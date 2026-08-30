30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Силы ПВО сбили 100 вражеских БПЛА за сутки над Курской областью
Губернатор Хинштейн сообщил об уничтожении 100 дронов ВСУ над Курской областью
Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, уничтожив 100 беспилотных летательных аппаратов за сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 100 вражеских беспилотных летательных аппаратов в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе».
По его словам, 43 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Шесть раз беспилотники атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств.
Губернатор также отметил, что в результате атак в Беловском районе получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 15 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.
Кроме того, силы ПВО уничтожили 62 дрона в Ленинградской области.
Днем ранее российские военные уничтожили 189 украинских беспилотников над Курской областью.