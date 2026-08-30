30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО канадский броневик Titan-S
Минобороны сообщило о первой потере ВСУ канадского броневика Titan-S
Украинская армия впервые за время проведения спецоперации потеряла бронеавтомобиль Titan-S канадского производства на линии боевого соприкосновения.
Вооруженные силы Украины впервые лишились канадского бронеавтомобиля Titan-S в зоне ответственности группировки войск «Запад».
«Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, бронетранспортер М1117 производства США, боевая бронированная машина «Казак», бронеавтомобиль Titan-S канадского производства и 20 автомобилей», – говорится в сообщении ведомства в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне операторы российских беспилотников ликвидировали канадскую боевую бронированную машину в ДНР.
В конце прошлого года военнослужащие Южной группировки войск уничтожили канадский бронеавтомобиль Senator.
В прошлом месяце подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции.