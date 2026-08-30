Силы ПВО сбили 100 вражеских БПЛА за сутки над Курской областью

Губернатор Хинштейн сообщил об уничтожении 100 дронов ВСУ над Курской областью

Tекст: Вера Басилая

Системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 100 вражеских беспилотных летательных аппаратов в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе».

По его словам, 43 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Шесть раз беспилотники атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств.

Губернатор также отметил, что в результате атак в Беловском районе получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 15 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, силы ПВО уничтожили 62 дрона в Ленинградской области.

Днем ранее российские военные уничтожили 189 украинских беспилотников над Курской областью.