право мужчин на власть.
Княжеский дом Лихтенштейна объявил о решении уравнять мужчин и женщин в правах престолонаследия, передает РИА «Новости».
До этого момента государство оставалось единственной монархией в Европе, где действовало право наследования престола исключительно по мужской линии.
«Порядок престолонаследия переходит от мужского первородства к абсолютному первородству. Это означает, что в будущем первенец, независимо от пола, станет наследником престола, а впоследствии – княгиней или князем Лихтенштейна», – говорится в официальном сообщении Княжеского дома. Новые правила не имеют обратной силы и коснутся только будущих поколений, уже рожденных членов семьи изменения не затронут.
Поправки к закону поддержали две трети членов Княжеского дома. Наследный принц Алоис фон Лихтенштейн отметил, что изменения призваны гарантировать руководство княжеством наиболее подготовленным человеком. Кроме того, женщины правящей фамилии получили аналогичные с мужчинами права участия во внутреннем управлении делами Княжеского дома, чей автономный свод правил имеет более чем 400-летнюю историю.
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