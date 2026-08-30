Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 13

Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России вечером в пятницу и в течение ночи на субботу продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, передает Минобороны РФ. По данным ведомства, для поражения целей применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

В Киеве и Киевской области были поражены транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населенном пункте Чайки, где складские помещения использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также логистический центр в Калиновке. На его территории находится таможенный терминал, через который, по информации российского ведомства, распределялись поступающие из западных стран грузы военного назначения.

Кроме того, удар пришелся по складу боеприпасов в населенном пункте Милая, принадлежащему ООО «Фаер поинт». По данным Минобороны, там хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2.

Также Минобороны сообщило о поражении объектов в украинских портах: в порту Измаил были атакованы стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. А в порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, уничтожены 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенными для обеспечения украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили складской комплекс с крылатыми ракетами «Фламинго» под Киевом.

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Видео ударов по военным складам под Киевом смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»