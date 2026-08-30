30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
ВС России поразили в Киеве промышленное предприятие со взрывчаткой для БПЛА
Ударные дроны атаковали промышленное предприятие в Киеве, где хранились взрывчатые вещества для изготовления боеприпасов и летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны.
Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева, сообщает Минобороны. В результате атаки были успешно поражены складские помещения данного промышленного объекта.
Выяснилось, что инфраструктура завода активно применялась в военных целях. В частности, научно-техническая компания «Умные боеприпасы» использовала эти площади для скрытного хранения взрывчатых веществ.
Указанная инженерная организация специализируется на серийном выпуске беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, предприятие занимается созданием специализированных боеприпасов к дронам.
Также ВС России с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов.
Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.
Несколько дней назад российские военные поразили крупнейший киевский центр хранения ударных беспилотников «Сан-Парк».
Неделей ранее армия России уничтожила столичный арсенал с термобарическими бомбами и боеприпасами для дронов.